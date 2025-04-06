Сегодня 03:11 Молчит, не узнает, не ходит. Страшная трагедия Миледи из «Трех мушкетеров», тайну которой скрывали 10 лет 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Звезда советского кинематографа, легендарная Миледи из «Трех мушкетеров», оказалась прикована к постели и уже не способна говорить. Роковая красавица Маргарита Терехова прославилась в СССР очаровательной улыбкой, ее громкие романы и связи со знаменитостями обсуждала вся страна. Почему же теперь собственный сын бросил мать умирать и сбежал из России, что случилось с легендарной артисткой и как судьбу красавицы скрыла завеса трагедии — в материале 360.ru.

Умница, безотцовщина Рождение Маргариты Тереховой совпало с одним из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны. Отец девочки — актер и режиссер — ушел на фронт. К семье он так и не вернулся, поскольку встретил другую женщину. Однако с ранних лет вокруг будущей артистки царила особая творческая атмосфера: говорят, что лишенная отцовского внимания маленькая Рита еще сильнее стремилась к знаниям и саморазвитию, как будто желая доказать всем, что способна достичь больших вершин самостоятельно. Юные годы прошли в Ташкенте, куда ее семью забросила судьба. Девочка училась в школе с углубленным изучением точных наук и, по воспоминаниям, была не только красавицей, но и отличницей, будущая звезда кинематографа окончила школу с золотой медалью. Путь к славе через баскетбол В Узбекистане Маргарита расцвела: мягкий климат пошел ей на пользу, а школа открыла ее таланты. Но академические успехи были не единственным ее увлечением. Она влюбилась в баскетбол! Высокая, статная, с невероятной энергией, она стала звездой школьной команды, а позже даже капитаном юношеской сборной Узбекистана. Говорят, тренеры пророчили ей спортивную карьеру, но судьба готовила другой путь. Интересно, что в школьные годы она мечтала о точных науках, а не о сцене — после школы поступила на физико-математический факультет Ташкентского университета. Однако через два года бросила его, решив, что душа зовет к искусству. Ненормальная или гений Переезд в Москву в 1961 году стал для Тереховой настоящим прыжком в неизвестность. Она поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре Моссовета — одно из самых престижных театральных училищ того времени. Свои первые пробы артистка вспоминала с улыбкой. Она зашла в зал уже после большой очереди претендентов и поняла, что комиссию нужно расшевелить — Вера Марецкая, которая возглавляла группу, уже засыпала прямо за столом.

Я поняла, что надо разбудить… И завопила: «Монолог Натальи из „Тихого Дона“. Как только я начала читать, бедная Марецкая вздрогнула и вытаращила на меня глаза. Завадский дослушал и деликатно спросил: „У тебя есть что-нибудь потише?“. И тогда я шепотом прочла любимые стихи Кольцова. Он сказал: „Ну ладно, иди“. Я вышла и услышала, как одна артистка сказала про меня: „Или ненормальная, или гениальная“. Маргарита Терехова

Фото: РИА «Новости»

Покорила Тарковского После выпуска в 1964 году ее сразу приняли в труппу театра, где она проработала почти 20 лет, сыграв десятки ролей — от классических героинь Шекспира до современных персонажей. Но настоящая слава пришла с кино. Ее дебютом стал фильм «Здравствуй, это я!» (1965), где она сыграла юную девушку с тонкой душой. Однако мир узнал ее имя после работы с Андреем Тарковским в «Зеркале» (1974). В этой автобиографической картине она исполнила сразу две роли — матери и жены главного героя. Ее игра потрясла всех, поговаривали, что и роль Тарковский отдал Тереховой не просто так. Она была настоящей музой мастера. «Представьте себе, что именно у него на съемках я больше всего вмешивалась в процесс. И он меня терпел, что совсем невероятно. Но однажды он посмотрел на меня своими зелеными глазами и спокойно сказал: „А по хохотальнику?“», — вспоминала актриса.

Фото: РИА «Новости»

