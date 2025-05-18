18 мая 2025 18:54 Трагедия первой леди. Редкие факты о несгибаемой вдове Жаклин Кеннеди 0 0 0 Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Знаменитости

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Юная Жаклин Бувье мечтала стать редактором, писать очерки и книги, но решила пожертвовать собственными желаниями ради того, чтобы стать женой блистательного политика Джона Кеннеди. Для американцев она стала символом безграничной верности, а затем — образцом предательства. Королева Америки скончалась 19 мая 1994 года. За что любили и ненавидели первую леди — в материале 360.ru.

«Золотой» ребенок Жаклин Бувье родилась в 1929 году в аристократическом американском семействе. Девочка и ее сестра с ранних лет жили по распорядку: изучение иностранных языков, теннис, верховая езда и прочие занятия, присущие статусу золотой молодежи. После успешного обучения в школе и колледже Жаклин поступила в Парижский университет, где усовершенствовала свой французский и смогла лучше познакомиться с европейским искусством. Вернувшись домой, будущая первая леди обучалась в Университете Джорджа Вашингтона, где твердо решила, что свяжет свою профессиональную деятельность с литературой. Жаклин получила диплом и стала корреспондентом газеты The Washington Times-Herald. Уже в первые месяцы работы выяснилось, что у Бувье бесспорный талант. Ей поручили освещать коронацию британской королевы Елизаветы II.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Судьбоносная встреча Жаклин полагала, что всю свою жизнь посвятит литературе и журналистике. Но все изменила единственная встреча: в 1952 году ее пригласили на званый обед, где присутствовал молодой и перспективный политик Джон Кеннеди. Он легко обольщал девушек, и Жаклин не стала исключением. А вот на самого Кеннеди она едва ли произвела сильное впечатление: миниатюрная, темноволосая и худенькая, она совсем не походила на пышных блондинок, которые нравились будущему президенту. Но решающее слово осталось за главой семейства Кеннеди. Отец твердил, что неженатый человек в политике вызовет неприятные пересуды. В понимании отца Джона Жаклин была идеальным вариантом. Утонченная аристократка с изысканными манерами, знающая несколько языков — такой и должна быть жена сенатора.

Фото: ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Боль измен В сентябре 1953 года состоялась пышная свадьба. На торжестве присутствовало семь сотен гостей, вдвое больше приглашенных прибыло в дом Бувье. Но семейная жизнь оказалась далека от сказочных грез. Карьера Джона стремилась ввысь, но он не менял своих привычек — по-прежнему заводил множество мимолетных романов и без зазрения совести изменял супруге. Жаклин страдала от ревности, но старалась не выдавать своих переживаний. Однако тяжелым ударом для нее стало рождение мертвого ребенка. Оплакивая свою маленькую девочку, Жаклин знала, что ее муж весело проводит время с друзьями. Несмотря ни на что, она продолжала его любить.

Фото: ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

На Кеннеди супруга не производила ни малейшего впечатления, хотя была очень эффектной и стильной женщиной. Многие, лично знавшие ее люди отмечали удивительный шарм Жаклин.

Мы пришли с Жаклин в клуб, где сидели самые богатые люди Америки, и они вдруг поблекли и стали провинциалами. Все перестали есть и смотрели только на нее. Эдвард Радзинский российский драматург

Идеальная семья В 1957 году у пары родилась долгожданная дочь — ее назвали Кэролайн. Малышка стала любимицей отца. Через три года на свет появился сын — Джон Фитцджеральд. Образ своей семьи Жаклин создавала подобно театральным декорациям. Никто даже не догадывался, какие страсти кипят в душе этой женщины. Супруга и дети были рядом с Джоном, когда в 1960 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

Интересно Некоторые историки считают, что идеальный образ Жаклин во многом способствовал победе Кеннеди на выборах. Когда он возглавил государство, у его жены появилось немало новых обязанностей — и она неплохо с ними справлялась. При этом она старалась, чтобы ее дети не чувствовали себя «избранными». Некоторые историки считают, что идеальный образ Жаклин во многом способствовал победе Кеннеди на выборах. Когда он возглавил государство, у его жены появилось немало новых обязанностей — и она неплохо с ними справлялась. При этом она старалась, чтобы ее дети не чувствовали себя «избранными».

