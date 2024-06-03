Киркоров отправил детей учиться за границу

Певец Киркоров отправил своих детей Мартина и Аллу-Викторию учиться за границу

Певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу. Об этом рассказал журналист Сергей Майоров в шоу «Однажды» на телеканале НТВ .

По его словам, король российской эстрады уделяет особое внимание образованию 12-летней дочери Аллы-Виктории и 11-летнего сына Мартина. Отец звезды Бедрос Киркоров подтвердил информацию, что они учатся за границей.

«Внуки радуются, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — пожаловался 91-летний артист.

По его словам, Мартин очень похож на Филиппа в детстве. Аллу-Викторию их дедушка назвал упрямой. Он выразил надежду, что ему удастся увидеть внуков немного взрослее.

В свою очередь, дети отметили, что дедушка никогда не ругает их, а отец напротив.

«Дедушка добрый, он никогда не ругает. А папа может, если мы как-то реально провинимся», — уточнила Алла-Виктория.

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