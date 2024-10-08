Сегодня 19:16 Канье Уэст и Бьянка Цензори готовятся к разводу. Что случилось с парой после 2 лет брака 0 0 0 Фото: изображение создано нейросетью / Телеканал «360» Знаменитости

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Канье Уэст

Шоу-бизнес

Канье Уэст и Бьянка Цензори собрались разводиться. О том, что их звездный брак дал глубокую трещину, узнал таблоид TMZ. По его информации, пара вот уже несколько недель не живет вместе. Официально эти данные пока еще супруги никак не комментировали. В возможных причинах разлада в отношениях рэпера и его всегда полураздетой жены разбирался 360.ru.

Когда Канье Уэст женился на Бьянке Цензори Точной информации о том, когда Канье и Бьянка поженились, нет. Предположительно, это произошло либо в конце 2022-го, либо в начале 2023 года. Тогда же пара впервые вместе появилась на публике, а на руке Уэста заметили обручальное кольцо. Желание так быстро вступить в брак с Цензори рэпер позже объяснил в песне Censori Overload, где есть такая строчка: «И в Библии сказано: „Я больше не могу заниматься сексом до свадьбы“».

При этом незадолго до того, как служебный роман Канье и Цензори (девушка работала архитектурным дизайнером в компании Yeezy) перестал быть тайной, бывшая жена рэпера, модель Ким Кардашьян туманно намекала у себя в соцсетях, что Уэст повел себя, мягко говоря, некрасиво.

Фото: IMAGO: Jeffrey Mayer / Global Look Press

«Просто помните, паршивая овца обычно превращается в козла. Продолжайте в том же духе», — язвительно заявляла она. Если верить инсайдерам нескольких западных СМИ, пишущих о жизни звезд, миллиардерша давно подозревала, что у Йе есть чувства к Бьянке. И в штаб-квартире Yeezy ни для кого не было секретом, что Ким недолюбливает Цензори. В то же время, по словам источника Daily Mail, модель в принципе ненавидела всех красивых девушек. Так что и Бьянка исключением из этого правила не стала.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Причина развода Канье Уэста и Бьянки Цензори В последний раз супругов видели вместе 20 сентября во время шопинга, а 7 октября появилась информация о том, что звездный брак скоро перестанет существовать. Информацию об этом опубликовал портал TMZ. Источники таблоида заявили, что пара рассталась несколько недель назад, Бьянка улетела к семье в Австралию, а Канье уже объявил о разрыве своим друзьям.

Отдельно собеседники издания отметили, что незадолго до всех этих слухов Уэст делился с близкими планами переехать в Токио и говорил о разводе с женой.

Фото: Spada / Global Look Press

В Японии, по их словам, музыканта уже несколько раз замечали в одиночестве, хотя раньше он ездил туда вместе с супругой. По мнению авторов TMZ, все это выглядело очень странно для их «неразлучного дуэта». Ни Уэст, ни Цензори публикации о своем разводе пока никак не комментировали. Представитель пары Майло Яннопулос говорить с журналистами на эту тему также отказался.

Рассуждая о возможных причинах разрыва пары, нельзя исключать, что на это могло повлиять психическое состояние рэпера. Известно, что с 39 лет он страдает биполярным аффективным расстройством (БАР).

Интересно БАР — хроническое рецидивирующее психическое заболевание, для которого характерны периодические смены настроения от маниакального (повышенного) до депрессивного (пониженного) и обратно. БАР — хроническое рецидивирующее психическое заболевание, для которого характерны периодические смены настроения от маниакального (повышенного) до депрессивного (пониженного) и обратно.

Ранее некоторые скандальные выходки и высказывания Канье оправдывали именно этим. Вполне вероятно, что в семейной жизни с новой женой свою роль также мог сыграть этот фактор.

Другой причиной разрыва видится полуголый стиль Бьянки. Ее отец, Лео Цензори, ранее заявлял, что его очень беспокоят образы дочери, в которых рэпер выводит ее в свет. По мнению мужчины, Уэст превращает дочь в подобие «низкосортного товара с рынка». И такую точку зрения, по данным Daily Mail, разделяла вся семья супруги Канье.

