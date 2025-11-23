Сегодня 04:07 Слез уже не осталось. Как живут близкие Дмитрия Хворостовского спустя 8 лет после его смерти 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в 2025 году могло бы исполниться 63 года. Он ушел из жизни довольно рано, лечась от рака и до последнего выходя на сцену. Как прошли последние годы артиста и что стало с его семьей, разобрался 360.ru.

Опухоль головного мозга Врачи обнаружили у Хворостовского рак головного мозга в июне 2015 года. Диагноз прозвучал, как приговор: это одно из самых редких онкологических заболеваний, всего 3-5% всех случаев, и обнаружить его на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, очень сложно. К тому времени Хворостовский многого добился. Родившись 16 октября 1962 года в Красноярске, он окончил местный институт искусств и сделал карьеру солиста в театре оперы и балета, а после победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе вышел на мировой уровень.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Певца приглашали на известнейшие подмостки мира: Венская государственная опера, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера, театр Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Лирическая опера Чикаго, Театр Колон в Буэнос-Айресе. В 1994 году Хворостовский перебрался в Великобританию, получил втрое гражданство и купил дом. Первая жена Хворостовского С артисткой кордебалета Светланой Роговой певец познакомился в 1986 году, задолго до большой славы. С самого начала родители Хворостовского выступали против этого брака: избранница не отличалась скромностью, воспитывала дочь и продолжала жить с бывшим мужем. Любимый педагог Екатерина Иофель выдвинула ультиматум — певец женится не раньше окончания вуза. Она тоже не симпатизировала этой девушке и рассчитывала, что страсти утихнут. Этого не произошло. Хворостовский сделал предложение руки и сердца, забрал танцовщицу к себе в общежитие и удочерил девочку. Однажды он вернулся из командировки раньше срока и застал жену с другим.

Фото: Valeriy Matusov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Он в ярости избил обоих так, что мало не показалось. Мужчине сломал два ребра, а Свете полностью отбил яичники. Поэтому она потом так долго не могла родить, лечилась», — рассказал бывший коллега певца, артист Красноярского театра оперы и балета. Хворостовский чуть не угодил в тюрьму. После этой истории супруги остались вместе, затем переехали в район Большого Лондона Ислингтон и родили близнецов. Развод Хворостовского с первой женой: суд за алименты На новом месте они много ссорились: Рогова отказывалась учить английский и работать концертным директором мужа. Не выдержав напряжения, артист запил и заработал язву.

Я очень сильно пил, с длительными запоями, которые были связаны как с удачами, так и с неудачами. Дмитрий Хворостовский