Съемки были сложными: Маргарита рассказывала, что режиссер требовал полного погружения, а сцены переснимались десятки раз. Зато результат стал шедевром — фильм до сих пор изучают в киношколах, притом не только в российских. Терехова сотрудничала и с другими мастерами: в «Собаке на сене» (1977) она сыграла Диану, в «Благочестивой Марте» (1980) — донью Марту. Ее стиль — сочетание утонченности и скрытой силы — сделал ее иконой советского кино. Роковая Миледи Когда в 1978 году Георгий Юнгвальд-Хилькевич задумал экранизацию «Трех мушкетеров», роль Миледи де Винтер изначально предназначалась Елене Соловей. Но та отказалась из-за беременности, и режиссер вспомнил о Тереховой. Это был счастливый случай! Ее Миледи — коварная, соблазнительная и смертельно опасная — стала эталоном. Роль принесла ей всесоюзную славу. Если многие привыкли видеть в Миледи абсолютно отрицательный образ, то версия Тереховой оказалась глубже и интереснее. Она наделила свою героиню таинственной притягательностью и надолго завоевала звание секс-символа советского кинематографа. Съемки были непростыми. Терехова настояла на том, чтобы самой исполнить вокальный номер, хотя композитор Максим Дунаевский скептически отнесся к ее вокалу. Бурная личная жизнь Маргариты Тереховой Личная жизнь Тереховой была не менее драматичной, чем ее роли. Первый брак с однокурсником Вячеславом Бутенко случился в молодости, в 1964 году. Они поженились в порыве страсти, но через три года развелись — амбиции обоих мешали семейному счастью. Второй муж, болгарский актер Савва Хашимов, появился в ее жизни на съемках фильма «Бегущая по волнам» (1967). У них родилась дочь Анна, но брак не выдержал испытаний: Савва хотел увезти семью в Болгарию, а Маргарита не желала покидать Москву. Развод был неизбежен. Третий союз — с режиссером Георгием Гавриловым — длился с 1980-й по 1995-й год. В браке у нее родился сын Александр. Сама Терехова позднее рассказывала, что отцом мальчика был таджикский бизнесмен Сайфиддин Тураев, с которым у нее был короткий роман. Гаврилов усыновил ребенка, но брак все равно распался. Вероятно, причиной тому стали многочисленные романы актрисы. Тереховой приписывали связь с Игорем Тальковым, Тарковским, ходили слухи о ее связи с Владимиром Высоцким — их видели вместе, и сплетники уверяли, что это была любовь с первого взгляда. Правда это или нет, неизвестно, но страсть в жизни Тереховой кипела не меньше, чем на экране.

Фото: РИА «Новости»

Первые сигналы о несчастье С конца 1990-х годов Маргарита Терехова начала все реже появляться на телеэкранах. Некогда активная и деятельная, она как будто сама закрыла для себя дорогу в кино, актриса не снималась около десяти лет. Последней ее работой стал фильм «Чайка», который вышел в 2006 году. В прессе стали поговаривать, что актриса столкнулась с финансовыми трудностями и отказалась от светских выходов, поскольку не хотела видеть себя в унизительном свете. Однако многие ее коллеги утверждали, что дело не в деньгах и не в отсутствии предложений. Якобы она стала замкнутой, ее перестали узнавать на фестивалях и творческих вечерах. Рассказывали о резких изменениях в поведении и эмоциональном состоянии актрисы. Все это лишь подливало масла в огонь: толком никто не понимал, что происходит, но уже тогда все говорили о «загадочном уходе» Тереховой со сцены и экрана, ведь ничто не предвещало таких резких перемен. Трагедия Маргариты Тереховой Постепенно в СМИ начала просачиваться информация о том, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и психического характера. Говорили, что она часто не узнает людей, забывает слова и может вести себя крайне эмоционально или, наоборот, впадать в полное безразличие к тому, что происходит вокруг. Наконец, семья официально выступила с заявлением о здоровье Маргариты. Оказалось, что у актрисы болезнь Альцгеймера, притом быстро прогрессирующая. «Сейчас мама болеет, я уже не буду этого скрывать: у нее проблемы с памятью. Но все не так страшно, как пишут в прессе. Мы окружили ее любовью, заботой», — рассказывала дочь артистки Анна еще в конце нулевых. Провела 10 лет в изоляции Последние интервью Терехова дала в далеком 2011 году. Состояние актрисы семья скрывала многие годы. Только в 2018-м родные признали, что болезнь перешла в финальную стадию. Повернуть ее вспять уже невозможно. Несчастная Миледи оказалась прикована к постели, без возможности говорить и даже узнавать близких. «Чувствует себя нормально. У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Это продолжается больше 10 лет. Мама не разговаривает. Но кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается», — объясняла Анна Терехова.

Фото: РИА «Новости»

В 2019 году семья попросила помощи у публики: лечение стоит дорого, а сбережения тают. Состояние Маргариты ухудшается, и прогнозы лучше не становятся. Это трагический финал для женщины, чей талант сиял так ярко.

Почему сын сбежал из России и бросил мать Александр Терехов не унаследовал таланта матери. Он окончил ГИТИС, но больших высот не достиг. Позже парень увлекся модой, а в 2023 году взял и сбежал из России, бросив больную Терехову на произвол судьбы. Все заботы пришлось взять на себя дочери актрисы, Анне. Оставил Александр позади и жену с маленькой дочерью Верой. По данным прессы, финансовой поддержки он никому не оказывает. Официальных комментариев от него самого журналисты так и не получили, что дает им поводы для самых скандальных интерпретаций. В итоге медийное поле заполняют слухи об «уехавшем сыне», «брошенной матери» и ее скорбных буднях на больничной койке. Одно остается фактом: некогда блистательная актриса, чьи роли восхищали и заставляли зрителей плакать, сегодня живет в полном уединении, страдает от тяжелой болезни и нуждается в постоянном уходе.