Фото: Walik Goshorn via www.imago-imag

Скандальные голые наряды Цензори действительно постоянно становились предметом обсуждения в СМИ и соцсетях. И конечно, разговоры велись не в позитивном ключе. Минувшим летом на Yahoo появилась публикация о том, что Уэст ведет себя с женой как настоящий диктатор, контролирует каждый ее вздох и на публике она появляется полураздетой именно по его желанию. Более того, он отказывается выпускать свою спутницу в люди без предварительного «видеоконтроля», утверждал близкий к паре источник. По его словам, перед выходом рэпер всегда снимает жену со всех сторон.

Представьте: Бьянка стоит перед камерой, словно манекен в витрине бутика, а затем слышит уничижительные комментарии о каждой линии своего тела, даже об интимных его частях источник, близкий к паре Уэста и Цензори

С учетом этого, продолжил источник, нет ничего странного в том, что Бьянка не пытается что-то набросить на себя на людях. Шансов поменять это у нее попросту нет, заключил он.

Кто такая Бьянка Цензори Бьянка родилась в 1995 году в Австралии. Училась в Мельбурнском университете, где получила степени бакалавра и магистра по архитектуре. Большое влияние на девушку оказала тетя, с детства привившая ей любовь к искусству. Воспоминаниями об этом Цензори делилась в одном из интервью.

«[Тетя] действительно развила мою любовь к дизайну и привила мне тот взгляд на эстетику, который я и перенесла во взрослую жизнь», — говорила она.

Некоторое время у Бьянки был собственный бренд Nylons. Девушка создала его вместе с подругой после окончания средней школы. Под ним они продавали созданные своими руками нейлоновые браслеты, украшенные кристаллами Swarovski. И надо сказать, что продажи шли довольно успешно — через три года Цензори даже включили в топ успешных студентов-бизнесменов по версии журнала I-D. Свое существование бренд прекратил в 2017 году. После этого Бьянка решила полностью посвятить себя карьере архитектора и уехала в США, где начала работать в компании Yeezy, заняв должность руководителя архитектурного отдела. Романы Канье Уэста

Фото: IMAGO: Hoo-me.com: MediaPunch / Global Look Press

Сумике Рейни В 90-х Канье встречался с Сумике Рейни. Молодые люди учились вместе. Как-то раз отец Рейни подарил Уэсту коробку с пластинками своих любимых исполнителей. И их музыкальные вкусы, вероятно, совпали, потому что в свой дебютный альбом College Dropout рэпер позже добавил отрывки мелодий с тех самых подаренных пластинок, а в треке Get Em High использовал запись голоса возлюбленной. Возможно, их отношения могли перерасти в нечто большее. Однако пара распалась из-за измен (не со стороны Сумике). Алексис Файфер

В 2002 году рэпер закрутил роман с дизайнером Алексис Файфер. Пара постоянно появлялась вместе на самых разных мероприятиях, привлекая внимание прессы. Казалось, все идет хорошо, но в 2004 году стало известно, что они решили расстаться. В СМИ тогда появились слухи, что причиной стала некая девушка.

Фото: IMAGO: www.imagephotoagency.it / Global Look Press

Правда это или нет, значения уже не имеет. Интерес музыканта к ней, так или иначе, довольно быстро пропал. В 2005 году он снова смог завоевать расположение Файфер и даже сделал ей предложение. Но свадьбы не случилось. Причиной стала смерть матери Канье Донды. Музыкант очень тяжело переживал утрату, расстался с Алексис и погрузился в себя. Эмбер Роуз Погоревав, рэпер нашел себе новую возлюбленную — модель Эмбер Роуз. Девушка привлекла его внимание в клипе Ludacris, и он предложил ей принять участие в съемках видео для его трека RoboCop в Лос-Анджелесе. Эмбер, конечно, не смогла устоять перед уже известным музыкантом и согласилась. В 2009-м пару видели вместе на ежегодной церемонии видеопроектов VMA, а в 2010-м их двухлетний роман подошел к концу.

Фото: Manuele Mangiarotti / Global Look Press

В январе этого года модель заявила, что музыкант издевался над ней. И два года отношений с ним длились для нее по ощущениям целых 10 лет.

