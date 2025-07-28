28 июля 2025 00:10 Стальная леди с разбитым сердцем. Почему Юлии Меньшовой не стыдно быть русской и как ее слова об СВО вызвали ссоры Юлия Меньшова 28 июля отпразднует 56-ой день рождения 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Под маской тихой девочки из звездной семьи Юлия Меньшова скрыла стальное сердце. Телеведущая едва не «задушила» собственного мужа и крайне резко высказалась об СВО. Чем живет эпатажная наследница легендарного режиссера, какие тайны хранит ее биография и почему Меньшовой пришлось говорить, что ей «не стыдно быть русской»?

Суровое детство Юлии Меньшовой Юлия Меньшова родилась в семье легендарных артистов — оскароносного режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Знаменитые родители девочки не были образцовой парой: творческие амбиции часто приводили к бурным ссорам. Когда Юле было три года, мать и отец расстались на четыре года (официально развод оформлять не стали), и будущая артистка жила у бабушки. Денег семье вечно недоставало. К первому классу Юлии родители воссоединились и больше не расставались. Меньшова вспоминала, что росла в строгости. Мама и папа внушали ей, что их достижения — это только их заслуги, а девочке нужны собственные победы.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В школе Юлия увлекалась литературой, писала сочинения и дневники, мечтала стать писателем или журналистом. После школы Меньшова подала документы в Школу-студию МХАТ. Несколько вступительных туров прошла под фамилией Большова, чтобы избежать ассоциаций с именитыми родителями. Театральный вуз артистка закончила с отличием, училась на одном курсе с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым. Триумфы и испытания: карьера Юлии Меньшовой После вуза Меньшова несколько лет прослужила актрисой во МХАТ имени Чехова, но в лихие 90-е театр переживал упадок, и Юлия начала искать себя на телевидении. Уже в 25 лет она стала ведущей первого в стране женского ток-шоу «Я сама» на канале ТВ-6. Передача о семейных проблемах и отношениях быстро стала хитом, а в 1999 году принесла Меньшовой премию ТЭФИ как лучшей ведущей.

Она попробовала себя и в роли телепродюсера, возглавив собственную студию (производила ток-шоу на ТВ-6, НТВ и РТР), но потом этот бизнес закрылся из-за финансовых трудностей. Меньшова вернулась на федеральный канал уже с дневной авторской программой «Наедине со всеми», потом вела «Сегодня вечером» на Первом канале, но вскоре покинула эфир и затем начала собственное шоу на YouTube. От супервумен до королевы ток-шоу В кино Юлия Меньшова дебютировала в 1990 году — в музыкальном фильме «Когда святые маршируют», где главную героиню играла ее мать. Первую известность молодой актрисе принесла фантастическая комедия 1991 года «Действуй, Маня!», в которой Меньшова перевоплотилась в обаятельного робота-супервумен. Всего актриса сыграла более чем в 20 фильмах и сериалах разных жанров. Особенно запомнился зрителям комедийный сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», своего рода «Секса в большом городе» отечественного разлива. Юлия воплотила образ Веры, одной из четырех подруг-героинь.

Фото: Victor Klyushkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Сама Меньшова отмечала, что этот сериал с годами только набирает поклонников, «как хорошее вино». Тем не менее по-настоящему всероссийская слава пришла к ней благодаря телевидению. Авторские ток-шоу Меньшовой стабильно собирали миллионную аудиторию. Программа «Наедине со всеми» стала площадкой откровений звезд. Ведущая умела разговорить гостей до громких признаний, но делала это без скандального нажима. Зрители ценили, что Юлия с искренним участием вытягивает из собеседников самые интересные детали их жизни. Мужа «задушила» славой Свою личную жизнь Юлия Меньшова устроила с первого раза. Она вышла замуж за актера Игоря Гордина. Будущие супруги познакомились на спектакле. Брак Гордин и Меньшова скрепили двумя детьми. Но тут на горизонте внезапно появились тучи — артист театра чувствовал себя неудачником на фоне супруги.

