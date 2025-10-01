Адвокат Трещев подал два иска против Пугачевой из-за отсутствия у него данных о прописке певицы

Адвокат Александр Трещев подал два иска против народной артистки СССР Аллы Пугачевой после ее интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. В беседе с NEWS.ru эксперт объяснил, с чем связаны два заявления.

По словам правозащитника, необходимость во втором иске возникла из-за отсутствия информации о месте прописки артистки.

«Поскольку простой российский гражданин не знает, где находится Алла Пугачева в данный момент, то закон позволяет подать иск по месту собственной прописки. Что я и сделал, ближайший суд к моему дому — Савеловский. Параллельно обратился и в Тверской с тем же иском», — объяснил собеседник.

Напомним, первый иск Трещева с требованием взыскать с Примадонны 1,5 миллиарда рублей возник после того, как она назвала президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева приличным человеком, что возмутило адвоката.

* признана иноагентом на территории России.