Сыграл Берию и сгорел от любви. Как молодая невеста довела актера Гришечкина до могилы

Актер Вячеслав Гришечкин запомнился россиянам по роли замполита Александра Староконя в комедийном сериале «Солдаты». Но за этим образом скрывался серьезный артист с огромным талантом. Два года назад Вячеслав Гришечкин умер в реанимации из-за проблем с сердцем, вызванных переживаниями, что его любимая женщина вышла замуж за другого.

Взял фамилию деда из-за предательства отца

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи, но еще в раннем детстве вырос в Москве. Мать увезла сына от пьющего и постоянно изменяющего отца Германа Чинчирики. Воспитанием мальчика и его младшего брата занимался дедушка по материнской линии, чью фамилию актер прославил.

В своих интервью он рассказывал, что работающий начальником цеха авиационного завода дед водил его с братом в тир и даже купил всей семье отдельную квартиру, чтобы мать и сыновья не мотались по съемным.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Отец напоминал о себе только отправкой ящиков с «Пепси-колой»: за которыми Слава с бабушкой ездили на Казанский вокзал. После окончания школы молодой человек решил, что пришло время все же повстречаться с родителем. Мать денег на билет до Сочи не дала и Гришечкин устроился дворником. Накопив нужную сумму, юноша добрался до отцовского дома, и получил неожиданно холодный прием. «Я услышал: „Больше ко мне не приезжай. Ты мне волнуешь душу и мешаешь жить по-новому. Ты мне не нужен“. Это был настоящий конец. Конец, когда умирает последняя надежда ребенка», — рассказывал Гришечкин. Такое отношение отца к себе он так и не простил.

Стал актером по ошибке

Гришечкин рассказывал, что к искусству его тянуло с детства. Под фонограмму из грампластинок он устраивал дома настоящие концерты, декламировал монологи Аркадия Райкина, которые выучил наизусть. Но маме такие увлечения сына не импонировали. Она хотела сделать из сына инженера, который бы занимался строительством самолетов, как дед. Желая приучить ребенка к работе руками, она отвела мальчика во Дворец пионеров, чтобы записать в кружок авиамоделистов.

Но Слава перепутал кабинеты. Отсидев очередь, он выступил перед комиссией, которая почему-то потребовала от него выразительно прочитать стихотворение и придумать рассказ.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Зачем такие умения юным авиамоделистам Слава не понял, но выполнил все задания. Так он попал в Театр юных москвичей и к своему главному учителю — Валерию Беляковичу, который не только развил в нем настоящий талант, но и вывел на настоящую сцену созданного им «Театра на Юго-Западе». Там Гришечкин проработал практически всю жизнь и сыграл более 30 ролей, сначала комедийных, а после и драматических. После окончания школы Вячеслав с первой попытки стал студентом ГИТИСа в мастерской Михаила Туманова, который скончался, не успев выпустить свой курс. Поэтому до выпускного будущую звезду театра и кино довел Борис Голубовский. После получения диплома вернуться на сцену молодому артисту не удалось, потому что его призвали в армию.

Как родился образ Староконя

Срочную службу Гришечкин проходил в топогеодезических войсках под Иваново. Вместе с ним в одной роте оказался будущий известный дизайнер Валентин Юдашкин. Актер подчеркивал, что с ним он общался очень мало, потому что уже тогда про Валю говорили как о юном таланте.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / www.globallookpress.com

В армии же Гришечкин обратил внимание на своего замполита, которого называл туповатым и грубым товарищем, но с добрым сердцем. Актер пояснил, что однажды после ночной пьянки вместе с другими сослуживцами попал офицеру на глаза. Замполит пригрозил, что сейчас все отправятся на гауптвахту, но скандал удалось замять.

Я взял и сочинил такую бумагу: мол, «мы никогда не позволим себе порочить ваши седые виски». Бред сивой кобылы, но красивый и складный. Так он над этим письмом плакал. И нам все сошло с рук Вячеслав Гришечкин

Он подчеркивал, что в армии чувствовал себя достаточно комфортно, а потом использовал этот опыт для съемок в «Солдатах». Но до первых серий третьего сезона популярного сериала, когда он появился там в образе Староконя, сыплющего крылатыми фразами, ушедшими в народ, было еще далеко.

