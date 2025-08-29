Полежайкин из «Папиных дочек» задолжал более 1,8 млн рублей

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», имеет задолженность свыше 1,8 миллиона рублей, включая непогашенные кредиты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные судебных приставов.

По данным агентства, приставы Тверской области инициировали в отношении Казакова 10 исполнительных производств в период с 2022 по 2024 год. Пять из них связаны с взысканием долгов по кредитам, причем три погасили из-за невозможности установить местонахождение должника и получить данные о его финансовом состоянии и активах.

Однако по двум оставшимся производствам у актера накопилось свыше 1,3 миллиона рублей задолженности по кредитным обязательствам и 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора.

Помимо этого, в 2023 году в отношении Казакова инициировали четыре исполнительных производства на основании документов, выданных Заволжским районным судом Твери. Общий объем задолженности превысил 426 тысяч рублей, а сумма исполнительских сборов составила почти 10 тысяч рублей.

Также в июне 2023 года против актера возбудили производство о взыскании госпошлины, назначенной судом. Уже через три месяца, в сентябре того же года, производство закрыли — приставы не нашли должника.

