Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали

По информации канала, стоимость апартаментов площадью 450 квадратных метров сейчас составляет порядка 1,1 миллиарда рублей.

Причиной ареста стал иск о мошенничестве.

В 2017 году Крутой продал недвижимость трастовому фонду с управляющим Стивеном Ландау, который специально создал миллиардер Олег Бурлаков. При оформлении документов возникла ошибка, из-за чего право собственности по закону так и не перешло новому владельцу.

Пока длились разбирательства, у Бурлакова возник семейный конфликт, а в 2021 году и сам олигарх умер от коронавируса. Крутого обвинили в том, что ошибки в документах допустили намеренно.

Родственники миллиардера до сих пор судятся за его наследство между собой и с фондами под управлением Ландау. В 2022 году супруга композитора Ольга заявила изданию Super, что их семья давно не имеет отношения к спорному имуществу.