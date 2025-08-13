13 августа 2025 13:21 Свингер-пати довели до развода? Детали отношений Дибровых шокировали россиян 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Предстоящий развод Дмитрия и Полины Дибровых продолжает обрастать пикантными деталями. И дело уже не только в романе, который модель закрутила с другом семьи. Появились слухи, что телеведущий и его избранница регулярно позволяли себе связи на стороне и даже могли участвовать в свингер-пати. Подробности — в материале 360.ru.

Детали развода Дмитрия Диброва с женой Громкий развод Дибровых вся страна обсуждает уже две недели. Бывший ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» и его жена Полина, подарившая знаменитости троих сыновей, решили расстаться после 16 лет брака. Сами супруги не афишировали детали разрыва отношений, однако пикантные детали быстро просочились в прессу. По слухам, модель ушла от мужа к другу семьи, состоятельному бизнесмену и многодетному отцу Роману Товстику, который ради новой любви также решился на развод.

Юрист Катя Гордон, представляющая интересы обманутой Елены Товстик, заявила, что у этой истории еще много некрасивых обстоятельств, которые наверняка станут известны общественности со временем. Кроме того, правозащитница намекнула, что Дибровы не хранили верность друг другу и до скандала. «Ребят, есть инфа на тему Дибровых и свингеров?» — на днях написала Гордон в соцсети. Обращение Екатерины не только повлекло за собой бурные обсуждения среди россиян, но и заставило вспомнить неоднозначные заявления Дмитрия, звучавшие с экрана ТВ задолго до развода. Признание Диброва о свингерстве О своих открытых взглядах телеведущий сообщил в одном из выпусков шоу «Это нормально?» на ТНТ, которое он ведет совместно с Ольгой Бузовой. Дибров признался, что был активным участником свингерского движения и не стыдиться этого, а напротив, считает это куда более честным подходом к отношениям.

Знаете ли вы, что свингеры в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, но только в простынях. Иногда удаляются все вместе… Но знаете, чего нет в открытых отношениях? Того, что является главным проклятием сегодняшнего общества — там нет вранья. Дмитрий Дибров

Теперь россияне под другим углом посмотрели на откровения знаменитости. Судя по комментариям на просторах Сети, народ не слишком сочувствует брошенному ради другого мужчины телеведущему.

«За что боролся, на то и напоролся. Мало того, что женился на девочке младше на 30 лет, так еще и в развратный образ жизни затянул», «Полное отсутствие базовых ценностей», «Видимо, роман Полины сюрпризом для него не стал», — пишут интернет-пользователи в комментариях. Что сказал Дибров о женской измене На нападки хейтеров Дмитрий не реагирует. Напротив, накануне он продемонстрировал, что между ним и Полиной остаются цивилизованные отношения, несмотря на все перипетии. Телеведущий в ночной прямой эфир на одной из стриминговых платформ и порассуждал о женских изменах. Дибров призвал не обвинять женщину, которая изменяет, а задуматься над собственным поведением. «Бывает, вина не распущенной женщины, а это наша с вами, господа мужики, вина, и, кстати, насчет наших ушей… Надо как-то за собой следить, а то, бывает, уши торчат», — сказал он.

Но самым удивительным для зрителей моментом стало появление в кадре Полины Дибровой. Жена знаменитости будто невзначай подошла к ведущему во время трансляции и предложила ему чай. Теперь поклонникам пары остается только гадать, что на самом деле происходит между супругами за закрытыми дверями.