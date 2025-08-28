От диссов до Супербоула. Зачем Тейлор Свифт ввязалась в конфликт с Трампом

Медийные отношения нынешнего президента США Дональда Трампа и американской певицы Тейлор Свифт сразу не заладились: артистка поддержала политических конкурентов государственного лидера. А дальше все закрутилось, как у приличных рэперов: диссы друг на друга в соцсетях и песнях. С того момента прошло более семи лет, а Трамп все не успокоится: даже поздравить Тейлор с помолвкой без ухмылки ему не удалось. С чего начался их конфликт и почему не угасает до сих пор — в материале 360.ru.

С чего все началось Сегодня Тейлор Свифт считают самой богатой женщиной-музыкантом в мире, ведь ее капитал составляет 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, у нее четыре статуэтки «Грэмми» в категории «Альбом года» — такого ранее еще никто не делал. Но так было не всегда. В 2018 году Свифт была певицей с не таким огромным состоянием, но уже с внушительной фан-базой. На тот момент она ни разу не заговаривала о политике, придерживаясь образа блондинки, которая поет песни о любви. Тогда в октябре она прервала молчание и решила открыто поддержать Демократическую партию. В соцсетях Свифт сообщила, что на промежуточных выборах в ноябре в ее родном штате Теннесси проголосует за кандидатов в конгресс от демократов Фила Бредесена (баллотировался в сенат) и Джима Купера (хотел попасть в палату представителей). В своей документалке «Мисс Американа» позднее она назовет республиканку Маршу Блэкберн, которая в итоге попала в сенат от штата Теннесси, «Трампом в парике». Все из-за взглядов Республиканской партии, которые были против сообщества ЛГБТ+* и, как утверждала Свифт, самих женщин. «Я не могу больше видеть рекламу, в которой она маскирует эту политику словами „христианские ценности Теннесси“. Я живу в Теннесси, я христианка. И это не то, за что мы выступаем», — высказалась певица.

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На вопрос о том, могут ли воспринять выпад певицы за открытый протест против действующего президента Трампа, Свифт пояснила, что ей все равно. «Мне грустно, что я не сделала этого два года назад», — ответила артистка.

На это Дональд Трамп заявил, что теперь любит музыку Свифт «на 25% меньше». Повлиять на политику у Тейлор в тот раз не получилось. Однако она смогла поднять явку на выборы в Теннесси. После этого «мисс Американа» написала песню Only The Young, где спела: «Только молодые могут добежать», имея в виду своих подрастающих фанатов и надежду на перелом политических сил в будущем. Пинг-понг по-американски После этого начались открытые высказывания против Дональда Трампа. В интервью The Guardian певица заявила, что политик создал нездоровую атмосферу в стране. «Это газлайтинг американской общественности, заставляющий ее думать: „Если вы ненавидите президента, вы ненавидите Америку“», — пояснила свою позицию автор песен.

Фото: Annabelle Gordon — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

По ее мнению, демократия — это возможность высказываться и выражать свое несогласие, а Трамп же думает, что в стране автократия без права голоса. На вопрос о запрете абортов в Теннесси она заявила, что не согласна с этим, пусть это и официальная риторика республиканцев и Трампа. «Я просто не могу поверить, что это происходит», — отметила певица. В альбоме Lover 2019 года она посвятила песню You Need to Calm Down критике гомофобии*. Позднее в Сети появился мем, где Тейлор якобы уколола Трампа за его пост «Я ненавижу Тейлор Свифт!», который он написал около семи утра:

Я тебя даже не знаю, но ты пытаешь опрокинуть меня, словно стопку текилы. А я такая: «Блин, еще только семь утра!»

На самом деле укола не было, так как песню выпустили в 2019 году, а Трамп опубликовал пост в сентябре 2024-го. Кроме того, в первом куплете Тейлор говорила о культуре отмены в целом, поэтому и поет «я не знаю тебя». Но получилось в итоге забавно.

В The Man она представила, как бы ее воспринимала публика, если бы она была мужчиной, а в клипе переоделась в мужской костюм, и ее образ очень напомнил стиль Трампа. В композиции-метафоре Miss Americana & the Heartbreak Prince Свифт провела параллель между школой, где героине 16 лет и она болеет за любимую футбольную команду, и Америкой.

Моя команда проигрывает, избита и в синяках. Я вижу: плохие парни дают друг-другу пять. Ухожу с опущенной головой.

Ее, по всей видимости, Тейлор написала еще в 2016 году. Тогда Хиллари проиграла Трампу в президентской гонке.

В 2022-м Свифт выпустила 10-й альбом Midnights, где снова посвятила политику трек Vigilante Shit. Ей не понравилась его активность в соцсетях, где Трамп репостил видео с фразами «Единственный хороший демократ — мертвый демократ», критиковал движение Black Lives Matter, призывал применять насилие к протестующим из-за смерти афроамериканца Джойда Флойда.

Сама Тейлор пожертвовала средства Фонду правовой защиты и образования NAACP и движению Black Lives Matter. А вот призывавший к «правосудию» Трамп словил в итоге бан в соцсетях. Из-за высказываний политика в СМИ появлялись заголовки, где его называли vigilante, то есть вершителем уличного правосудия. Отсюда и Vigilante Shit Свифт.

