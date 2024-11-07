Сегодня 18:42 Могилу Регины Збарской отыскали спустя 40 лет. Где похоронили самое красивое оружие СССР 0 0 0 Общество

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Вячеслав Зайцев

Москва

Долгие годы место захоронения легендарной советской манекенщицы Регины Збарской оставалось неизвестным. И вот совсем недавно брат «Красной королевы» наконец раскрыл эту тайну. Где похоронена первая топ-модель СССР и почему ее называли самым красивым оружием Советского Союза — в материале 360.ru.

Как умерла Регина Збарская Регину Збарскую обожали и ненавидели, ей завидовали и копировали ее стиль. Она была неподражаемой, яркой, но глубоко несчастной — несколько раз женщина пыталась покончить с собой. Дважды ее смогли спасти, но на третий манекенщица сумела свести счеты с жизнью. Достоверных данных о том, где именно произошла трагедия, также долгое время не было. Непонятно откуда родилась версия, что Збарская тогда находилась в психиатрической больнице (куда ее клали и ранее). Но была и другая — о том, что тело модели обнаружили в ее квартире в Москве. В руке была телефонная трубка…

Фото: РИА «Новости»

Почему могилу Збарской скрывали? Еще одной загадкой целых 37 лет оставалось место захоронения советской топ-модели. Из-за того, что близкие решили не афишировать эти данные, погребение «Красной королевы» ожидаемо обросло множеством слухов. Среди них были и совершенно уму непостижимые вещи, например, о том, что урну с прахом Регины забыли в крематории, из-за чего в итоге она оказалась в безымянной братской могиле.

Только этой осенью брат манекенщицы Владимир Колесников рассказал журналистам шоу Андрея Малахова о том, что ее могила расположена рядом с могилой отца на одном из московских кладбищ. Но точное место он называть не стал, признавшись, что сильно переживает, вспоминая о гибели сестры.

Фото: РИА «Новости»

«Знаете, она была в очень плохом состоянии, ее бросили, тот же самый (Лев Збарский. Был единственным мужем модели. — прим. ред.)… Вот вы понимаете, сейчас я начинаю опять нервничать, все это вспоминать», — сказал Колесников. «Положили в гроб, собрали все журналы» Могила Збарской очень скромная. Там нет не то что памятника, а даже таблички с ее именем. Брат объяснил это соображениями безопасности. Вспоминая о похоронах, он пояснил, что делалось все в условиях большой секретности, потому что семья не хотела предавать случившееся широкой огласке. «Я там единственный присутствовал, и еще там была ее соседка по квартире. Вот и все. Она и вызвала [скорую помощь]. Все приехали, положили в гроб, собрали все журналы — она была любителем этой ерунды. У нее было много журналов таких. Все, больше ничего», — добавил брат Регины.

Я ее похоронил, кремировал, и все. Никого никогда нигде не было. Эту урну я привез на кладбище и зарыл. Владимир Колесников брат Регины Збарской

Как Збарская стала моделью Девичья фамилия Збарской — Колесникова. Будущая звезда советских (и не только) подиумов родилась 27 сентября 1935 года. А вот где — очередная загадка. Считается, что местом рождения Регины была Вологда. Но есть и другие источники, по которым родной город модели — Ленинград. Также разнятся версии о том, кем именно были ее родители.

Фото: РИА «Новости»

По одним данным, мать манекенщицы была врачом, а отец — офицером в отставке. Вместе с тем в Сети можно найти и предположения о том, что оба были цирковыми гимнастами (об этом, кстати, манекенщица сама любила рассказывать незнакомым людям, уверяя, что оба погибли во время опасного трюка). В 17 лет Регина приехала покорять Москву. Манекенщица Валентина Филина спустя много лет отмечала, что девушка была вовсе не бедной абитуриенткой, одержимой идеей поступления в вуз. По ее словам, она приехала вместе с отцом, который развелся с супругой и перевелся в столицу по службе. «Отец Регины во времена нашей юности был жив-здоров, хорош собой, делал успешную карьеру, был высоким чиновником, — говорила Филина. — Когда его перевели в Москву, сразу дали большую квартиру в хорошем доме неподалеку от МГУ».

