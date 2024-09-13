Модель и блогерша Анастасия Решетова дала первое интервью после громкого развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она призналась стилисту Алеко Надиряну в его шоу Aleko In My Bag, которое выходит в VK Видео , что поначалу тяжело переживала кибербуллинг.

По ее словам, травля затронула не только ее, но и ее семью. Особенно болезненно она реагировала на хейт, связанный с ее сыном.

«Был момент, когда мне пришлось принимать определенные препараты, которые меня гасили, чтобы я могла спать. У меня были проблемы со сном, с самочувствием», — рассказала Решетова.

По ее словам, вскоре она научилась контролировать себя и бороться со стрессом. Кибербуллинг она назвала путем, который ей следовало пройти, но она благодарна тому, что это случилось.

Модель восприняла все происходящее как тренировку, добавив, что, наверное, отчасти она заслужила такое отношение.

Ранее Алсу назвала трудным свое решение о разводе с Абрамовым, пояснив, что никогда в жизни не была самостоятельной, так как сначала ее опекал отец, а потом уже и муж. Но выяснилось, что она намного сильнее, чем сама думала, открыв в себе скрытые силы и «новое дыхание».