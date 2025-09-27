Сегодня 19:30 Тайны Регины Збарской. Как одна книга сгубила «самое красивое оружие Кремля» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Самой известной манекенщице СССР Регине Збарской 27 сентября могло исполниться 90 лет. Она блистала на мировых подиумах и покоряла мужские сердца, ее боготворили и называли шпионкой в красивых нарядах, однако личного счастья знаменитость так и не обрела. «Советская Софи Лорен» доживала свои дни в психиатрической клинике и умерла в 52. Что привело ее к такому исходу — в материале 360.ru.

Детство и юность Регины Збарской Точной информации о том, как росла будущая звезда, нет до сих пор. По самой распространенной версии, она появилась на свет в Вологде в весьма благополучной семье. Ее мама была врачом, а отец, Николай Колесников, — чиновником при высокой должности. Когда папу девочки повысили и отправили в Москву, Регина переехала с ним. На тот момент родители уже развелись. В столице отец и дочь поселились в роскошной квартире неподалеку от нынешних Воробьевых гор. Девочка ни в чем не знала нужды. После школы она поступила на экономический факультет ВГИКа, однако в глубине души мечтала стать актрисой и регулярно ходила на кастинги на «Мосфильм». На одном из них ее заметила театральная художница и модельер Вера Аралова. Это стало решающим событием в судьбе Регины: началась ее карьера в качестве манекенщицы.

Девушка стала регулярно выезжать за границу для съемок и показов. Она побывала в Каире, Нью-Йорке, Париже и Лондоне. В прессе ее называли самой фотографируемой моделью мира, а французский журнал Paris Match окрестил «самым красивым оружием Кремля».

Личная жизнь Регины Збарской

На Регину всегда заглядывались мужчины. В их числе оказался и известный художник Феликс-Лев Збарский, сын биохимика Бориса Збарского. Он стал самой большой любовью советской красавицы, он же нанес ей и самый страшный удар. Но начиналась история безоблачно. Пораженный красотой манекенщицы художник стал ухаживать и быстро вскружил ей голову. В начале 1960-х влюбленные поженились, и первые годы их семейной жизни прошли в идиллии. Однако потом Збарскому, который до брака менял любовниц как перчатки, захотелось разнообразия. И когда в 1967 году его 32-летняя супруга забеременела, он заявил, что не хочет детей, и убедил сделать аборт. Модель согласилась на этот шаг. Она надеялась так удержать мужа, но в глубине души страдала от чувства вины. Заглушить боль Регина пыталась с помощью антидепрессантов.

Вскоре на знаменитость обрушился новый удар: обожаемый ею Збарский увлекся актрисой Марианной Вертинской, а потом переключил внимание на Людмилу Максакову, которая в 1970 году родила ему сына. Предательство надломило манекенщицу. Она пыталась покончить с собой и угодила в психиатрическую клинику с признаками сильной депрессии.

Как умерла Регина Збарская

Спустя несколько лет Регина сумела восстановить душевное равновесии и даже вернулась в профессию. Ей было уже 37 — немало по меркам модельного мира, — но молодая женщина по-прежнему приковывала к себе взгляды. Вскоре звезда позволила себе вновь сблизиться с мужчиной. У нее случился недолгий, но яркий роман с югославским журналистом. Увы, эта история тоже обернулась драмой. Вернувшись в родную страну, журналист выпустил скандальную книгу «Сто ночей с Региной Збарской», в которой не только описал интимные детали отношений, но и рассказал, что манекенщица якобы сотрудничала с КГБ и спала с членами Политбюро.

В СССР книга по понятным причинам не вышла, но спецслужбы плотно взялись за Збарскую и многократно ее допрашивали. На фоне стресса модель снова попыталась свести счеты с жизнью и попала в психиатрическую лечебницу. Эта глава в жизни «советской Софи Лорен» оказалась последней. Полностью оправиться после второго курса лечения женщина уже не смогла. О возвращении в профессию не шло и речи. Поддерживавший Регину модельер Вячеслав Зайцев устроил ее в свой Дом моды, но только на место уборщицы. Збарская была бедна и одинока. Она умерла 15 ноября 1987 года — третья попытка покончить с собой стала последней.