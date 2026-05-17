Сегодня 05:35 Леня Воронин больше не толстяк, но по-прежнему любимец зрителей. Как живет Станислав Дужников в свои 53 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Сериалы

Семья

Фильмы

Россия

Спектакль

Театры

Диеты

Ожирение

Актеры

Диабет

Москва

Артисты

Сегодня, 17 мая, заслуженный артист России Станислав Дужников празднует свой 53-й день рождения. И если вы не видели его последние фото — зря. Тот самый «пузатый лейтенант» Леня из «Ворониных» сейчас выглядит так, что поклонницы ахают. Как ему удалось сбросить почти 60 килограммов и какой путь прошел актер, чтобы из хулигана превратиться во всенародного любимца?

Неожиданно, но факт Сегодняшний Станислав Дужников поставил поклонников в тупик. На недавнем видео в соцсетях актер предстал совершенно неузнаваемым — подтянутая фигура, брутальная борода, ни следа от прежнего добродушного толстяка. А ведь миллионы зрителей запомнили Дужникова совсем другим. Тот самый Леня из «Ворониных» — вечно улыбчивый, пузатый и такой родной «свой парень» — исчез. Актер специально набирал вес ради этой роли и держал его все 10 лет съемок, добираясь порой до отметки в 200 килограммов. Теперь же Дужников сбросил сразу около 60 килограммов.

Фото: Актер Станислав Дужников в 2019 году / РИА «Новости»

По окончании сериала Дужников отметил, что режиссерам он интересен в более «легком весе». Однако сбросить прочно обосновавшиеся килограммы оказалось для актера не самой простой задачей. Вдобавок ко всему, врачи диагностировали у актера ожирение третьей степени и сахарный диабет. В конечном итоге, летом 2025 года артист решился на операцию по уменьшению желудка.

Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Станислав Дужников

Кроме того, он отметил, что занимается физкультурой, а вот калории ему считать не приходится, так как порции и так маленькие. Впрочем, эта история началась задолго до проблем со здоровьем, диет и операций. И задолго до того, как кто-то вообще узнал фамилию Дужников. Саранск — Москва — Щука Родился Станислав Дужников 17 мая 1973 года в Саранске, в многодетной семье врачей. Мать работала педиатром, отец — хирургом. Когда мальчику исполнилось 12, родители развелись — и хулиганистого подростка, который разбивал стекла из рогатки, жег резину и регулярно попадал в детскую комнату милиции, отправили на перевоспитание к бабушке в деревню Старое Шайгово. Именно бабушка, заслуженный педагог, и привела внука в школьный драмкружок. Правда, поначалу лишь как рабочую силу таскать стулья и декорации.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Однажды на репетиции «Золушки» Стас наблюдал за одноклассницей, которая никак не могла сыграть одну из дочек мачехи. Тогда он решил помочь и показать, как нужно.

У нее все что-то не получалось и я, «от балды», решил показать, как нужно играть, безо всякой мысли, что меня могут туда взять. Педагог Раиса Ивановна, посмотрев на все это, сказала: «Вот ты и сыграешь!» Станислав Дужников

Парень сначала не запротестовал: он же мальчик. Но преподаватель настояла и Дужников все же вышел на сцену. Спектакль имел феноменальный успех — у Дужникова просили автографы, звали выступать на все капустники, а девочки в школе строили глазки. А сам Станислав по-настоящему увлекся сценой и начал много читать. После школы Дужников попробовал поступить в Казанский институт культуры. Но в тот год набирали целевой курс, и абитуриентам требовалось знание татарского языка, которого будущий актер не знал. Поэтому он поступил в Саранское училище культуры на режиссуру. Но Москва, а точнее Театральное училище имени Щукина, манила. Однако первые первые три попытки Дужников провалил.

