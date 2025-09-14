Сегодня 02:29 Танцевала босиком и не вынесла любви Есенина. Как Айседору Дункан сломала жизнь 0 0 0 Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com Знаменитости

Навсегда изменившая мир искусства легендарная танцовщица Айседора Дункан говорила, что обладает даром предвидения и через свое творчество соединяется с космосом и силами природы. Несмотря на короткую, но полную событиями жизнь она оставила после себя множество вопросов и тайн, которые до сих пор волнуют пытливые умы.

Как Айседора Дункан увлеклась танцами

Младшая дочь горного инженера из Сан-Франциско Джозефа Чарльза Дункана родилась в 1877 году. Когда девочке еще не было пяти лет семья разорилась из-за банковских махинаций. Мать забрала Айседору, двух ее сестер и брата и увезла в Окленд, где начала работать швеей и давать уроки игры на фортепиано. Чтобы помочь матери старшие дети начали давать уроки танцев. Смотря на движения братьев и сестер, Айседора поняла, что нашла для себя занятие всей своей жизни. В пять лет девочку отдали в школу, чтобы она получила образование. Но уроки и науку Айседора считала бесполезными занятиями.

Фото: Scherl/Scherl / www.globallookpress.com

Проучившись 10 лет она объявила, что на занятия больше не пойдет, а займется самообразованием.

В 18 лет Айседора оставила семью и уехала в Чикаго, где начала выступать в клубах. Выход на сцену босоногой молодой девушки в одной тонкой и полупрозрачной тунике вызвал настоящий фурор. Ее необычные и очень свободные движения сделали ее настоящей звездой.

В начале XX века, когда новые течения в искусстве набирали силу Дункан устроила настоящую революцию в классическом балете.

Фото: GVP0/Russian Look / www.globallookpress.com

Она танцевала под музыку Шопена и Глюка, Чайковского и Шуберта, отвергая все старые нормы и полностью отдаваясь танцу. «Вы будете „видеть“ слова. Видеть в моем жесте — руке, плече, спине и лице — будете „видеть“ слова», — говорила она своим зрителям. Свободные и яркие движения принесли Дункан первый успех, а критики в своих статьях называли ее «божественной босоножкой».

Как Айседора Дункан покорила мир

Во время гастролей в Лондоне Айседору Дункан заметила хореограф и создательница танца модерн Лои Фуллер и пригласила в свою парижскую труппу. В ее составе молодая танцовщица выступила со своим танцем в Будапеште. Успех оказался феноменальным и о ней заговорила вся Европа.

Фото: Scherl/Scherl

Во время поездки в Грецию Дункан объявила, что намерена построить там храм танца. В качестве места будущей постройки она выбрала холм Копанос. В здании она танцевала под хор мальчиков-певцов, с которыми ездила на гастроли в Германию и Австрию. Кроме выступлений на сцене она проводила ночные акции, схожие с современными перформансам, танцуя на открытом воздухе или на берегу моря, словно призывая силы природы. Она подчеркивала, что таким образом она соединяется с космосом, из которого черпает свое вдохновение.

Мужчины в жизни Айседоры Дункан

В начале XX века произошел всплеск интереса к спиритическим сеансам, тайным обществам и ко всему потустороннему. Айседора Дункан считала себя медиумом, который видит тайные знаки и может выразить их при помощи танца. По одной из легенд гадалка предсказала ей потерю близких людей и раннюю смерть в одиночестве на пике славы. Эти слова танцовщица запомнила на всю свою жизнь и после грандиозного успеха поверила в них еще сильнее.

Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look / www.globallookpress.com

Одиночество действительно сопровождало Дункан долгое время. Несмотря на то, что танцовщицу преследовали поклонники она постоянно выбирала не тех партнеров.

Первый мужчина Иван Мироцкий, с которым у Дункан возник бурный роман, оказался женат. Он предпочел вернуться в семью, чтобы не стать фигурантом публичного скандала. Заменивший его актер Оскар Бережи бросил Дункан, получив предложение о киносъемках в Испании.

В романе с театральным режиссером-модернистом Гордоном Крэгом у танцовщицы родилась дочь Дердри. Вместе с ребенком Дункан оставила свободного художника, который умудрился крутить романы у нее за спиной.

Она вступила в отношения с владельцем фабрики по производству швейных машинок Патрисом Зингером, которому родила сына Патрика. В одну из ночей она разбудила своего партнера и заявила, что увидела два детских гроба и услышала звуки похоронного марша.

