Сосет российские бюджеты. За что Киркорова захотели признать иноагентом?

Адвокат Александр Трещев, подавший в суд иски против Аллы Пугачевой, выступил с резкими обвинениями в адрес поп-короля Филиппа Киркорова. Юрист назвал артиста «приспособленцем» и «скрытым врагом» России.

Лишить звания и признать иноагентом

По мнению адвоката, Киркоров остался в России после начала специальной операции только потому, что его творчество за рубежом никому не нужно.

«Скрытый враг, приспосабливается. Понимает, что ни Пугачева, ни он сам никому не нужны на Западе, у них там нет шансов», — подчеркнул юрист в комментарии NEWS.ru.

Он считает, что певец находится под влиянием экс-супруги. Адвокат привел в пример молчание Киркорова после критики со стороны Пугачевой в ее недавнем интервью.