Фото: РИА «Новости»

На четвертый раз судьба сжалилась. Дужников поступил в Щуку на курс народного артиста России Евгения Князева. В 1998 году он получил диплом и отправился покорять столичную сцену. От рядового Бомбы до лейтенанта Воронина Кинодебют Дужникова состоялся еще в студенческие годы. В 1995 году он снялся в экранизации пушкинской повести «Барышня-крестьянка». Настоящий успех пришел к актеру через пять лет. Режиссер Роман Качанов утвердил Дужникова на роль рядового Бомбы в культовой черной комедии «ДМБ» совершенно неожиданно — за компанию с друзьями. Фильм 2000 года мгновенно сделал актера любимцем миллионов зрителей. Вслед за «ДМБ» последовали сиквелы. А в 2001 году он предстал в образе боярина Свиньина в эксцентричной картине «Даун Хаус». Одновременно Дужников получил роль Миши Доценко в популярном сериале «Каменская». Актер мелькнул и в громких проектах тех лет — в 2006 году он сыграл крошечную роль буфетчика в историческом детективе «Турецкий гамбит». Годом позже появился в роли Данилы в комедии «Любовь-морковь» с Гошей Куценко.

Фото: РИА «Новости»

Ситком «Воронины» позвал его на роль лейтенанта Леонида Воронина. Именно тогда и пришла к актеру всенародная слава. Специально для этого образа он набрал вес, пожертвовав ради искусства своим здоровьем. Позже Дужников присоединился к еще одному популярному ситкому. Он появился в сериале «Ивановы-Ивановы». Узнаваемость артиста перешагнула все границы — его полюбили зрители всех возрастов. А за кадром тем временем развивалась другая жизнь — личная. Там тоже были свои взлеты и падения. Вне поля зрения камер Первый брак Дужников заключил с коллегой по цеху — актрисой Кристиной Бабушкиной. Пара поженилась спустя полтора года дружеского общения. В 2007 году у супругов родилась дочь Устинья. Но спустя пять лет, Дужников и Бабушкина мирно расстались и даже продолжили работать вместе на одной сцене.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Станислав Дужников и Кристина Бабушкина на сцене в 2018 году / www.globallookpress.com

Причины развода супруги не афишировали — оба признались лишь, что любовь прошла, но они сохранили теплые отношения. Дужников остался заботливым отцом, а дочь он называет «не просто ребенком, а настоящим другом». В 2013 году актер начал встречаться с дизайнером и флористом Екатериной Волгой. Пара праздновала бракосочетание в индонезийском стиле, однако юридической силы эта церемония не имела. Не так давно, по словам Волги, они расстались на хорошей ноте. Актер — тоже человек: с возрастом приходит не только мудрость, но и желание спокойствия. И сейчас, на 54-м году, Дужников как никогда в форме — и внешне, и профессионально. Новые проекты Дужников продолжает радовать зрителей не только в кино, но и на театральных подмостках. Актер служит в двух ведущих московских театрах — МХТ имени Чехова и «Прогресс Сцене Армена Джигарханяна». В МХТ он занят в спектаклях «Пиквикский клуб», «Женитьба», «Чайка» и других постановках. Новых киноролей у артиста в 2026 году сразу несколько. Кинопрокат представил историческую драму «1812. Охота на императора» с его участием. Дужников также появился в приключенческом фильме «Тайна адмирала Ушакова».

Фото: Станислав Дужников в 2026 году / РИА «Новости»

Зрители увидят актера и в семейных проектах. Комедия «Сюрприз для мамы» вышла в прокат в этом году. Также недавно фильмографию актера пополнил семейный фильм «Школа Бабы-Яги». Всего за плечами актера — более 80 фильмов и сериалов. Государство тоже отметило его заслуги: в 2025 году президент Владимир Путин наградил Дужникова медалью «За труды в культуре и искусстве». Пройдя путь от хулиганистого мальчишки из Саранска до заслуженного артиста России, Дужников сумел доказать, что главное в актере — не героическая внешность и не идеальные формы, а упорство, характер и искренняя любовь к зрителю.