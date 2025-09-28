«Слабое звено», смерть матери и скандалы. Как живет «железная леди» Мария Киселева

Трехкратной олимпийской чемпионке и бывшей ведущей программы «Слабое звено» Марии Киселевой исполнился 51 год. Об успехах в спорте, медийной карьере, скандалах и личной жизни «железной леди» телеэкрана — в материале 360.ru.

Детство и юность Марии Киселевой Родилась 28 сентября 1974 года в Куйбышеве (ныне Самара). Ее родители учились в одной группе в местном авиаинституте и были однофамильцами. В 1978 году семья переехала в Ленинград, а спустя два года — в Москву, где мать отдала Марию вместе с братом в бассейн. Девочка панически боялась воды, но заинтересовалась синхронным плаванием. Тренеры сразу заметили ее способности.

Фото: IMAGO/Seshadri Sukumar / www.globallookpress.com

После школы она поступила в Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, но уже через год ушла на факультет журналистики МГУ. К тому моменту Киселева уже выиграла первое золото на Чемпионате Европы. Завершила свою спортивную карьеру Киселева после того, как стала трехкратной чемпионкой Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. За выдающийся вклад в развитие российского спорта президент Владимир Путин вручил ей Орден Почета и Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как Киселева стала «железной леди» «Слабого звена» Ее карьера на телевидении стартовала в 2001 году. Сначала она вела спортивные новости на НТВ, потом ее заметил продюсер «Слабого звена» Сергей Кордо, пригласив на проект. Спортсменка блестяще воплотила образ холодной и циничной леди на экране, а ее фразочки пошли в народ.

Киселева признавалась, что ей было нелегко обижать людей.

Действительно, были случаи, когда я очень сильно переживала за игроков, считала, что по отношению к ним поступили несправедливо и неправильно. Мария Киселева

Она участвовала и в других проектах Первого канала — «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером», «Звезды на льду». В 2020 году Киселева появилась в возрожденной телеигре «Слабое звено», устраивая участникам полноценную «пожарку». Ее подколки стали еще острей. Снималась она и в кино. Например, сыграла Варвару Иволгину в экранизации романа Достоевского «Идиот», эпизодическую роль в «Дневном дозоре», а также в боевике «Параграф 78». После ухода из спорта занялась общественной работой. В 2012 и 2018 году была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Путина.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В 2019 году стала депутатом Мосгордумы VII созыва, куда в 2024 году переизбралась. После начала спецоперации Киселева стала поддерживать участников СВО и их семьи, посещала Мариуполь, оценивая строящуюся в городе спортивную инфраструктуру. Летом 2024 году ее внесли в санкционный список ЕС за связь с ОНФ и поддержку действий и политики России. Личная жизнь Марии Киселевой В 2001 году Киселева вышла замуж за мастера спорта Владимира Кирсанова, с которым они встречались два года и даже вместе выступали в межвузовских играх. В браке родились две дочери. Старшая стала синхронисткой, а младшая занимается фигурным катанием. Брак распался в 2012 году, но супруги не озвучили причины расставания. Есть ли у Киселевой новый избранник — неизвестно. В 2023 году она пережила личную трагедию — смерть матери, с которой у нее были очень близкие отношения. Допинг-скандал и нападения В 2000 году перед Олимпиадой в Сиднее Киселева не прошла допинг-тест. В ее организм попал запрещенный компонент из пищевой добавки для похудения. Дисквалификация на месяц не помешала ей потом взять два «золота».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Спустя три года на съемках «Слабого звена» на Киселеву набросился с кулаками 45-летний безработный, выбывший из игры. Спортсменка увернулась от удара, а дебошира повязали полицейские. Еще одно нападение произошло на выборах в Мосгордуму. Тогда неизвестный с ножом с криком «убивать волонтеров» напал на ее помощниц. Девушки не пострадали, мужчину задержали. Сейчас Киселева продолжает работать на телевидении, является депутатом Мосгордумы, а ее «Русский театр на воде» ставит спектакли в трех пространствах — на воде, сцене и в воздухе.