Как Вячеслав Гришечкин стал звездой сериалов

В 1989 году актер впервые снялся в эпизодической роли в художественном фильме «Биндюжник и король», но славы она ему не принесла. Недолгую популярность Гришечкин получил в программе «Оба-на» Игоря Угольникова. Его партнерами по юмористическим сценкам были Мария Аронова и Нонна Гришаева. Но в эфире шоу продержалось совсем недолго.

Долгое время Гришечкин оставался актером-эпизодником. Он снялся в многосерийных телевизионных фильмах «Директория смерти» и «Графиня де Монсоро», оставшись практически незаметным.

Фото: РИА «Новости»

Только в конце 90-х и начале нулевых ему начали предлагать серьезные роли. Сначала был сериал «Марш Турецкого», после «Семейные тайны», а потом и культовая «Бригада». Первой ролью, в которой Гришечкин раскрыл весь свой актерский диапазон, стал образ генерал-прокурора Павла Ягужинского, верного соратника Петра Первого в сериале «Тайны дворцовых переворотов». За этим проектом последовали «Солдаты» и сиквел «Дембельский альбом» где Староконь стал главным героем. Но совсем не эту роль актер Гришечкин считал своей главной.

Воплощенная мечта актера

Культовый фильм грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние» в свое время произвел на Вячеслава Гришечкина неизгладимое впечатление. Он решил, что главной ролью в его карьере станет Лаврентий Берия. «Я понял, что сыграть его — это мечта моей жизни. Время шло, а мысль о роли меня не покидала», — рассказывал артист.

По его словам, он постоянно искал кастинги, где бы набирали актеров на роль всемогущего генерального комиссара Госбезопасности, которого боялся весь Советский Союз.

Фото: Bulkin Sergey/ news.ru / www.globallookpress.com

Первая проба оказалась неудачной. Для сериала «Московская сага», куда Гришечкин пробовался, его не утвердили. Роль досталась Ираклию Мачарашвили. Удача улыбнулась актеру только в 2007 году, когда режиссер, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов начал работу над картиной «Охота на Берию».

Окончательно создатель фильма понял, что не ошибся с выбором во время съемок одного эпизода.

Это разговор с женой, которую сыграла Ия Нинидзе. По сценарию, мы с ней конфликтовали, и я ругался по-грузински матом. Благо, я наполовину грузин, знаю кое-что. После этой сцены Пиманов меня обнял, поцеловал в щеку и сказал: «Слава, все получилось» Вячеслав Гришечкин

Образ Берии оказался настолько точным, что Гришечкин сыграл его еще трижды в картинах «Товарищ Сталин», «Контригра» и «Фурцева».

Личная жизнь актера Вячеслава Гришечкина

Актер был женат дважды. С первой супругой Марией его познакомил художественный руководитель Валерий Белякович.

Другу Гришечкина Олегу он тоже подобрал подругу — Анну, в которую Гришечкин влюбился без памяти, но было уже поздно. Двойную свадьбу сыграли в один день.

Фото: Anatoly Lomokhov/ / www.globallookpress.com

С женой Гришечкин не ужился даже несмотря на рождение дочери. Когда девочке не было еще пяти лет, он развелся. Актер признавался, что до сих пор чувствует себя виноватым перед дочкой. «Я должен был уделять ребенку больше времени. Я просто иногда приезжал, привозил какие-то фрукты. Я себя за это очень виню», — рассказывал Гришечкин. Брак Анны, в которую он влюбился, тоже оказался несчастливым. После развода она вступила в отношения с Гришечкиным и прожила с ним 25 лет. Их разлучил рак. Она боролась с заболеванием четыре года, скрывая это от мужа. Когда он узнал о тяжелой болезни жены, было слишком поздно. Анна ушла из жизни в 2017 году, а еще через год у актера умерла мама.

