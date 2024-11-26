Сегодня 17:23 «Шепчутся, что Цензори уходит». Зачем Канье Уэст решил сыграть «голую свадьбу» с Бьянкой Психолог Лаврова предположила причину желания Уэста сыграть «голую свадьбу» 0 0 0 Фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch / Global Look Press Знаменитости

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Скандальный американский рэпер Канье Уэст, вопреки недавним слухам, не только не разводится со своей женой Бьянкой Цензори, но совсем скоро пойдет с ней к алтарю, чтобы обновить клятвы по случаю свадебной годовщины. Сделать это музыкант собирается в полуголом виде. А среди гостей хочет видеть свою экс-супругу Ким Кардашьян.

Зачем Канье «почти голая церемония» с Бьянкой Слухи о подготовке рэпером эпатажной церемонии опубликовали в конце ноября сразу несколько западных таблоидов. А затеял он все это ради того, чтобы обновить свои клятвы в честь свадебной годовщины, утверждают источники изданий. К слову, точной даты свадьбы Уэста с Бьянкой Цензори не знает никто. СМИ предполагали, что они могли обменяться кольцами либо в конце декабря 2022-го, либо в январе 2023 года. Инсайдер Daily Mail подчеркивал, что официально Канье со своей бывшей сотрудницей брак не заключал.

Фото: Spada/Keystone Press Agency / Global Look Press

В каком виде проходила церемония тогда — неизвестно до сих пор. Зато вокруг приема по случаю годовщины никаких тайн нет — пойти под алтарь со своей пусть и неофициальной женой музыкант собирается в обнаженном виде.

И если к супероткровенным нарядам Цензори за время ее отношений с Канье все уже более-менее привыкли, то как именно собирается выглядеть рэпер, который, как правило, не разгуливает полуголым, не совсем понятно.

Фото: Spada/Keystone Press Agency / Global Look Press

Если вспомнить его фото то с мешком на голове, то с разными балаклавами, полностью скрывающими лицо, и представить, что он будет сочетать нечто подобное, скажем, с какими-то едва заметными стрингами (ведь задумка у него именно такая), можно с уверенностью сказать только одно: скучно гостям не будет точно. Хотя рэперу и хочется добиться именно вау-эффекта. «Он хочет всех шокировать. Ему очень нравится идея пойти к алтарю в откровенных нарядах», — подчеркнул источник Daily Mail. Проводить церемонию собираются в новом особняке Канье в Беверли-Хиллз.

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it / Global Look Press

Канье пригласил на годовщину свадьбы Ким Кардашьян По данным Radar Online, на «полуголый праздник» Уэст уже пригласил свою бывшую жену Ким Кардашьян, хотя они не сохранили дружеских отношений после разрыва. Конечно, им приходится так или иначе поддерживать отношения в силу того, что у них есть четверо общих детей, но это далеко не дружба. Плюс Ким, как говорят, сразу невзлюбила Бьянку после ее прихода в Yeezy.

После того как Уэст «женился» и его служебный роман с Цензори вышел на новый уровень, в Сети обращали внимание, что девушка очень похожа на Кардашьян. Может быть, чтобы уйти от этого, Бьянка в какой-то момент даже обрезала и осветлила волосы.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Интересно Бьянка была главой архитектурного отдела Yeezy, компании Канье Уэста. Они сыграли свадьбу всего через месяц после того, как рэпер завершил свой развод с Ким Кардашьян. Канье старше своей новой жены на 18 лет: ему 47 лет, ей — 29. Бьянка была главой архитектурного отдела Yeezy, компании Канье Уэста. Они сыграли свадьбу всего через месяц после того, как рэпер завершил свой развод с Ким Кардашьян. Канье старше своей новой жены на 18 лет: ему 47 лет, ей — 29.

Но честно говоря, смена прически не слишком помогла, ведь большую часть 2022 года Ким проходила блондинкой. Тогда же появились шутки, что Уэст выбирает себе «одинаковых женщин».

Насколько это остроумно, судить не нам, но что точно выглядит совсем не смешным, так это идея звать экс-жену смотреть на похожую на нее женщину практически в голом виде. Что этим пытается сказать Уэст — загадка.

Фото: m78/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

С учетом многих странностей Канье, пожалуй, не пришлось бы сильно удивляться, если бы на «полуголую свадьбу» пригласили и всех его малолетных детей. Раскидывать лепестки роз, например. Возможно, так и будет. Но пока никакой информации на этот счет не появлялось. Слухи о разводе Канье и Бьянки Слухи о том, что Канье и Бьянка разводятся, начали ходить в интернете в октябре. Информацию об этом опубликовал портал TMZ. Его инсайдеры утверждали, что пара рассталась еще несколько недель назад. Также источники таблоида заявили, что незадолго до публикаций на тему развода Уэст делился с близкими планами переехать в Токио и говорил о расставании с супругой. Вбросы эти в итоге не подтвердились.

По крайней мере пара продолжает появляться на публике, но как обстоят дела в их браке на самом деле, конечно, вопрос открытый.

Фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch / Global Look Press

Radar Online уверяет, что ситуация в действительности не слишком хороша. И это якобы стало для Канье еще одной причиной, чтобы устроить все это «полуголое представление» с обновлением клятв. «Люди шепчутся, что Цензори уходит. Эта свадьба — не только празднование их любви, но и демонстрация миру, что отношения стабильно надежны. Он постоянно стремится шокировать общество», — указал собеседник издания.

Ему очень нравится идея, что они оба пойдут к алтарю в едва заметных нарядах. источник Radar Online

Помимо публичного подтверждения, что с браком все в порядке, Уэст, как предполагается хочет показать, что их отношения вышли на новый уровень. В этом смысл полуголого вида, ведь рэпер, в отличие от Бьянки, никогда не обнажается на публике, пояснил инсайдер. Зачем Канье все время раздевает жену Пытаясь анализировать склонность Уэста к демонстрации на публике полуголой Бьянки, можно предположить, что эта история в первую очередь все-таки связана с пиаром, отметила в беседе с 360.ru клинический психолог Юлия Лаврова.

Причем работает команда рэпера очень профессионально, делая ставку на сексуализацию образа жены музыканта.

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos / Global Look Press

«Ведь самые продаваемые темы, которые привлекают внимание, это секс, деньги и власть. И соответственно, на теме секса, на теме эротики, можно быстрее завоевать публику. Потому что публика бессознательно на это реагирует, а ему нужно расширять аудиторию, все время привлекать публику», — пояснила специалист. Вместе с тем, по мнению Лавровой, поведение Канье в какой-то степени можно считать деструктивным, особенно с учетом той критики, которая ранее уже звучала со стороны отца Бьянки, который возмущался, что Уэст позорит его дочь, заставляя все время ходить раздетой. «Мне кажется, что уверенный в себе человек, целостный, гармоничный, он все-таки умеет проявляться в каких-то сферах деятельности. Ему не надо доказывать кому-то что-то, именно раздеваясь на публике», — заключила собеседница 360.ru.