Только по любви. Алсу назвала условие для второго брака

Брак Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым со стороны казался идеальным. Однако в прошлом году супруги развелись после 18 лет совместной жизни. Певица намекнула, что муж не был ей верен и она устала терпеть измены. Но и после пережитой личной драмы звезда не ставит крест на своей личной жизни.

Расставшись с Абрамовым, исполнительница хита «Зимний сон» с головой окунулась в карьеру, которой раньше жертвовала в угоду семье. Она вернулась на сцену, представила новую песню, а также стала появляться на светских мероприятиях.

Накануне артистка появилась на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ 2025, на котором раскрыла детали личной жизни журналистам, сообщил news.ru. Звезда призналась, что уже готова к новым отношениям и даже начала знакомиться с потенциальными кандидатами на ее сердце через общих знакомых.

По словам Алсу, недавно она даже впервые после развода сходила на свидание. Романтический вечер прошел около двух недель назад. В серьезный роман эта встреча не вылилась — и пока большую часть времени у знаменитости занимает работа.

«Я сейчас в работе вся. У меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда», — поделилась знаменитость с passion.ru.