Когда не стало Ани, мне словно руки отрубили. Я понимал, что самый большой грех — это уныние. Мне помогла работа со студентами, а еще пес Бен. Мне кажется, что в нем частичка души Ани. Он умный и все чувствует Вячеслав Гришечкин

Актер подчеркивал, что из нескольких украшений покойной жены изготовил перстень, который стал его оберегом. Но уже через несколько лет Гришечкин встретил новую женщину, перед этим пережив скандал, на который многие не обратили внимание.

Что скрывал актер Вячеслав Гришечкин?

В конце ноября 2019 года соседи Вячеслава Гришечкина услышали из его квартиры странные крики. Через несколько минут на лестничную площадку выскочил сам актер и попросил о помощи, заявив, что его избил знакомый.

По данным Telegram-канала Mash, на артиста напал 24-летний иногородний студент. Гришечкин пояснил, что помог юноше с регистрацией в столице, но его подопечный отплатил ему черной неблагодарностью.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Журналисты Пятого канала связались с актером, но Гришечкин все отрицал. Однако осведомленные источники в экстренных службах города подтвердили, что врачи оказали звезде сериала «Солдаты» первую помощь из-за травмы головы. Дальше в дело вступили авторы Telegram-канала «Не Малахов». Со ссылкой на инсайдеров они заявили, что Гришечкин часто окружал себя молодыми мужчинами. В частности, более пяти лет он дружил с солистом ансамбля имени Александрова, который тоже отличался буйным нравом и иногда распускал кулаки в адрес своего возрастного товарища. Устав от такого обращения Гришечкин нашел молодого студента, который на предложение актера отреагировал слишком бурно.

Последний роман Вячеслава Гришечкина

В январе 2022 года Вячеслав Гришечкин всех несказанно удивил. После спектакля «Женатый таксист» на сцене своего родного Театра на Юго-Западе актер попросил зрителей временно прекратить овации, чтобы произнести речь. «Спасибо, что вы приходите сюда, как домой. Это действительно наш общий дом. И пришло время открыться по-настоящему», — объявил актер и пригласил на сцену яркую блондинку, «Ты так изменилась, девочка моя… Выходи за меня замуж!», — обратился к ней Гришечикин. Его избранницей оказалась продюсер Диана Бичарова, младше его на 26 лет.

Свою карьеру она начинала в качестве ведущей музыкального шоу, а потом занималась продвижением героев скандальной хроники и желтой прессы: Гогена Солнцева, Дианы Шурыгиной и других.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Прямо на сцене актер надел своей новой избраннице на палец кольцо с бриллиантами. «Ровно полгода нашим отношениям с Дианой. Мы познакомились в мае, а 14 июля решили, что готовы к совместной жизни. Практически сразу я понял: безумно люблю эту женщину и хочу на ней жениться», — заявил актер в комментарии kp.ru. Многие посчитали, что молодая девушка использовала актера в качестве трамплина, чтобы попасть в круги шоу-бизнеса. Поступать так ей было совсем незачем, она уже была достаточно известна, благодаря работе, а также находилась в родстве с певцом Сергеем Пенкиным.

Новые отношения изменили и жениха, и невесту. Гришечкин сбросил вес и стал выглядеть намного моложе, а Бичарова сделала маммопластику, значительно увеличив грудь.

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Внезапная помолвка, как и подготовка к свадьбе резко заглохли. Оказалось, что Диана вернулась к бывшему мужу и вышла за него. Чтобы хоть как-то сохранить лицо, актер записал видеопоздравление молодоженам и даже отправил невесте колье в качестве подарка. «Мне очень печально, но как бы там ни было, я буду жить, я буду помнить тебя всегда», — признался актер своей несостоявшейся невесте. Потеря возлюбленной подкосила Гришечкина. В феврале он попал в больницу с подозрением на инфаркт. По словам родных, с больничной койки актер ударился в работу. Начал гастролировать по воинским частям, чтобы хоть как-то забыться. В начале сентября он снова оказался на больничной койке из-за проблем с сердцем. Врачи больше недели пытались спасти Гришечкина, но в ночь на 16-е число его сердце остановилось навсегда. Прощание с Заслуженным артистом России прошло в Театре на Юго-Западе. Гроб с его телом вынесли под аплодисменты и увезли на кремацию. Похоронили Гришечкина в могиле его жены Анны на Хованском кладбище.