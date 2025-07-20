20 июля 2025 00:38 От звезды «Кадетства» к одиночеству и набожности. Личные драмы Бориса Корчевникова 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Телеведущему и актеру Борису Корчевникову 20 июля исполнилось 43 года. Звезда сериала «Кадетство» построил успешную карьеру, но столкнулся с онкологическим заболеванием. Жить дальше ему помогла вера в Бога. О том, как рос, какие трудности пережил и как живет сейчас один из самых талантливых журналистов страны — в материале 360.ru.

Вырос без отца Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. Родители Бориса были творческими людьми: мама работала во МХАТе, отец руководил театром имени Пушкина. Правда, мальчик рос в неполной семье, так как отец ушел от жены еще до его рождения, а появился, когда тот был уже подростком. У Корчевникова есть сестра по отцу, старше его на 12 лет. Фамилию он носит матери.

Фото: Ltd Foma/Russian Look / www.globallookpress.com

Мать часто брала сына на работу, поэтому Борис практически рос в театре. В восемь лет он уже попал на сцену. Олег Табаков ввел его во многие пьесы. Ему достались детские роли в 12 постановках. В 11 лет Корчевников вел детскую передачу «Там-там новости», а спустя несколько лет стал корреспондентом программы «Башня». В 11-м классе парень не мог решить, кем стать — актером или журналистом. В итоге подал документы в Школу-студию МХАТ и МГУ на факультет журналистики. Талантливого юношу приняли в оба вуза, но он выбрал второй. Карьера Корчевникова на телевидении Еще во время учебы Корчевников стал работать на НТВ, снимал сюжеты для программ «Сегодня», «Намедни» и «Профессия — репортер». В общей сложности на канале он проработал семь лет.

В 2008 году перешел на СТС, став директором Департамента регионального вещания телеканала. Корчевников также вел передачу «Хочу верить!» и документальные программы. Спустя два года стал креативным продюсером канала и вместе с Сергеем Шнуровым создал документальный проект «История российского шоу-бизнеса».

Фото: РИА «Новости»

В 2012 году представил документальный проект «Советская Эстрада. От гопников до рокеров», а через год перебрался на телеканал «Россия 1». Там четыре года вел программу «Прямой эфир», а затем передал эстафету Андрею Малахову.

Следующий проект Корчевникова — авторское шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». В 2017 году он стал руководителем общественного православного телеканала «Спас».

Самое востребованное слово на «Спасе» — это Евангелие. И здесь все объяснимо. Просто оно поражает, как меч. Прошибает насквозь, никогда не наскучивает, все время открывается по-новому. Очень красиво, очень доходчиво и просто, и ведет на максимальные глубины. Все программы по Евангелию и о нем — лидеры эфира. Борис Корчевников

Актерская карьера Бориса Корчевникова В 2001 году начинающий журналист начал сниматься в кино и рекламе. Он появился в паре сцен сериалов «Счастье напрокат» и «Воровка — 2». В 2006 году успешно прошел кастинг в телесериал «Кадетство». Ему досталась роль сына потомственного военного, суворовца Синицина. Съемки продлились два года. Ребята работали на площадке по 12-15 часов в сутки. 24-летнему актеру пришлось играть 15-летнего подростка. Герой Корчевникова покорил миллионы женских сердец разного возраста.

Фото: РИА «Новости»

В 2010 году он снялся в документально-историческом детском сериале «Ребята и Параграф». В 2021-м появился в военной драме «С неба и в бой». Как Корчевников потерял слух и узнал о раке

В одной из программ Корчевников признался, что в детстве перенес менингит, частично повлиявший на его слух.

Я заболел менингитом в младенчестве. Это заболевание часто приводит к серьезным осложнениям. Вероятно, все мои проблемы со здоровьем в будущем связаны именно с этим. К трем годам я оглох на одно ухо. Борис Корчевников

В 2015 году в программе «Прямой эфир» он шокировал телезрителей признанием о своем диагнозе — опухоль головного мозга. Гостями той программы были певец Дмитрий Хворостовский и актер Андрей Гайдулян, рассказывавшие, как они боролись с раком. По словам Корчевникова, этот период его жизни оказался для него «состоянием бессилия, немощи чудовищной». Он признался, что узнав о болезни, начал готовиться к смерти.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной, но болезнь все-равно серьезно изменила его жизнь. После перенесенной операции телеведущий на некоторое время утратил способность ходить, ему пришлось принимать гормональные препараты. Это привело к резкому увеличению веса. Начал ухудшаться слух. В итоге он полностью оглох и вынужден пользоваться специальным слуховым аппаратом, передающим информацию на гаджет. Только так журналист смог продолжить работать на телевидении. В прошлом году зрителей шокировало, как выглядел журналист во время интервью с 60-летним экс-фигуристом Александром Жулиным. Те, кто запомнил Корчевникова по роли молодого кадета, не смогли его узнать. «„Боря продолжает сдавать“; „Сам выглядит на 60 лет“; „Надеюсь, что он все же победит эту вредную болячку, так в это хочу верить“», — написали обеспокоенные поклонники под их совместной фотографией. Первая любовь, тайный брак и одиночество Корчевникова Первую настоящую любовь Корчевников встретил во время учебы в МГУ в 1998 году. девушку звали Анна Одегова. Их отношения продлились восемь лет, они даже собирались пожениться, но все рухнуло в 2008 году.

Фото: РИА «Новости»

«Он расстался из-за мамы, которая ни с кем ему не дает встречаться, даже сейчас!» — писала о бывшем возлюбленном Анна. Второй девушкой артиста стала актриса Анна Сесиль Свердлова. Она родилась во Франции, но жила и воспитывалась в России. В окружении Бориса считали, что они идеально друг друга подходили. Оба были верующими людьми, даже познакомились в церкви. Корчевников признавался, что именно Сесиль «приблизила его в Богу».

Они тайно поженились, но вскоре развелись. Пара хранила молчание, однако ходили разные слухи вплоть до того, что Сесиль потеряла ребенка. «Инициатором расставания была Анна, хотя Борис предпринимал попытки возобновить отношения», — рассказывал Kp.ru коллега телеведущего. Корчевников тяжело переживал разрыв с любимой. Он уже отчаялся устроить личную жизнь, поэтому с головой нырнул в работу. Корчевников в одном из интервью откровенно рассказал, что его главной мечтой остается семья и дети. Сейчас же он продолжает жить в одной квартире с матерью. Интересные факты о Борисе Корчевникове

Он является лауреатом премии Правительства России в области средств массовой информации и трижды лауреат премии «ТЭФИ».

Фото: РИА «Новости»

В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. С 2019 года — член Общественной палаты России. С 2022 года Корчевников находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии за поддержку спецоперации. В 2023 году издательство «Эксмо» выпустило его книгу «Имя России. Духовная история страны». СБУ объявила Корчевникова в розыск, заочно предъявив ему обвинения по трем уголовным статьям из-за того, что он лично посещал Донбасс и поддерживал Россию в своих телеэфирах. Сейчас Борис Корчевников продолжает работать, занимается благотворительностью, связанной со строительством храмов и помощью больным детям. Он до сих пор одинок. О своем будущем он говорит, что доверил его Богу, который дает ему силы пройти все испытания. И даже признался, что не исключает ухода в монастырь и принятия сана священника.