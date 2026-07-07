07 июля 2026 16:11 От «Лявонов» до «Белорусских песняров»: творческий путь Владислава Мисевича 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Один из основателей и участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич ушел из жизни в возрасте 81 года. Прощание с легендой состоится 9 июля. 360.ru вспомнил творческий путь, взлеты и падения артиста.

Биография и карьера Мисевича Владислав Мисевич — заслуженный артист Белорусской ССР, один из основателей и ключевых участников ВИА «Песняры», музыкант, чье имя прочно связано с золотым периодом советской эстрады. Он родился 8 мая 1945 года в Чкалове (ныне Оренбург) и с детства тянулся к музыке: первые навыки получил в музыкальных кружках, затем играл в оркестре суворовского училища, а позже — в оркестре военного авиационного училища. Важным поворотом в судьбе стало знакомство в Минске с Владимиром Мулявиным — оно и положило начало большой истории. Карьера Мисевича неразрывно связана с коллективом, который сначала назывался «Лявоны», а в 1970 году получил имя «Песняры». Владислав был не просто участником — он входил в тот самый костяк, который формировал узнаваемое звучание ансамбля.

Фото: РИА «Новости»

Мисевич виртуозно владел несколькими инструментами: саксофоном, флейтой, кларнетом, а также пел — в том числе дуэтом с Мулявиным и в бэк-вокале. Благодаря сочетанию народных мотивов и современных аранжировок «Песняры» стали культовыми, а песни вроде «Вологды» и «Беловежской пущи» знала вся страна. В 1979 году Владиславу Людвиговичу присвоили звание заслуженного артиста БССР. После 1992 года пути Мисевича и основной линии «Песняров» разошлись, но он не ушел из музыки. В 1998 году стал одним из основателей ансамбля «Белорусские песняры» и оставался в нем до 2021 года, продолжая нести ту самую музыкальную традицию, которую создавал десятилетиями. Еще одной гранью его наследия стала книга мемуаров «„Песняры“. Я роман с продолженьем пишу…», где он честно рассказал о взлетах, конфликтах и внутренней кухне легендарного коллектива.

Личная жизнь В личной жизни Мисевич прошел через разные этапы. Первый брак с балериной Татьяной Сыроид подарил ему дочь Каролину, но в середине 1980‑х союз распался. Долгие годы музыкант жил один, а в зрелом возрасте встретил Ольгу, ставшую его второй женой: они поженились в 2008 году. Артист говорил, что именно с Ольгой обрел ту самую бытовую и эмоциональную опору, которой ему долго не хватало.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Чем запомнился Мисевич Мисевич запомнился не только как блестящий инструменталист и вокалист, но и как человек, который умел сохранять верность делу даже в непростые времена. Он был тем, кто держал ансамбль на плаву в периоды перемен, не боялся брать на себя ответственность и открыто говорил о сложностях, которые редко попадают в официальные биографии. Его вклад в развитие эстрадно-фольклорного звучания в СССР и постсоветском пространстве сложно переоценить: именно такие музыканты формировали культурный код эпохи.