Инвалидность, обвинения ФБР и одна любовь. Как сложилась судьба Александра Иншакова
История Александра Иншакова — пример того, как жизненные повороты, которые кажутся концом карьеры, на деле оказываются стартом для невероятного взлета. Абсолютный чемпион Москвы по карате, он находился на пике спортивной формы, когда в начале 80-х в СССР ввели запрет на этот вид единоборств. Казалось бы, дорога вперед закрыта. Но именно эта ситуация стала для Иншакова пропуском в мир большого кино.
От гимнастики до черного пояса
Будущий чемпион и артист родился в 1947 году в Москве. С детства его приучал к дисциплине отец, учитель физкультуры. Первой спортивной любовью Александра стала гимнастика, которой он посвятил 15 лет. Однако судьба приготовила ему жестокие испытания.
На соревнованиях треснула перекладина, что привело к серьезной травме плеча и руки. Едва восстановившись, молодой человек снова упал — на этот раз с колец из-за порванного троса — и повредил плечо. Случившееся заставило Иншакова переключиться с гимнастики на борьбу.
Настоящей страстью будущей звезды стало карате. В 70-е он начал тренироваться под руководством Алексея Штурмина, и упорные занятия принесли плоды. К 1979 году Иншаков получил заветный черный пояс и стал абсолютным чемпионом Москвы.
В тот период он жил на износ. Днем работал на заводе, вечером тренировал подопечных. Одна из таких тренировок едва не стоила зрения: ученик случайно нанес ему удар ногой в затылок, что вызвало отслоение сетчатки. Чтобы спасти глаза, Иншакову пришлось месяц провести практически в полной темноте. Он получил вторую группу инвалидности.
Билет в новую жизнь
За чередой травм последовал решающий удар: запрет карате в СССР. Однако именно это стало началом новой главы в жизни знаменитости. Уникальные навыки оказались востребованы в кинематографе.
Дебют Александра на новом поприще состоялся в фильме «Ответный ход», где он не только ставил опасные трюки и консультировал сценаристов по части реализма драк, но и сыграл свою первую эпизодическую роль.
Дальше случилась картина «Человек с бульвара Капуцинов», работу над которой Иншаков всегда вспоминал с большим теплом, а настоящая народная слава обрушилась на него после съемок в боевике «Крестоносец».
Криминальный флер
Успех «Крестоносца» должен был открыть новоиспеченному артисту двери в Голливуд. Александр получил приглашение в США, однако и тут его ждал неожиданный поворот: пришел отказ в визе.
В американском посольстве Иншаков узнал, что агент ФБР представил его как опасного киллера, якобы делающего огромные деньги на ликвидации лидеров ОПГ.
У столь скандальной репутации отчасти были основания. В частности, актер и каскадер был хорошо знаком с Вячеславом Иваньковым, более известным как Япончик, которого он одно время даже тренировал.
Ограничивалась ли их связь исключительно совместными занятиями спортом, однозначно сказать сложно. В 1996 году на суде над Япончиком спецагент ФБР Лестер Макналти утверждал, что Иншаков возглавлял одну из организаций боевиков криминального авторитета, писал «Коммерсант».
Они совершают убийства по приказу Иванькова, в том числе пять или шесть убийств лидеров российской организованной преступности, которые перешли дорогу Иванькову.
Лестер Макналти
Александр никогда детально не комментировал эти обвинения, однако в целом не отрицал, что контактировал с преступным миром. По его словам, в лихие 90-е полностью избежать контактов с такими людьми было просто невозможно.
Впрочем, именно личный опыт и знание реалий московского криминала послужили бесценным материалом для создания главного телехита нулевых — сериала «Бригада». Иншаков не только выступил автором идеи, но и взял на себя ведущую роль при кастинге.
Он настоял на том, чтобы Сашу Белого сыграл тогда еще не столь популярный Сергей Безруков. Его таланты Александр разглядел на съемках «Крестоносца».
Гражданская позиция Александра Иншакова
Кинематографом жизнь 78-летнего Иншакова не ограничивается. Он на протяжении многих лет проявлял себя как человек с активной гражданской позицией.
В феврале 2012-го Александр вошел в список доверенных лиц на тот момент кандидата в президенты России Владимира Путина. В июне 2013-го участвовал в работе учредительного съезда Общероссийского народного фронта «Народный фронт — за Россию».
Также Иншаков является членом Общественного совета при Министерстве обороны России.
В 2023 году Александр снова оказался в центре внимания, став инициатором коллективного иска к организатору «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, требуя взыскать миллиард рублей в пользу фонда участников СВО.
Личная жизнь Александра Иншакова
Судя по всему, страстей артисту хватает в профессиональной и общественной деятельности. Его личная жизнь стабильна и спокойна уже несколько десятков лет. Знаменитость состоит в браке с флористом Мариной Терентьевой, которая младше его на 18 лет.
«Я не знаю, как она меня вытерпела», — признавался Александр в эфире передачи «Судьба человека».
Несмотря на длительность брачного союза, детьми супруги не обзавелись. Впрочем, как шутит сам Иншаков, еще не вечер.