Умерла Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо ушла из жизни. Ей был 91 год. Об этом сообщило AFP со ссылкой на фонд артистки.

«Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года», — написали авторы публикации.

Актриса стала одним из секс-символов 1950-1960-х годов. Выдающимися фильмами с ее участием стали драмы «И Бог создал женщину», «Истина» и «Презрение». За 20-летнюю карьеру она снялась в 48 лентах, участвовала в музыкальных программах и записала около 80 песен.

В 1973 Бардо завершила карьеру актрисы и посвятила жизнь борьбе за права животных. По данным СМИ, незадолго до смерти актрису госпитализировали. Она перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием.

Ранее стало известно о смерти народной артистки России Веры Алентовой. Она скончалась на 84-м году жизни.