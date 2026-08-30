Сегодня 05:05 «Скучный я человек». Как сложилась карьера и личная жизнь «майора Грома» Тихона Жизневского Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Актеру Тихону Жизневскому, которого прославила роль майора Игоря Грома в фильмах и сериалах киновселенной Bubble, 30 августа исполняется 38 лет. На экранах он бесстрашный герой, а для близких — скромный семьянин, не любящий публичности. Как сложилась его жизнь и карьера — в материале 360.ru.

Хотел стать ветеринаром

Тихон Жизневский появился на свет в 1988 году в Зеленоградске Калининградской области в семье учительницы английского языка и радиоведущего. Отец работал на радио «Бас» под псевдонимом Игорь Тихонов, который взял в честь сына. В интервью актер не раз говорил о том, что у него было потрясающее детство. Родители старались общаться с детьми — Тихоном и его братом Матвеем — на равных, наказывали только за дело. Он был настоящим сорванцом, бегал с друзьями по крышам и стройкам, дома почти не бывал. Мыслей о будущем было много: мечтал стать спортсменом, думал о том, чтобы лечить животных. Однако уже со старшей школы Тихон развивался на актерском поприще.

Фото: РИА «Новости»

Переехав в Калининград перед 10-м классом, он поступил в лицей в театральный класс. А после школы отправился в Москву — покорять Театральный институт имени Бориса Щукина. Все получилось.

Театр и кино

Окончив «Щуку», Тихон пошел работать в петербургский Александринский театр. Вначале роли были небольшими. Дебютировал он и вовсе в массовке — сыграл участника фиванского хора в постановке «Эдип-царь» по мотивам трагедии Софокла. Но со временем в репертуаре молодого актера появились роли покрупнее: Розенкранц в «Гамлете», Люченцио в «Укрощении строптивой», Дженнаро в «Вороне». Харизматичному Жизневскому уже на заре карьеры хорошо удавались как комические образы, так и драматические — с сомнениями, страданиями, мучительными поисками истины. Уже в 2006 году состоялся дебют актера в кино — он снялся в философской комедии «Дикари» вместе с уже прославленными коллегами Гошей Куценко и Маратом Башаровым. Позже Жизневский снялся в боевике «На игре» и на съемочной площадке находился бок о бок с Мариной Петренко и Павлом Прилучным.

Фото: РИА «Новости»

В 2014 году на экраны вышла мелодрама «7 футов под килем», где Жизневскому доверили главную роль — Павла Ушакова, работающего на хлебозаводе, но мечтающего стать яхтсменом. Среди других проектов, в которых участвовал актер, — фильм-катастрофа «Огонь», мистический сериал «Топи», военная драма «Первый Оскар», детективный сериал по роману Майка Омера «Внутри убийцы». В приключенческом боевике «Либерея: Охотники за сокровищами» Жизневский исполнил главную роль. В фильме «Бременский музыканты» 2024 года сыграл Трубадура. Но настоящую известность Тихону Жизневскому принесла роль майора Грома.

Майор-супергерой

Изначально майор МВД Гром (Игорь Громов) — умный, честный и неподкупный борец с преступностью — был героем комиксов российского издательства Bubble Comics, выходящих в 2010-х. Действие происходило в альтернативном Петербурге. Главным антигероем, противником Грома был серийный убийца, предстающий в образе чумного доктора. В 2017 году стало известно о том, что по мотивам комиксов собираются снять супергеройское кино. О главной роли мечтали многие молодые исполнители, но в итоге отважного Грома сыграл Тихон Жизневский. Ради этой роли он занимался с двумя тренерами, обрезал кудри и покрасил волосы в темный. Вначале Жизневский еще и самостоятельно выполнял все трюки, но потом, получив травму ноги, был вынужден пользоваться услугами дублера-каскадера. Позже он признавался, что тогда его физическая форма была еще не на высоте. В 2021 году вышел фильм «Майор Гром: Чумной доктор». В российском прокате он провалился — в том числе из-за пандемии, — однако на Netflix неожиданно стал одним из самых популярных в мире по итогам года. «Наверное, попали куда-то в [аудиторию], в какое-то настроение молодежи», — предположил тогда Жизневский в беседе с «Подъемом».

Фото: РИА «Новости»

В том же году Жизневскому присудили премию «Аванс» как лучшему молодому актеру по версии журнала «Кинорепортер». Годом позже выпустили приквел «Гром: Трудное детство». Ради блокбастера «Майор Гром: Игра» (2024) Жизневский тренировался особенно усердно, чтобы зрители, глядя на его мышцы, верили, что он способен вырубить 50 человек. Кассовые сборы оказались скромными, особенно с учетом высоких затрат на производство, но настоящие фанаты ленту оценили. Именно после этого фильма Жизневский стал лауреатом премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший театральный актер в кино». В январе 2026 года вышел сериал совместного производства Bubble Studios и «Плюс Студия» — расширенная версия фильма «Майор Гром: Игра». В проекте, разумеется, тоже участвовал Жизневский. На счету актера более 30 ролей в кино. Кстати, роль, сделавшая Жизневского действительно популярным, даже не является его любимой.

Я знаю, что очень многим нравятся «Огонь», «Майор Гром». Лично меня больше всего привлекла работа в сериале «Топи» — там у меня была наибольшая актерская амплитуда. А так — в каждом проекте есть что-то интересное и социально значимое для отдельных людей, сложно выделить из них один. Тихон Жизневский

Театральную карьеру Жизневский тоже не бросил. Он продолжает играть в Александринском театре — задействован в спектаклях «Воскресение» (Дмитрий Нехлюдов) и «Отелло» (Кассио).

Личная жизнь и самооценка

Несмотря на свои успехи, актер остается довольно скромным. «Раньше я был собой недоволен по любому поводу. Даже в кино не снимался 10 лет — посмотрел, что получилось в первых работах, и решил, что мне там нечего делать. Сейчас отношение изменилось: иногда могу себя и похвалить», — отметил он в апрельском интервью «Кинорепортеру».

В личной жизни актера все стабильно, однако распространяться о ней он не слишком любит. С 2021 года Жизневский состоит в браке с моделью и блогером Ксенией Бугайченской, но свадебные фото обнародовал только год спустя. У супругов есть четырехлетний сын и двухлетняя дочь.

Фото: РИА «Новости»