Фото: РИА «Новости»

Местом учебы Збарской стал ВГИК. Но поступила она не актерский, а на экономический факультет, хотя спустя несколько лет ей все же удалось попробоваться в роли актрисы — в 1958 году Регина снялась в фильме «Матрос с „Кометы“». Ее героиней стала итальянская певица Сильванна. Больше свои силы на актерском поприще она не пробовала, предпочтя этому модельный мир. А ее проводником туда стала модельер Вера Айралова, заметившая эффектную девушку на одной из богемных вечеринок, куда часто заглядывала Регина.

Фото: РИА «Новости»

Открывшая талант Збарской Вера Айралова задолго до Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина демонстрировала свои коллекции в столице Франции. Конечно, ее поддержка помогла манекенщице. Но при этом странно было бы приуменьшать достоинства самой Регины — она умела подать себя как никто и виртуозно скрыть недостатки.

Фото: РИА «Новости»

«Стукачка КГБ» Хотя выезжать за пределы Советского Союза в то время было весьма сложно, Збарская часто ездила в социалистические страны. И пусть ее поездки были не такими регулярными, как у другой известной модели Милы Романовской, «стукачкой КГБ» почему-то прозвали именно Регину.

Такие сплетни о ней начали распускать во время работы в Доме моделей. Одна из сотрудниц его издания — «Журнала мод» — Айя Семынина, вспоминая о Збарской, эти теории объяснила тем, что в поведении манекенщицы были странности, которые при желании можно было объяснить именно принадлежностью к спецслужбам.

Фото: РИА «Новости»

Так, например, коллеги Регины не знали никаких подробностей о ее прошлом. Сбивало с толку и то, что она вроде как приехала в столицу из провинции, но манеры у нее были как у девушки из высшего общества. Кроме того, Збарская часто меняла дорогие наряды, но не говорила, откуда их берет. Еще одной странностью Семынина назвала ее идеальное знание французского и английского языков, что для 60-х годов в Советском Союзе было действительно чем-то удивительным. Кто назвал Збарскую самым красивым оружием СССР За время модельной карьеры Регине удалось побывать не только в странах соцблока, но и на Западе.

Именно там пресса быстро нарекла ее самым красивым оружием СССР. Она пользовалась очень большим успехом и даже смогла лично познакомиться с модельером Пьером Карденом.

Фото: РИА «Новости»

Одной из самых знаменитых советских моделей Збарская оставалась почти до конца 1960-х годов. Личная жизнь Регины Збарской Единственным мужем манекенщицы был сын ученого Бориса Збарского московский художник Феликс-Лев Збарский. Пара поженилась в 1961 году. Но брак был несчастливым. По одной из версий, они расстались из-за аборта, на котором настоял Збарский, у которого уже был ребенок от первой жены. Правда, верят в нее не все. Так, по словам Айи Семыниной, Регина избавилась от ребенка в 1967 году, потому что хотела этого сама, плюс она дорожила съемками и собиралась в рабочую поездку в Монреаль.

Фото: РИА «Новости»

Как бы то ни было, но отношения Збарских уже было не спасти. Муж манекенщицы начал ей изменять, а в 1970-х эмигрировал, бросив ее в одиночестве. Вскоре у нее началась депрессия, и в итоге она угодила в психиатрическую больницу. А через некоторое время попала в нее снова. Второй раз причиной стала публикация книги «Сто ночей с Региной Збарской» некоего югославского журналиста, якобы крутившего роман с ней. В этом сочинении он описывал и постельные сцены, и якобы откровения Регины о том, что она доносила на коллег в КГБ.

Фото: РИА «Новости»

После этого Збарская попыталась покончить с собой. Врачи вновь смогли спасти модель, но после выписки она словно перестала для всех существовать. Единственным, кто не списал ее со счетов, был Вячеслав Зайцев. Модельер взял ее на работу в свой Дом моды сразу после его открытия в 1982 году, чтобы делать примерки. Уже после того, как Регины не стало, он признавался, что всегда обожал Збарскую и старался поддерживать до последнего. «Она покончила с собой, или покончили с ней… Не знаю», — говорил кутюрье.