Он осознал, что больше не выдержит, и в 1999 году расстался с женой. Развод проходил тяжело: Рогова настраивала детей против него. К тому же Лондонский суд обязал Хворостовского выплачивать бывшей жене 113 тысяч фунтов в год, затем увеличил эту сумму до 170 тысяч. Певец также отдал ей общий дом. В 2009 году экс-супруга потребовала 200 тысяч фунтов в год на собственные расходы и по 20 тысяч на каждого из близнецов. Адвокат Джонатан Коэн объяснял это тем, что Рогова пожертвовала карьерой ради семьи, а после переезда так и не смогла выйти на работу. Судья лорд Торп учел возросшие доходы самого Хворостовского и повысил пособие до 195 тысяч фунтов в год.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Если в 2001 году его доход составлял около 552 тысяч фунтов в год, сейчас это порядка 1,86 миллиона, что делает его вполне обеспеченным на ближайшее обозримое будущее», — сказал он. В 2015 году первая жена Хворостовского заболела менингитом, запустила болезнь и довела до сепсиса, который «съел» ее за несколько дней. Она скончалась 31 декабря в возрасте 56 лет и упокоилась на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Личная жизнь Хворостовского Вторая жена стала спасением для Хворостовского. Он познакомился с оперной певицей, итальянкой швейцарского происхождения Флоранс Илли, в Женевской опере. Роман начался с жаркого поцелуя, который входил в сценарий. «Я помню Диму после распада первого брака: он был подавленным, растерянным. А потом встретил Флошу и стал другим человеком — счастливым, с блеском в глазах. Диму поразило, насколько его любимая щедрая женщина, привыкла заботиться, оберегать», — рассказал друг певца Павел Антонов.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Ради мужа она бросила карьеру, выучила язык, освоила русскую кухню и родила двух детей. Флоранс ездила за ним на гастроли и поддерживала во всем. Хворостовский говорил, что только со второй супругой обрел внутренний покой. А Флоранс рассказывала о муже, как о большом романтике: он задаривал ее цветами водил по музеям и ресторанам, признавался в любви. Где похоронен Хворостовский Идиллия омрачилась страшным диагнозом. На официальном сайте Хворостовского 24 июня 2015 года появилось объявление от отмене выступлений из-за предстоящей химиотерапии. Первый курс лечения он прошел в лондонской онкологической клинике «Роял Марсден» и к сентябрю возобновил гастроли — выступил с Анной Нетребко в нью-йоркской «Метрополитен Опера». Через год Хворостовскому опять пришлось взять больничный. В день своего рождения он вышел на сцену Старой оперы во Франкфурте, затем по настоянию врачей отменил дебют в Большом театре. В конце 2016 года к раку присоединилась пневмония, затем травма плеча. Двоюродный брат певца Алексей Зархин уверен, что он мог бы прожить дольше, если бы вместо постоянной работы лечился, исполняя все предписания врачей. Но Хворостовский строил огромное количество планов и не собирался останавливаться.

Он был бунтарем до конца. Он боролся с болезнью и не хотел, чтобы его кто-то жалел. В последние часы он попросил отвезти его в хоспис, чтобы родные не видели его слабости. Он понимал, что его жизнь окончена, но не хотел с этим мириться до последнего. Алексей Зархин Двоюродный брат оперного певца

Последнее выступление состоялось 23 июня 2017 года в Австрии на открытой сцене замка Графенегг. Днем 22 ноября 2017 года семья Хворостовского объявила о его смерти, певец сгорел за 2,5 года. Тело кремировали: одну часть праха захоронили на Новодевьчьем кладбище в Москве, другую — в Красноярске на территории Сибирского государственного института искусств. Новая любовь вдовы Хворостовского Сразу после смерти первой жены Хворостовский возобновил отношения со старшими детьми, в том числе падчерицей Марией. Близнецы выросли и занялись творчеством: Александра стала художницей, а Даниил гитаристом в рок-группе. Младшие тоже увлеклись музыкой.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вторая жена с сыном Максимом и дочерью Ниной периодически прилетают в Россию на памятные мероприятия, посвященные оперному певцу. «Ну, слез у меня уже не осталось после всего… <…> Вообще я тронута, как в России относятся к памяти Димы. В Красноярск мы летели на самолете „Дмитрий Хворостовский“. Приземлились в аэропорту под названием „Дмитрий Хворостовский“. В Красноярске его имя носят театр оперы и балета и набережная», — заявила вдова. Флоранс продолжила заниматься бытом, спортом и детьми. Сразу после смерти Хворостовского она завела собаку породы помски по кличке Коко, затем маленькую черную Кики. В ее доме по-прежнему говорят на трех языках: русском, английском и французском. Летом 2023 года вдова объявила о романе с британским телеведущим Джорджем Кларком.

Фото: facebook.com/Hvorostovsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Родители певца давно перебрались в Москву. Отец Александр Хворостовский — химик по образованию, выпускник и преподаватель технологического института в Красноярске. Именно он привил сыну любовь к музыке, так как аккомпанировал творческим коллективам на пианино и сам пел. После ухода сына здоровье Хворостовского-старшего сильно подкосилось: прогрессирующая глаукома привела к слепоте, он перестал выходить из дома. Мать певца, Людмила Хворостовская, всю жизнь проработала врачом и на пенсии стала ухаживать за больным мужем. Они отказались от чужих денег и поставили памятник на могиле сына, продав подаренную им квартиру. Его установили через два года после похорон.