Сегодня 06:56 «Вскружила голову». Как Светлана Медведева влюбила в себя будущего президента и чем она занимается сейчас 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Праздники

Дмитрий Медведев

Семья

Как часто первая любовь становится единственной и проходит через всю жизнь? Для Дмитрия и Светланы Медведевых этот редкий сценарий стал реальностью. Их история — классический школьный роман, начавшийся в седьмом классе, который пережил годы и серьезные перемены. Будущий президент России однажды из-за своей влюбленности даже получил «неуд» по поведению и нахватал троек.

Чуть не сделала из Медведева троечника Они учились в параллельных классах и были знакомы с детства. А в 10 классе Светлана настолько вскружила Дмитрию голову, что он, стараясь проводить с ней как можно больше времени, стал прогуливать уроки. Увлечение приняло такие масштабы, что по итогам учебного периода он заработал неудовлетворительную оценку по поведению. В его годовом аттестате по итогам 10-го класса прочно обосновались тройки, которые угрожали будущему поступлению в вуз.

Фото: РИА «Новости»

Однако вовремя спохватившийся юноша в выпускном классе взялся за ум. Медведев приложил все усилия и сумел все же исправить положение, получив по окончании школы отличный аттестат. Эта детская влюбленность, пережившая школьные неприятности, со временем превратилась в прочный союз. Светлана Линник стала для Дмитрия именно той самой женщиной, которая поддерживала его и помогла достигать успехов. Детство и судьбоносная встреча Светлана появилась на свет 15 марта 1965 года в семье военного моряка и экономиста в городе Кронштадте. Детство девочки из-за службы отца прошло в частых переездах между Кронштадтом, городом Ломоносовым и деревней Коваши. Затем семья окончательно обосновалась в Ленинграде, где Светлана в 1972 году пошла в 1 «В» класс школы № 305 в Купчине. В стенах этой школы она не просто училась, а активно проявила себя в школьной самодеятельности, спектаклях и команде КВН.

Фото: РИА «Новости»

Вместе со Светой в параллельном классе «Б» учился и Дмитрий Медведев. Первая его учительница, Вера Борисовна Смирнова, позже рассказала, что крепко дружила с учительницей Светланы и именно дружба педагогов, которые часто водили классы на совместные прогулки, и помогла детям подружиться. Позже, когда обоим исполнилось по 14 лет их школьная дружба переросла в романтические отношения со всеми вытекающими последствиями. Но молодые люди сумели собраться и не бросили все ради чувств, понимая, что сначала нужно встать на ноги. Семья и переезд в Москву Окончив школу, будущие супруги выбрали для себя разные профессиональные пути, но оба сосредоточились на образовании. Светлана поступила на факультет статистики, бухучета и экономического анализа Ленинградского финансово-экономического института. Практичная и самостоятельная, она уже на первом курсе перевелась на вечернее отделение, чтобы начать работать бухгалтером. Все это время она продолжала встречаться с Медведевым. Свои отношения пара официально оформила 24 декабря 1993 года, когда обоим исполнилось по 28 лет. Первые годы совместной жизни молодой семье пришлось экономить, и они жили очень скромно, сначала у родителей Светланы, а затем в съемной квартире.

Фото: РИА «Новости»

В августе 1995 года Светлана родила сына, которого назвали Ильей. После рождения ребенка Медведева полностью посвятила себя семье, создав, по признанию супруга, надежный семейный тыл. Ноябрь 1999 года, когда Медведев получил назначение в Москву и семья переехала в столицу, стал началом кардинального изменения жизни семьи. А когда в 2008 году Дмитрий Медведев стал президентом России, Светлане и вовсе пришлось искать свой собственный путь в статусе первой леди. Светская жизнь первой леди России и общественный резонанс После избрания Дмитрия Медведева президентом России, Светлана Медведева оказалась в центре внимания общественности. Пресса, отмечая ее активность и гламурный образ, сразу начала сравнивать ее с Раисой Горбачевой, чьи публичные появления нарушали советские традиции.

Фото: РИА «Новости»

Образ новой первой леди, особенно ее наряды, сразу же стали предметом бурного обсуждения и полярных оценок. Медведева предпочитала классический, строгий и достаточно консервативный стиль с преобладанием пастельных тонов, который одним казался скучным или «учительским», а другим — уместным и элегантным. Ее постоянным модельером стал Валентин Юдашкин, создавший, в частности, светлое пальто для инаугурации. Кутюрье характеризовал ее как «красивую русскую женщину» без напыщенности. В этот период Медведева стала завсегдатаем модных показов, посещала концерты, театры и дружила со звездами шоу-бизнеса, в частности с Аллой Пугачевой. При этом она последовательно подчеркивала в публичном поле важность традиционных семейных ценностей, православия и воспитания детей, создавая образ «хранительницы очага».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но за внешним лоском светской жизни скрывалась серьезная системная работа. Светлана Медведева использовала свой статус для реализации масштабных благотворительных и социальных проектов. Фонд социально-культурных инициатив Еще в апреле 2007 года, до избрания супруга президентом, она возглавила попечительский совет программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». В декабре 2008 года Светлана Медведева стала президентом Фонда социально-культурных инициатив. Главным и самым известным проектом под ее руководством стал всероссийский праздник «День семьи, любви и верности», впервые отмечавшийся в 2008 году. Инициатива Медведевой должна была стать отечественной альтернативой Дню святого Валентина, а ее символом выбрали ромашку. Под эгидой Фонда также реализовали несколько важных социальных программ. Акция «Подари мне жизнь» направлена на защиту материнства и заботу о репродуктивном здоровье женщин. Программа «Белая роза» создала сеть благотворительных диагностических центров женского здоровья в нескольких городах России для ранней профилактики онкологических заболеваний.

Фото: РИА «Новости»

Многолетняя благотворительная деятельность Светланы Медведевой охватывала и другие направления. Она на постоянной основе патронировала Санкт-Петербургский дом-интернат № 1 для детей. Под ее руководством Фонд участвовал в восстановлении Кронштадтского Морского собора и церкви Благовещения в селе Коваши, где прошла часть ее детства. Мать и сын Несмотря на занятость в крупных проектах, Медведева всегда оставалась в первую очередь матерью. Сын Илья после окончания школы успешно поступил на бюджетное отделение факультета международного права МГИМО и в 2017 году получил диплом юриста. Профессиональный путь Ильи тесно связан со сферой технологий. После окончания вуза он несколько лет работал в структурах, связанных с компаниями ООО «ВКонтакте» и ООО «Мэйл.ру». В 2020 году Дмитрий Медведев в интервью подтвердил, что сын занимается частными бизнес-проектами в сфере цифровой экономики.

Фото: РИА «Новости»

В июне 2022 года Илья Медведев получил партийный билет «Единой России» из рук Андрея Турчака. На партийных мероприятиях его представляют как руководителя проектов, также он занимал должность советника в дочерней компании «Ростеха». В последние годы в карьере Ильи появилось еще одно направление — виноделие. Он участвует в управлении винодельней «Скалистый берег» в Краснодарском крае и входит в состав совета директоров этого предприятия. Миссия, выросшая из личной истории Сегодня Светлана Медведева продолжает свою общественную работу в Фонде социально-культурных инициатив, оставаясь надежной опорой для мужа. Светлана смогла превратить свой статус в инструмент для помощи людям, а свою личную историю любви — в общенациональный символ. Ее сила — в редком умении органично соединить частную жизнь с публичной ответственностью.