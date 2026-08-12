12 августа 2026 23:01 Смерть сына и конфликт с родней. Через что пришлось пройти Роналду и Родригес за 10 лет до свадьбы Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Португальский нападающий Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной, аргентино-испанской модели Джорджине Родригес. Они были вместе 10 лет, но даже появление двоих общих детей не заставило пару поторопиться с бракосочетанием. Свадьба, которую так долго ждали фанаты, обернулась для них величайшим конфузом.

«Я глаз поднять не могла». История судьбоносного знакомства

С тех пор как познакомилась с одним из лучших футболистов всех времен, Родригес купается в роскоши. Однако до этого ее жизнь была не такой радужной. Отец несколько раз сидел в тюрьме, а мать, по некоторым данным, скончалась в 2011 году. В воспитании и обеспечении Родригес и ее сестры принимал активное участие ее дядя Хесус Эрнандес. В юности девушка подрабатывала официанткой. В 17 лет она переехала из Испании в Британию. Родригес мечтала построить карьеру в шоу-бизнесе или моде, но, чтобы сводить концы с концами, вынуждена была для начала устроиться помощницей по хозяйству. Параллельно она изучала английский язык, надеясь в будущем воплотить свои мечты в реальность. Через несколько лет она вернулась в Испанию и нашла работу в бутике Gucci в Мадриде. Однажды Криштиану Роналду приехал на одно из мероприятий бренда и сразу обратил внимание на красивую сотрудницу.

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete / www.globallookpress.com

Тогда официальное знакомство не состоялось, но несколько дней спустя, выходя из магазина, она увидела его с сыном и друзьями. Это точно была судьба: в тот день девушка должна была уйти с работы раньше, однако коллега попросила ее задержаться. «Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: „Да что со мной такое?“ Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась», — рассказывала потом Родригес в документальном фильме «Я — Джорджина». Футболист тоже был поражен так быстро нахлынувшими чувствами. «Она крепко засела в моей голове. Я и предположить не мог, что так сильно влюблюсь в нее», — откровенничал он. Роман завязался стремительно, и через некоторое время Роналду понял, что эта девушка создана для него. «Через какое-то время я почувствовал, что она создана для меня», — говорил Роналду.

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Надо сказать, к тому времени на счету Роналду были романы с топ-моделями: Ириной Шейк, Нереидой Гальярдо, Джеммой Аткинсон. Он даже был в отношениях с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Но именно Родригес футболист назвал своей настоящей любовью. Из-за повышенного внимания фанатов к бутику, где работала Родригес, ей пришлось уволиться. Она реализовала давнюю мечту, став моделью и инфлюенсером, также начала заниматься благотворительностью.

Совместная жизнь и дети. Родригес забыла прежнюю семью ради новой?

Влюбленные быстро начали жить вместе. Родригес взяла весь быт на себя — она отмечала, что всегда отказывает любимому, когда он предлагает помощь по дому, поскольку «это очень тяжело». Уже в ноябре 2017 года, всего через год после знакомства, Родригес родила Роналду дочь Алану Мартину. На тот момент с ними уже жили трое детей спортсмена от суррогатных матерей: семилетний Криштиану-младший и пятимесячные близнецы Ева и Матео.

Естественно, СМИ трубили о скорой свадьбе, но ничего подобного в планах футболиста не было. В 2018 году он признавался журналистам, что «может представить себе такое в будущем», но пока о браке не думает. На тот момент ему было 33 года, его избраннице — 24. В фильме «Я — Джорджина» она признавалась, что хочет замуж, и не скрывала этого ранее. В 2022 году у влюбленных родилась еще одна дочь. День ее появления на свет был и прекрасным, и трагическим: Белла Эсмеральда была одним ребенком из двойни, но ее брат не пережил роды. Роналду и Родригес вместе пережили страшное горе, и оно сделало их отношения еще крепче и доверительнее.

А вот отношения Родригес с некоторыми родственниками с тех пор, как она стала жить с мировой знаменитостью, разладились. В 2022 году ее дядя Хесус жаловался The Sun, что за пять лет она позвонила ему всего пару раз. Он даже отомстил ей, написав Роналду в соцсетях: «Рядом с тобой самая злая женщина на свете». Хесус предложил рассказать подробности, но, по-видимому, футболист не откликнулся. Тетя Родригес Лидия заявила, что семья пыталась дозвониться ей, но оказалось, что она сменила номер. «Теперь все узнают, какая она бессовестная», — добавила Лидия.

Фото: Fabio Ferrari/Lapresse / www.globallookpress.com

Сводная сестра Патрисия Родригес рассказывала, что попросила у пары для своего сына футболку с автографом Роналду, но получила грубый отказ под предлогом того, что они находятся на отдыхе.

Помолвка с кольцом в 30 карат

Родригес дождалась предложения руки и сердца в августе 2025 года. И даже тогда Роналду изначально не планировал помолвку. Он лишь купил своей девушке красивое кольцо с огромным бриллиантом, но дети начали задавать вопросы, и он понял, что время настало. Впрочем, на тот момент он уже и так называл ее женой. «Она женщина всей моей жизни. Она заботится о семье, обо мне, она та, которую я искал все время», — сообщил он журналистам той осенью.

Фото: Franck Boutonnet/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Футболист подчеркивал, что не смог сдержать слез, произнося любимой те самые слова, а вот она отреагировала спокойно и уверенно. Опубликовав в соцсети фото с кольцом, она подписала: «Да. В этой и во всех моих жизнях». По данным СМИ, стоимость украшения в 22–30 карат оценивается в сумму от трех миллионов до нескольких десятков миллионов долларов. Уже тогда журналисты отмечали, что Родригес не любит шумных мероприятий, так что свадьба, которой так долго ждали поклонники футболиста, может быть скромной. Но никто не ожидал, как все повернется на самом деле.

Две свадьбы: липовая и настоящая

Около недели назад в таблоидах распространилась информация, что Роналду и Родригес поженятся 8 августа в его родном городе Фуншале, в Кафедральном соборе на острове Мадейра. В Сети даже оказались якобы настоящие приглашения с дресс-кодом. На церемонию приехали, по разным данным, от нескольких сотен до двух тысяч человек: фанаты, туристы, представители прессы. Однако вместо звездной пары на место прибыла совершенно другая — некие Фабиу Рамуш и Фатима Николь Кунья Тейшейра, живущие во Франции. Жених и невеста совсем не ожидали, что им придется пробиваться к собору через толпу фанатов Роналду. Один из гостей сказал журналистам, что Фатима разгневалась и опасается, что этот беспорядок испортит свадьбу. Когда сотрудники португальского издания Jornal da Madeira опубликовали в соцсетях пост об этом курьезе, Роналду отреагировал хохочущими эмодзи. Имел ли он отношение к этому курьезу, неизвестно.

Фото: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL, vi/www.imago-images.de / www.globallookpress.com