«Она хотела, чтобы ее детей воспитывали как обычных детей… Если дети падали, они поднимались. Им не помогали. Они должны были научиться всему этому самостоятельно», — вспоминал телохранитель Кеннеди Клинт Хилл. Стараясь отвлечься от переживаний и ревности, Жаклин занималась обустройством Белого дома. Она тщательно продумывала и собственные наряды, что стоило немалых денег. Не исключено, что таким образом первая леди компенсировала боль от измен.

Фото: www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Убийство Кеннеди В ноябре 1963 года Жаклин с Джоном отправились в рабочую поездку в Техас. Из далласского аэропорта супруги выехали на автомобиле вместе с местным губернатором и его женой. На первой леди был розовый костюм «а-ля Шанель» — этому наряду суждено было войти в историю. Когда машина выехала в Дили-Плаза, раздался громкий хлопок, а затем звук повторился несколько раз. Жаклин не сразу поняла, что это выстрелы. Последний из них попал в голову американского лидера. Кеннеди умер в больнице — жена была с ним рядом в операционной. После его смерти она отказалась переодеться в чистую одежду — ее розовый костюм был в крови. В нем же Жаклин стояла рядом с Линдоном Джонсоном, который принимал президентскую присягу на борту самолета, где находилось тело убитого Кеннеди. Тот самый наряд Жаклин стал символом преданности и силы первой леди.

Фото: JFK Library via www.imago-images / www.globallookpress.com

«Предательство» Жаклин После убийства Джона, а затем и его брата Роберта, вдова всерьез обеспокоилась судьбой своих детей. Она решила увезти их в Европу, где находился человек, власть и деньги которого могли обеспечить безопасность Жаклин. Это был греческий магнат Аристотель Онассис. В 1968-м экс-супруга Кеннеди вышла за него замуж. Для многих американцев это стало потрясением. Если прежде Жаклин была национальным символом и примером для подражания, то теперь ее записали в «предательницы». Второй брак продлился менее семи лет — в 1975 году Жаклин второй раз стала вдовой. Тогда экс первая леди вернулась к литературе. Она занималась общественной деятельностью и публицистикой, став защитницей культурного наследия Америки.

Интересно В 64 года Жаклин диагностировали лимфому, а через пару месяцев у нее появились метастазы. Она умерла 19 мая 1994 года в кругу близких людей в собственном доме, рядом с любимыми книгами и снимками, которые вызывали так много воспоминаний. В 64 года Жаклин диагностировали лимфому, а через пару месяцев у нее появились метастазы. Она умерла 19 мая 1994 года в кругу близких людей в собственном доме, рядом с любимыми книгами и снимками, которые вызывали так много воспоминаний.

Для первого мужа Жаклин была женой «по необходимости», для второго — красивой куклой. Ни один из них не любил ее по-настоящему, и она это понимала. К ней относились неоднозначно — ею восхищались, ее презирали, одаривали обожанием и окатывали ненавистью. Она не была идеальной, но многие хотели видеть ее именно такой. В этом, наверное, и крылась трагедия жизни самой известной первой леди — Жаклин Кеннеди.

Фото: www.globallookpress.com

Редкие факты о Жаклин Кеннеди ей не нравилось ее свадебное платье;

мать Жаклин была против пышной свадьбы;

первая леди — обладательница «Эмми»;

Жаклин приписывают роман с Робертом Кеннеди;

она спасла Центральный вокзал Нью-Йорка;

первая леди построила успешную карьеру книжного редактора.