И рядом я. Которая имеет еженедельный успех, деньги, рекламные контракты. А он получает деньги, на которые можно один раз сходить в магазин. Конечно, его это убивало. Я была молода и неопытна и считала, что он должен делать что-то еще, не знаю, идти разгружать вагоны. Юлия Меньшова

В итоге пара рассталась. Официальный развод оформлять не стали — Юлия в точности повторила сценарий своих родителей, поскольку через четыре года вновь съехалась с мужем. Меньшова признавалась, что они с мужем намеренно не афишировали воссоединение, чтобы оградить семью от сплетен. По словам Юлии, первое расставание стало для них серьезным испытанием, после которого они «переосмыслили семейные ценности» и взглянули друг на друга по-новому.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Бурная молодость Юлии Меньшовой Но и до встречи с будущим мужем Юлия Меньшова не сидела в «девичьем ожидании принца». Актриса признавалась, что в молодости у нее было множество романтических увлечений. «Я себе не отказывала в удовольствии заводить отношения и встречаться с разными молодыми людьми», — откровенно говорила звезда. Эти многочисленные связи помогли ей поверить в собственную привлекательность и обрести уверенность в себе, как признавалась Меньшова в интервью. Одно из первых увлечений оказалось травматичным: в 17 лет Юлия без памяти влюбилась в 22-летнего мужчину, который психологически ее подавлял. Осознав, что отношения токсичны, девушка быстро поставила точку, хотя тогда ей казалось, что она «не могла дышать без этого человека».

Я не творила дичь, не потому что чего бы то ни было боялась или была какая-то идеально прекрасная дочь. Я чувствовала ответственность за то, что все-таки носитель фамилии. Юлия Меньшова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Смерть режиссера Владимира Меньшова Режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов в 2021 году заразился коронавирусом. Инфекция дала серьезные осложнения. Юлия добилась разрешения на короткий визит к отцу в реанимацию. Меньшов под кислородной маской сразу узнал дочь, сжал ей руку и даже через маску попытался спросить, что она принесла. Телеведущая привезла папе домашней ухи, и отец обрадованно кивнул — у него проснулся аппетит и интерес к жизни. К сожалению, болезнь не отступила — состояние Владимира Меньшова стремительно ухудшалось, и врачи не смогли его спасти. В то же время с тяжелым COVID-19 в больнице лежала и мать Юлии, актриса Вера Алентова. Ей удалось выздороветь.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Сыграла на смерти отца? Меньшова не стала держаться за негативные мысли. Первые забавные видео она опубликовала в своих социальных сетях еще до того, как прошло 40 с момента смерти отца. Публика отреагировала гневно. «Мне уже пишут: „Как вам не стыдно смеяться? Еще 40 дней не прошло, а вы уже себе такое позволяете…“ Но вот так вот. Могу смеяться. У меня сегодня прекрасное настроение!» — парировала Юлия Меньшова. Некоторую критику вызвал и другой поступок Меньшовой. Ровно на девятый день после смерти отца артистка выпустила собственный фильм о нем, на своем же YouTube-канале. Информацию о Владимире Меньшове в те дни искали многие. В результате видео набрало серьезную популярность — поклонники же вновь обвинили Юлию в попытке «набрать очки» на печальной новости.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Юлии Меньшовой никого не жалко Как выяснилось позднее, столь простое и суровое отношение к жизни просто в характере Меньшовой. К примеру, на смерть Анастасии Заворотнюк ведущая отреагировала фразой «Очень жаль», что вновь не понравилось публике. Сочувствовать Меньшова, по ее собственному признанию, долгое время не могла даже собственной дочери.

Мне подруга рассказывает о какой-то ситуации, а я сразу начинаю раскладывать ее по полочкам, предлагать варианты действий. А она мне говорит: «Не надо ничего предлагать. У меня нет сил сейчас действовать». А я думаю, а что мне тогда делать? <…> Я не умею просто обнять, просто молчать или сказать «бедная ты, бедная». Юлия Меньшова

Друзья или СВО? Начало спецоперации России в 2022 году раскололо не только общество, но и окружение самой Юлии Меньшовой. Телезвезда открыто поддержала действия Москвы, и ей оказалось трудно мириться с иным мнением близких. Она призналась, что из-за разногласий по поводу СВО потеряла общение с некоторыми давними друзьями. «Часть дружеских связей надорвалась. В моем ближнем кругу есть люди, которые совершенно не разделяют моих взглядов на происходящее. С кем-то из таких — самых радикально настроенных — нам пришлось разорвать отношения», — рассказывала Меньшова.

Фото: РИА «Новости»

Ей не стыдно Когда у Юлии Меньшовой поинтересовались, нужно ли прощать россиян, покинувших страну после начала спецоперации, телеведущая ответила однозначно. Ей не близко само слово «прощение» в данном контексте. Актриса призналась, что ожидала массовой эмиграции части соотечественников и не верит, что эти люди когда-нибудь захотят вернуться на Родину. В том же эфире актриса выразила недоумение: почему некоторые знаменитости, уехав за границу, вдруг стали стыдиться родины. По мнению Юлии, у российской интеллигенции издавна есть комплекс вины, который сейчас проявился в радикальной фразе «стыдно быть русским».

У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке „Стыдно быть русским“. Мне не стыдно быть русской. Юлия Меньшова