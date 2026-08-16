«Мое разочарование». Мать Тимати поздравила сына и получила порцию хейта

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, поздравила сына с днем рождения в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря после ее признаний.

«Мой первенец, моя безусловная любовь, мое нескончаемое волнение и радость. Мой педагогический провал и гордость, мое разочарование и принятие. Становление отцом и мальчишеские увлечения», — написала Симона Юнусова.

По ее словам, в Тимати уживаются такие черты характера, как трудоголизм и желание спать до обеда, потребность делать красивые подарки и способность забывать о важных датах. Она призналась, что не в силах что-то изменить, но желает сыну быть здоровым, жить долго и счастливо в кругу своих близких.

Одни комментаторы поддержали мать рэпера, а другие раскритиковали, припомнив и самому исполнителю, что у него нет жены.

Тимати исполнилось 43 года. В конце июля рэпер крестил годовалую дочь от модели Валентины Ивановой, с которой находится в отношениях с 2022 года. При этом Тимати пока не планирует связывать себя брачными узами.