Спустя несколько дней машина, в которой находились дочь и сын Айседоры вместе с няней упала в реку Сена.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Гибель детей стала страшным ударом. Но еще сильнее на ней сказалась потеря еще не рожденного ребенка через год. В своей автобиографической книге «Моя жизнь» она писала, что думала о самоубийстве. От этих мыслей ее спасли шесть юных учениц, которых в трагическом порыве Дункан удочерила. В последующие годы они стали главными сподвижниками идей своей учительницы и приемной матери.

Как Айседора Дункан попала в Россию и вышла замуж за Есенина

С первыми гастролями в Россию Айседора Дункан ездила еще до революции. Там у нее нашлось огромное количество поклонников, которые даже создали собственную студию «Гептахор», которая проработала до 1930 года.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

В 1921 году нарком просвещения Анатолий Луначарский прислал Дункан письмо с предложением приехать и открыть в Советской России свою танцевальную школу. Стремящаяся к полной свободе танцовщица тут же бросилась покупать билеты.

«Я оглядывалась с презрением и жалостью на все старые установления и обычаи буржуазной Европы, которые я покидала», — так писала Дункан о своей поездке.

Мировая звезда быстро вошла в круги московской богемы.

Поэты Андрей Белый и Максимилиан Волошин посвящали Дункан свои стихи, отмечая, что ее творчество — это предвестники будущей жизни счастливых людей. «Айседора танцует все то, что другие люди говорят, поют, пишут, играют и рисуют. Она танцует Седьмую симфонию Бетховена и „Лунную сонату“, она танцует „Primavera“ Боттичелли и стихи Горация», — писали авторы. В 1921 году в мастерской художника Георгия Якулова она встретила поэта Сергея Есенина. Первый же вечер закончился поцелуем.

Фото: GVP0/ Russian Look / www.globallookpress.com

Роман оказался стремительным и через полгода поэт и танцовщица расписались. Дункан не хотела, чтобы ей указывали на то, что она старше супруга на 18 лет, поэтому в своих документах она сбросила себе сразу «десятку.

Несмотря на близкие и тесные отношения между Есениным и Дункан возникла стена непонимания из-за языка. Она знала только несколько слов по-русски, а он исковеркал ее имя до «Изадора». Для Дункан это оказался первый и единственный брак, поэтому она прощала своему молодому супругу все: начиная от пьяных выходок и скандалов на пустом месте до избиений. Современники описывали их отношения как любящей матери и капризного ребенка. Дункан получила советское гражданство, чтобы Есенина отпустили с ней на гастроли за границу. Отъезд из страны оказался трагическим. В Европе и США о советском поэте никто не знал и все воспринимали Есенина мужем Дункан. Для гордого автора быть простым спутником успешной жены оказалось невыносимым. В Москву они вернулись совсем чужими. Айседора уехала в Европу, а через несколько месяцев получила от Есенина телеграмму о разводе. Брак продлился всего два года.

Преследующая Айседору Дункан смерть

Все свои заработанные на гастролях деньги Дункан вкладывала в развитие своих танцевальных школ. Но найти грамотных управленцев танцовщица не смогла, поэтому оказалась в долговой яме. Весной 1915 года после выступлений в США произошла очередная скандальная встреча с кредиторами. И Дункан решила уехать в Европу.

Денег на дорогой лайнер «Лузитания» у нее не хватило, поэтому она отправилась на обычном пассажирском судне. В этот раз ее уберегла сама судьба.

Фото: Scherl/Scherl / www.globallookpress.com

Все пассажиры и экипаж «Лузитании» погибли в холодных водах около Ирландии после попадания немецкой торпеды. В последние годы жизни Айседора Дункан начала злоупотреблять алкоголем, но со сцены не уходила и продолжала выступать. После концерта в Ницце, где ее прекрасно приняли, она попрощалась со зрителями словами: «Прощайте, друзья! Я иду к любви». Тогда у нее был очередной роман с водителем Бенуа Фалькетто. Танцовщица села в свой кадиллак Amilcar, чтобы добраться до возлюбленного. Далеко она отъехать не успела, развевающийся шелковый плащ попал в спицы колеса. Намотанная ткань сломала шею танцовщице. Тело Айседоры Дункан кремировали. Прах хранится в колумбарии кладбища Пер-Лашез в Париже.