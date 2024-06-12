«Было много романов». Юлия Меньшова рассказала о бурной молодости

Ведущая Юлия Меньшова призналась, что в молодости имела много романов

Фото: РИА «Новости»

Телеведущая, актриса театра и кино Юлия Меньшова рассказала, что в молодости у нее было много романов с разными парнями. Признание прозвучало на шоу ведущей и блогера Иды Галич «Есть вопросики».

Меньшова отвечала на вопросы случайных прохожих, и одна девушка поинтересовалась, что необычного та совершала в молодые годы. Артистка ответила, что «дичи не было»: запрещенными веществами она не увлекалась, правда, иногда выпивала, но не напивалась «до беспамятства».

«При этом у меня было очень много романов. Но рассказывать я об этом не буду, потому что это были неинтересные вам люди», — отметила 54-летняя Юлия Меньшова.

Она добавила, что «не отказывала себе в удовольствии» встречаться с молодыми людьми, потому что была «свободна, прекрасна и хороша собой». Впрочем, по словам Меньшовой, она долгое время не понимала, что привлекательна.

В конце мая стало известно, что ведущая после пятилетнего перерыва вернется на телевидение с новым шоу на канале «Домашний».

Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте