Вечно была не в ладу с собой, до ужаса боялась беременности и отреклась от сына. Скелеты в шкафу Брижит Бардо

Скелеты в шкафу Брижит Бардо

Брижит Бардо — секс-символ 50-60-х годов, ее обожали мужчины, а женщины завидовали. Но французская актриса была поистине несчастна: всю жизнь она считала себя некрасивой и до ужаса боялась забеременеть. Все же став матерью, она отреклась от собственного сына. Судьба легендарной артистки — в материале 360.ru.

Детство Брижит Бардо Будущая актриса родилась в Париже 28 сентября 1934 года в семье инженера Луи Бардо и домохозяйки Анны-Мари Мюсель. Весте с младшей сестрой Мари-Жанной Брижит посещала католическую школу. Девочка не была красавицей: она носила очки и скобы на зубах и страдала от аллергической сыпи. «Своей внешности я стыдилась. Все отдала бы, чтобы быть с рыжими, до пояса, волосами и фиалковыми глазами и быть любимицей папы и мамы. Господи, ну почему у меня волосы тусклые и как палки, и косоглазие, и очки, и зубы выпирают (в детстве сосала палец), и приходится носить проволочку! Проволочка, к счастью, ничего не дала! Зубы у меня так и выпирали, и казалось, что я надула губы — моя знаменитая на весь мир гримаска!» — говорила Бардо.

Мать организовала дочери первый показ. В марте 1949 года модельные снимки Брижит заметила основательница журнала Elle Элен Гордон-Лазарефф. Она предложила ей сняться для обложки майского номера издания.

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Первые работы в кино Еще одна съемка Бардо, опубликованная в мае 1950-го, случайно попалась на глаза помощнику режиссера Марка Аллегре Вадиму Роже. Он показал фото 15-летней девушки своему начальнику, тот пригласил ее на пробы для фильма «Лавры сорваны», но производство картины закрыли. Дебют состоялся в комедии «Нормандская дыра» в 1952 году, затем Бардо снялась в киноленте «Манина, девушка в бикини». После презентации фильма 17-летнюю актрису прозвали секс-символом Франции. Агентом и близкой подругой Брижит стала Ольга Хорстиг-Примуц. Она искала актрисе работу, а Вадим выступал пресс-агентом. С 1952 по 1956 год Бардо снялась в 18 картинах. Культурную революцию произвела драма «И Бог создал женщину». «Лучших съемок у меня не было. Я не играла — жила! Играя в любовных сценах, я была сама собой», — вспоминала актриса. Зрителей в Европе потрясли откровенные сцены, но после этого фильма Бардо прославилась и в США. Кассовые сборы побили все рекорды и составили четыре миллиона долларов. Всего Брижит сыграла в 48 кинолентах, оставив карьеру в 1973 году.

Фото: Â�Beitia Archives/ / www.globallookpress.com

Личная жизнь Брижит Бардо Роже Вадим стал первым мужем Брижит Бардо — они начали встречаться, когда ей было 15 лет. Родители артистки выступали против этого союза, и она попыталась совершить самоубийство в знак протеста — ее успели спасти. Позже актриса узнала, что беременна.

Встретилась с Вадимом, помчалась в Швейцарию, поспешно сделала аборт. От этого печального опыта осталась во мне паническая боязнь забеременеть. О беременности я и думать не желала, считала ее божьей карой. Брижит Бардо

После угроз и отговоров родителей те наконец согласились на брак. «Венчались мы в соборе Пасси 21 декабря 1952 года. На мне было белое платье. Мой любимый дедушка вел меня к алтарю. Прошло все красиво и трогательно. О свадьбе много говорили и писали. Я была любимым детищем газет, Вадим — кино! Мы сияли красотой и радовались жизни. На этом детство закончилось, и я перевернула страницу», — рассказывала Бардо. Позже она забеременела второй раз и снова решилась на аборт. Брак с Роже не был ни долгим, ни счастливым. В 1956-м Брижит закрутила роман с актером Жаном-Луи Трентиньяном. Эти отношения продлились год — его забрали в армию. В разные годы у актрисы были романы с женатым музыкантом Жильбером Беко, композитором Сашей Дистелем, актером Сами Фреем, танцором Бобом Загури и певцом Сержем Генсбуром.

Фото: IMAGO/United Archives / kpa Publ / www.globallookpress.com

Вскоре Бардо сблизилась с актером Жаком Шарье и вновь забеременела. Пара сыграла свадьбу. На последних сроках артистка сидела дома с задернутыми шторами, а рожала дома — 11 января 1960 года на свет появился сын актрисы, Николя-Жак Шарье. В том же году муж застал Бардо в машине с любовником, Шарье потребовал развода и опеки над ребенком. Актриса согласилась.

Я отвергала моего ребенка! Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее. Брижит Бардо

Мать и сын наладили отношения, лишь когда тот повзрослел. Летом 1966 года Брижит познакомилась с мультимиллионером Гунтером Заксом, между ними быстро завязался роман. Он стал третьим мужем актрисы. В итоге супруги изменили друг другу и расстались спустя два года. Череда неудач привела к тому, что почти восемь лет Бардо была одна и почти ни с кем не общалась. В 1992-м она познакомилась с политиком Бернаром д’Ормалем, тогда же они поженились.

Фото: Â�Beitia Archives/ / www.globallookpress.com

Ненависть к себе и любовь к животным Уже будучи взрослой, Брижит продолжала считать себя некрасивой. «Шумиха вокруг меня казалась мне фикцией. С какой стати — я? Я с детства знала, что некрасива, бесцветна, и считала, что, если напущу на лоб челку и завешу щеки волосами, свою некрасивость немного скрою», — признавалась Бардо. По ее словам, этот комплекс остался с ней навсегда, не дав стать самоуверенной. Наоборот, актриса мирилась со своим лицом, но стыдилась его до крайности.

Меня всегда потрясало, что какой-то мужчина считает меня красивой. За это я была ему безумно благодарна и боялась, что, увидев меня без косметики, он ужаснется. Поэтому я долгие годы спала, не стирая туши с ресниц. В результате наутро лицо у меня оказывалось в черных разводах. Это был еще один способ спрятаться. Брижит Бардо

Артистка говорила, что вечно была не в ладу с собой. «Я так никогда и не нашла надежного плеча, на которое могла бы по-настоящему опереться, меня мотало и бросало в разные стороны», — рассказывала она.

Фото: HA/imago stock&people / www.globallookpress.com

Бардо с детства обожала животных.

Со временем эта любовь усилилась, потому что я убедилась, что собака не предаст и будет любить, что бы ни случилось, и не бросит вас в самые трудные дни. О собаке у вас только добрая память. На ее нежность, преданность, присутствие можно рассчитывать всегда. Собака не ругается, радуется, когда вы приходите, не держит на вас зла. Брижит Бардо

После актерской карьеры Брижит создала фонд защиты животных. Последние годы она жила на ферме в окружении кошек и собак, лошадей, овец, коз, кроликов и свиней. «Я бы отдала свою жизнь, если бы это помогло [животным]. В любом случае я ее им уже посвятила. Животные и их будущее — смысл моей жизни. Но вынуждена констатировать: за 41 год, что я борюсь за их права, не произошло никаких позитивных изменений в мире», — сетовала Бардо.

Интересно В 2013-м актриса заявила о желании получить российское гражданство. Она объяснила, что политическое руководство страны вызывает ее огромную симпатию заботой о животных — президент Владимир Путин сделал для них больше, чем все главы Франции. В 2013-м актриса заявила о желании получить российское гражданство. Она объяснила, что политическое руководство страны вызывает ее огромную симпатию заботой о животных — президент Владимир Путин сделал для них больше, чем все главы Франции.

Болезнь и смерть Осенью 2025 года Бардо госпитализировали. По данным СМИ, актриса страдала от серьезного заболевания, но диагноз не уточнялся. Представители актрисы говорили, что ей потребовалась хирургическая операция, которая прошла успешно. Из клиники Бардо вернулась домой. Легендарная артистка умерла на 92-м году жизни 28 декабря — последние годы жизни она провела в одиночестве.