«Хотя бы на 5 минут». Диана Гурцкая поделилась, каково быть незрячей матерью

Диана Гурцкая поделилась, что мечтает хоть на 5 минут увидеть своего сына

Певица Диана Гурцкая на шоу Натальи Подольской «Наша Наташа» поделилась, каково это быть незрячей матерью для сына. На программе она рассказала несколько случаев, когда поддавалась минутной слабости.

Гурцкая рассказала, что бывают моменты, когда ей говорят, что ее сын красивый.

«Вот в этот момент я всегда говорила: „Хотя бы на 5 минут — больше не прошу“», — призналась певица.

Еще Гурцкая рассказала о случае, который произошел на утреннике в детском саду. Преподаватели затеяли игру, где каждый ребенок вовлекает в нее маму. Сын Дианы тоже подбежал к маме с просьбой принять участие.

«У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: „Господи, за что?“» — рассказала Гурцкая.

Певица призналась, что это была минутная слабость, обычно она не дает воли чувствам и сдерживается в подобных ситуациях.

Летом прошлого года Гурцкая публично поздравила сына с 17-летием. Она призвала сына ничего не бояться и сохранить в себе самые светлые качества.