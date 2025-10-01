Сосет российские бюджеты. За что Киркорова захотели признать иноагентом?
Адвокат Александр Трещев, подавший в суд иски против Аллы Пугачевой, выступил с резкими обвинениями в адрес поп-короля Филиппа Киркорова. Юрист назвал артиста «приспособленцем» и «скрытым врагом» России.
Лишить звания и признать иноагентом
По мнению адвоката, Киркоров остался в России после начала специальной операции только потому, что его творчество за рубежом никому не нужно.
«Скрытый враг, приспосабливается. Понимает, что ни Пугачева, ни он сам никому не нужны на Западе, у них там нет шансов», — подчеркнул юрист в комментарии NEWS.ru.
Он считает, что певец находится под влиянием экс-супруги. Адвокат привел в пример молчание Киркорова после критики со стороны Пугачевой в ее недавнем интервью.
Пытается и сосать в России бюджеты, и с Пугачевой боится конфликтовать. Любой мужик возмутился бы тем, что она как минимум разглашает в интервью какие-то личные моменты. А он ни гугу.
Александр Трещев
адвокат
Трещев призвал лишить Киркорова звания народного артиста России и присвоить ему статус иностранного агента.
«Нужно писать в администрацию президента. И наделить Киркорова статусом иноагента. Сразу заткнется и перестанет провоцировать. Давайте подумаем, как (это. — прим. ред.) сделать», — заявил адвокат.
Пугачеву и Киркорова объединяет один «бог» — деньги, уверен юрист. Он напомнил, что у Примадонны на таможне задержали вещи стоимостью в миллионы долларов.
Иски к Пугачевой
Трещев подал против Аллы Пугачевой два иска после ее интервью Гордеевой*. Необходимость во втором заявлении возникла из-за отсутствия информации о месте прописки Примадонны.
«Поскольку простой российский гражданин не знает, где находится Алла Пугачева в данный момент, то закон позволяет подать иск по месту собственной прописки. Что я и сделал, ближайший суд к моему дому — Савеловский. Параллельно обратился и в Тверской с тем же иском», — рассказал адвокат.
Первый иск Трещев подал после того, как в интервью Гордеевой* Пугачева назвала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева «приличным, интеллигентным и порядочным человеком». Примадонна выразила сожаление, что не смогла предотвратить его смерть.
* Признана иноагентом на территории России.