Машков назвал Золотовицкого абсолютно талантливым человеком

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был абсолютно талантливым человеком. Об этом на церемонии прощания на Основной сцене МХТ имени Чехова сказал актер Владимир Машков.

«Знал его всю сознательную жизнь, познакомились после спектакля, в котором Игорь был абсолютно великолепен. Дружили, это были невероятно яркие, легкие и творческие дружеские вечера. Это были встречи с абсолютно талантливым человеком», — отметил он.

Актер Геннадий Ветров добавил, что в случае с Золотовицким звание «хороший человек» можно считать профессией наряду с другими.

«А быть таким большим и хорошим человеком, как Игорь Яковлевич, — это призвание», — подчеркнул артист.

Руководитель ВГИКа Владимир Малышев отмечал, что Золотовицкий всегда настраивался на общее решение всех вопросов.