Он издевался надо мной в течение десяти лет. Эмбер Роуз

Также Роуз обвинила Уэста в нарциссизме и пожаловалась на то, что он оскорблял ее даже после расставания, называя проституткой. Ким Кардашьян Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян стала первой девушкой Уэста, с которой он все-таки вступил в брак. Провстречавшись два года, они сыграли свадьбу в мае 2014 года в Италии. которая обошлась им в 10,8 миллиона фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

В дальнейшем у пары появилось четверо детей. После семи лет семейной жизни — в феврале 2021 года — Кардашьян подала на развод. Событие, конечно, бурно обсуждали в СМИ в поисках причины разлада.

Фото: Disney / Global Look Press

Выдвигались версии, что у пары возникли разногласия из-за решения музыканта баллотироваться на пост президента США. Затем появились слухи, что все дело в измене — якобы у Уэста была связь с популярной певицей. Об этом, в частности, писал таблоид The Sun, ссылаясь на информированный источник. Имени этой гипотетической разлучницы, правда, журналисты раскрывать не стали. В то же время источники TMZ утверждали, что у музыканта наступил цикл биполярного аффективного расстройства. Ирина Шейк После расставания с Ким Кардашьян Канье приписывали роман с Ириной Шейк. Они, к слову, были уже давно знакомы — в 2010 году модель снялась в клипе для трека Уэста Power, а затем не раз представляла одежду бренда рэпера на неделях моды в Европе.

Фото: Irina Shayk / Global Look Press

Вброс о том, что они якобы начали встречаться, опубликовала The Sun, в качестве аргумента представив сторис в Instagram* DeuxMoi о жизни звезд. В профиле аккаунта с миллионной аудиторией тогда появилось сообщение анонимного источника, который утверждал, что Шейк и Уэст теперь в отношениях.

«Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера», — указал он.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Администраторы DeuxMoi в ответ отметили, что не берутся судить, можно ли это считать отношениями, но интерес у Канье и Ирины друг к другу «определенно возник». В ноябре того же года СМИ писали о том, что музыкант закрутил роман с 22-летней моделью Винетрией. Причем информация об этом появилась после слухов о том, что у его уже экс-жены Ким появились романтические отношения с актером Питом Дэвидсоном. Джулия Фокс

В начале 2022-го TMZ узнал об очередной новой девушке Уэста. Ей оказалась актриса Джулия Фокс. Пару сфотографировали во время ужина в ресторане в Майами.

Фото: AUG/face to face / Global Look Press

Осенью того же года Фокс рассказала, что их роман окончен, причем по ее инициативе. «Кажется, что у него было над чем поработать, а у меня просто нет ни времени, ни энергии. Нерешенные проблемы, с которыми он имел дело. У меня нет пропускной или эмоциональной способности для этого. Я горжусь собой за это», — заявила актриса. Бьянка Цензори О служебном романе Канье и Бьянки Цензори стало известно в начале 2023 года. Тогда же появились и данные о том, что у них все настолько серьезно, что рэпер даже женился на новой избраннице. Причем в СМИ появлялись данные о том, что официально брак все-таки не оформляли, была просто торжественная церемония, а после покрытой тайной свадьбы пара улетела на медовый месяц на курорт Амангири в американском штате Юта. Дети Канье Уэста

Фото: Planet Photos / Global Look Press

Уэст — отец четверых детей. Старшую дочь Норт его уже бывшая жена Ким Кардашьян родила в 2013 году, еще до того, как они поженились. В 2015 году она подарила Канье сына Сэйнта. А в дальнейшем пара обращалась к услугам суррогатного материнства. Рожать самостоятельно Кардашьян уже не могла по состоянию здоровья. Так на свет появились их дочь Чикаго и сын Псалм. Таблоиды писали, что при планировании третьего ребенка Ким и Канье отдали 68 850 долларов агентству, которое подобрало им суррогатную мать.

А ее гонорар составил 45 000 долларов, плюс женщина получала ежемесячное содержание в размере 4500 долларов.

Фото: Planet Photos / Global Look Press

Отдельной статье расходов стала страховка на случай осложнений у суррогатной матери — 4000 долларов. Примерно такую же сумму, как утверждали журналисты, семья потратила и ради рождения самого младшего сына в 2019 году. «Он родился, и он прекрасен. Он так похож на Чикаго. Конечно, наверное, со временем он изменится. Но сейчас он выглядит так же, как наша младшая дочь», — делилась Ким после появления на свет Псалма. После развода Уэст обязан ежемесячно выплачивать Ким Кардашьян 200 тысяч долларов в качестве алиментов.

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