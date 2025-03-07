07 марта 2025 13:09 Тайна, унесенная в могилу. Сын Раисы Максимовой сдал ДНК-тест, чтобы узнать об отце 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла в конце в 2024 года, оставив после себя крупное наследство. Пока идет борьба за богатства, семья знаменитости пытается раскрыть тайну — кто на самом деле является отцом старшего сына Андрея Гриневича.

Борьба за наследство и поиски отца Пока в суде идет борьба за 10-миллиардное наследство Максимовой, ее старший сын пришел в студию шоу «Малахов». Там он решил узнать тайну своего рождения. Андрей появился на свет, когда его мать училась на четвертом курсе театрального вуза, она должна была отыграть в дипломном спектакле. Тогда за артисткой ухаживал Юрий Боголюбов — сын советского актера Николая Боголюбова. Беременность Максимовой обернулась для нее большими проблемами. Молодая артистка тайно уехала рожать в Саратов, где жила ее мать.

Фото: РИА «Новости»

Когда мальчик появился на свет, его отдали в Дом малютки. Позже бабушка перевезла внука в столицу и ухаживала там за ним первые четыре года. Даже она не знала, кто был отцом ребенка. Гриневич всерьез заговорил об отце в возрасте 14-ти лет. Однако мать отреагировала на это не так, как хотел подросток, — она устроила скандал. Максимова скрывала эту тайну до самой смерти и унесла ее в могилу.

Я никогда не задумывался о том, что моим отцом может быть Владимир Зельдин. К этой мысли меня подтолкнула дочь. Когда стали смотреть фото, увидели совпадение. Как любому ребенку, который вырос без отца, мне, конечно, захотелось узнать, возможно ли это. Отчество у меня Владимирович, хотя мама в тот момент была замужем за Юрием Боголюбовым. Андрей Гриневич сын Раисы Максимовой

Проверка ДНК: долгожданный результат На снимках Зельдина и Гриневича действительно можно заметить удивительное сходство. Кроме того, в юности Максимова работала с актером, а в театре шептались, что у них мог быть роман. Внучка актрисы Елена Гриневич заявила, что ее бабушка была озорницей. «Насчет папиного отца версии были самые разные — она уже потом сама путалась. То говорила о большой любви, которую встретила в библиотеке, потом переключалась на серьезных людей. Училась бабушка на курсе с Басилашвили, Евстигнеевым, Козаковым. В театре в нее влюбился Табаков, Ефремов ухаживал», — рассказала она.

Фото: РИА «Новости»

Провести прямой ДНК-тест не удалось, поскольку Зельдина уже нет в живых. Но в музее сохранились его личные вещи, из которых специалисты выделили биоматериал. Однако анализ показал: совпадения отсутствуют, отцовство исключено. «Не было никаких претензий на наследство, просто хотелось узнать правду. Конечно, в глубине души мне хотелось, чтобы он оказался моим отцом», — подчеркнул Гриневич в программе «Малахов». Сын актрисы расстроился из-за услышанного, но пообещал продолжить поиски отца. «Откуда-то я все-таки взялся? Этот вопрос остается открытым», — заключил актер.