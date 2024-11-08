Сценарист «Бригады» Велединский объяснил тренд в кино на 90-е тоской по СССР

На российские теле- и киноэкраны последнее время выходит все больше фильмов и сериалов, навеянных событиями, которые происходили в 90-е годы. Чем можно объяснить этот кинотренд, НСН рассказал режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский.
Он отметил, что новый тренд сформировался под воздействием новых веяний и большей свободы. Кроме того, в нем выражается тоска по Советскому Союзу, которую испытывают представители разных поколений.
Кроме того, сейчас востребованы фильмы, которые чему-то учат и показывают, как делать и жить не нужно. Поэтому бояться их не стоит, потому что гораздо страшнее 90-х в кинематографе — это бездарность и серость, от которых гораздо больше вреда.
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