Фото: Скриншот Los Angeles Times

Трамп, получая все это время уколы в свою сторону, тоже в стороне не оставался. Перед выборами на пост президента он решил напомнить ей, что певица вообще-то ему обязана. «Я подписал и был ответственен за Закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и других музыкантов. Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег», — высказался политик, но это не принесло плодов.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Выборы 2024 года Самая яркая перепалка случилась в преддверии президентских выборов, когда от демократов выступил тогда еще кандидат Джо Байден, а от республиканцев — Трамп. Консервативные комментаторы на телевидении публично пригрозили Свифт. Они заявили, что объявят ей войну, если она поддержит Байдена во второй раз. Впервые знаменитость выступила за Байдена в 2020 году, и тогда он одержал победу. Поэтому у республиканцев были все основания полагать, что Свифт сможет переломить ситуацию в сторону Демократической партии. В сентябре 2024-го, сразу после дебатов, Тейлор опубликовала пост, где поддержала конкурента Трампа. К тому моменту в президентскую гонку вступила Камала Харрис. «Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, нуждаются в отстаивающем их воине. Я думаю, что она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в стране, если будем идти за спокойствием, а не хаосом», — написала артистка.

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На следующий день последовал знаменитый твит Трампа «Я ненавижу Тейлор Свифт!». Его соратники обеспокоились тем, что такие резкие высказывания могут оттолкнуть женщин-избирательниц, сообщил The Washington Post. В октябре 2024-го сторонники Трампа пошутили над артисткой. Они заказали самолет с баннером в поддержку политика: Trump-2024 — Ready For It, Cat Lady? , что означает «Трамп-2024 — готова к этому, кошатница?».

Интересно Тейлор Свифт не скрывает, что очень любит кошек, у нее живут три британца. Кроме того, в лозунге есть отсылка к высказыванию тогда сенатора Джей Ди Вэнса, который назвал всех сторонниц демократов «бездетными кошатницами». Также в нем спрятано название одной из песен артистки — Ready For It. Тейлор Свифт не скрывает, что очень любит кошек, у нее живут три британца. Кроме того, в лозунге есть отсылка к высказыванию тогда сенатора Джей Ди Вэнса, который назвал всех сторонниц демократов «бездетными кошатницами». Также в нем спрятано название одной из песен артистки — Ready For It.

Самолет пролетел над стадионом «Хард Рок» в Майами-Гарденс прямо перед концертом Тейлор.

Ситуация вокруг Супербоула В феврале 2025 года Тейлор Свифт пришла на финал Супербоула Национальной футбольной лиги (NFL, ведущая североамериканская лига по американскому футболу), где играл ее бойфренд Трэвис Келси. Когда камеру навели на певицу, болельщики освистали артистку. Она была шокирована. Есть несколько версий, почему так произошло. Первое — банальное суеверие. Футбольные фанаты верят, что девушки и жены не должны появляться на финальных или решающих играх, чтобы не спугнуть удачу. А Тейлор взяла и наплевала на это. Впрочем, в 2024-м это не помешало Келси и его команде выиграть. Тогда финалом вечера стал яркий поцелуй певицы и футболиста. Вторая версия — Свифт настолько популярна, что каждым своим появлением забирает часть внимания на себя, что футбольных фанатов просто бесит.

Политик не упустил шанса позлорадствовать. Он был на этом же матче и написал следующее: «Трамп получает аплодисменты на Суперболуе, а Тейлор Свифт — освистывания. Мир исцеляется». В мае он написал: «Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал: „Я ненавижу Тейлор Свифт“, она перестала быть горячей?». В августе он снова упомянул казус на матче, но уже в сравнении с актрисой Сидни Суини, чью рекламу джинсов назвал горячей.

И вот посмотрите на певицу Тейлор Свифт. После того, как я предупредил мир о том, кто она такая, заявив, что я ее терпеть не могу (ненавижу!), ее освистали на Супербоуле, и она перестала быть горячей. Дональд Трамп

Как бы то ни было, но ее Eras Tour стал самым прибыльным концертным туром в истории — более двух миллиардов долларов. СМИ с этим согласны. Вот один из заголовков: «Извини, Трамп, карьера Тейлор Свифт все еще очень горячая».

Фото: Скриншот RollingStone

«Поздравление» Трампа с помолвкой Свифт На днях Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке. Певица продемонстрировала шикарное кольцо с бриллиантом в девять карат, которое может стоить порядка миллиона долларов. «Ваш учитель английского языка и ваш учитель физкультуры женятся», — подписала она фото.

Фото: Taylor Swift and Travis Kelce/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Во время пресс-конференции после совещания с кабинетом министров президенту Трампу сообщили новость. Он отреагировал сдержанно-комично, назвав ненавистную ему Свифт хорошим человеком: «Я желаю им большой удачи. Я думаю, что он великолепный игрок, я думаю, что он замечательный парень. Я считаю, что она потрясающий человек, я желаю им удачи».

О чем будет новый альбом Тейлор Свифт В октябре 2025 года Тейлор Свифт готовит выпуск очередного альбома под названием The Life Of A Showgirl. В треклисте будет 12 песен. Как и всегда, артистка напишет о своей жизни — аллегориями, метафорами или называя вещи своими именами. Так, на Reddit уже ходят слухи, что в композициях могут появиться новые нападки на Дональда Трампа, взгляд певицы на его победу и упоминания фиаско на Супербоуле.

Почему Трампа и Свифт не отпускает Зачем скандалы и вечные перепалки с Трампом Свифт понятно — это маркетинг, упоминания в СМИ, которые идут только на пользу ее карьере, и высокие рейтинги. А вот зачем Трампу Свифт — неясно. Ощущение, что его высказывания об ушедшей «горячести» певицы — попытка пошутить несмешную шутку, которую он придумал глубокой ночью. Возможно, в президенте играет эго — ведь, несмотря на многомиллиардную армию фанатов кантри-певицы, у него получилось победить на выборах.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.