Сегодня 02:43 Шедевры на грани дозволенного. Война за фильмы Григория Чухрая 0 0 0 Фото: mosfilm.ru Знаменитости

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Фильмы «Сорок первый» и «Баллада о солдате» Григория Чухрая получили международное признание, но на родине режиссеру пришлось отстаивать их право на существование. Несмотря на цензуру и донос, он остался верен себе и ввел новую систему экономики кинопроизводства. Как автор всего восьми картин навсегда остался в истории кинематографа, разобрался 360.ru.

Фронтовик Чухрай Режиссер больше многих коллег знал о войне, потому что принимал в ней непосредственное участие. Он родился 23 мая 1921 года в Мелитополе, в 1939 году призвался в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В автобиографической книге «Моя война. Я служил в десанте» Чухрай рассказал, как в июне 1941 года офицеры разбудили его и приказали поймать радиоволну. На широковещательной станции «Коминтерн» связист услышал о бомбардировках Минска и Киева.

Сегодня, глядя на фильмы о начале войны, я вижу: узнают о нападении немцев — и сразу горькие слезы. В жизни было не так. И на гражданке, и в армии — никакого уныния. У всех приподнятое настроение, все были возбуждены, всем хотелось скорее наказать немцев за вероломство. Григорий Чухрай

На следующий день Чухрая отправили в лес на поиски немецких диверсантов. Там он получил перелом руки, сотрясение мозга и попал в госпиталь в Харькове. После выздоровления возглавил взвод резервистов, но быстро разочаровался — мобилизованные работники торговли в возрасте неохотно стреляли по немецким танкам. Тогда офицер подал рапорт и до конца войны прослужил в воздушно-десантных войсках. Подвиги Чухрая в ВОВ С июня 1942 года участвовал в сражениях за Сталинград. На нем лежала огромная ответственность, приходилось много маневрировать, под градом пуль восстановить аппаратуру, заменять убитых солдат, иногда брать в руки винтовку, гранату и штык. Немецкие снайперы, артиллерия и воздушная разведка буквально охотились на связистов. В феврале 1943 года Чухрай получил тяжелое ранение и первую большую награду — медаль «За участие в обороне Сталинграда».

Фото: Стоп-кадр видео на RuTube

После лечения принял участие в операции на Первом Украинском фронте. Действуя в тылу врага, он добыл ценные данные, пересек линию фронта, доставил их в штаб и вернулся устанавливать связь. За этот подвиг офицера наградили орденом Красной Звезды. В апреле 1945 года получил тяжелое ранение в Венгрии. Чухрай с группой бойцов первыми вырвались на шоссе и отрезали противнику пути отхода. Будущий режиссер застрелил шесть немцев, затем взял пленного. Об окончании ВОВ он узнал уже в госпитале. Как снимали фильм «Сорок первый» Вернувшись к мирной жизни, в 1953 году, Чухрай окончил режиссерский факультет ВГИКа, устроился на Киевскую киностудию, затем перешел на «Мосфильм». В 1956 году выпустил дебютный фильм «Сорок первый» о Гражданской войне, который получил специальную премию Каннского кинофестиваля «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтическое величие». Экранизация Якова Протазанова казалась ему слишком претенциозной и однобокой, белогвардейцы в ней — злые, а красные — добрые. Начинающий режиссер знал, что в реальной жизни все не так однозначно, и по-своему показал историю любви женщины-снайпера к врагу.

Фото: Стоп-кадр видео на RuTube

Чухрай пошел на риск, ведь эта тема считалась опасной. Комиссия утвердила сценарий с шестого раза. Острые углы старался сгладить соавтор Григорий Колтунов, который впоследствии написал на режиссера донос за симпатию к белогвардейцам, хотя на самом деле его обидело, что тот без предупреждения изменил некоторые эпизоды. Билетеры Дома кино не хотели пускать Чухрая на премьеру, так как не поверили, что этот никому не известный мужчина — режиссер. До одобрения Никиты Хрущева и отправки «Сорок первого» в Канны публика приписывала успех фильма оператору лауреату двух Сталинских премий Сергею Урусевскому. «Баллада о солдате» Еще через три года Чухрай снял второй шедевр. «Баллада о солдате» получила приз Британской академии в номинации «Лучший фильм», номинировалась на «Оскар» и Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Фото: Стоп-кадр видео на RuTube

Этой картиной режиссер и соавтор сценария хотел отдать дань погибшим сослуживцам. Главный герой фильма Алеша Скворцов стал символом русского солдата периода ВОВ. Но чиновники опять были недовольны. Не устроили излишний драматизм, отсутствие больших батальных сцен и несоответствие идеологической линии. Они потребовали вырезать несколько сцен и запретили показ в крупных городах. Вновь Хрущев спас положение. Он посмотрел картину и приказал отправить ее на международные фестивали. «Баллада о солдате» стала одним из самых премированных советских фильмов. Как связаны Феллини и Чухрай В 1979 году вышел советско-итальянский фильм «Жизнь прекрасна» с Орнеллой Мути и Джанкарло Джаннини. Чухрай показал историю свободного человека в несвободной стране. По сюжету бывший летчик жил в условиях диктатуры, работал таксистом и не хотел неприятностей. Но возлюбленная, будучи участницей подполья, втянула его в авантюру.

Интересно Сын Григория Чухрая, Павел Чухрай, пошел по стопам отца, став режиссером и сценаристом. Среди его работ — «Водитель для Веры», «Вор» и «Холодное танго». Сын Григория Чухрая, Павел Чухрай, пошел по стопам отца, став режиссером и сценаристом. Среди его работ — «Водитель для Веры», «Вор» и «Холодное танго».

«Жизнь прекрасна» не произвела на публику сильного впечатления. Считается, что Чухрай снял ее, находясь в творческом поиске. Интересны связи режиссера с Италией. Именно Чухрай отстоял победу Федерико Феллини на Московском международном кинофестивале в 1963 году. Возглавляя жюри и рискуя карьерой, он схлестнулся с номенклатурщиками и добился присуждения главного приза фильму «Восемь с половиной». Экспериментальная творческая киностудия Чухрай снял всего восемь фильмов, но навсегда остался в истории кинематографа. Дело не только в художественных приемах, но и в новой для того времени экономической модели кинопроизводства. Вместе с единомышленниками режиссер создал Экспериментальную творческую киностудию. В отличие от других советских учреждений культуры, она окупала себя и приносила большую прибыль.

Фото: Заставка Экспериментальной творческой киностудии

Если в государственных студиях зарплата руководства зависела от количества снятых за год фильмов, то ЭТК поставила во главу угла качество и успех у публики. В студии практиковалась договорная система найма режиссеров и сценаристов. Съемки фильмов старались максимально удешевить, арендовали павильоны, цеха и аппаратуру у государственных киностудий, вместо того чтобы обзаводиться своими, и начисляли пени за простой в работе. Планирование фильмов велось дольше, а съемки — быстрее. Объединение выпустило 38 фильмов. Среди них — «Афоня», «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Табор уходит в небо» и «Иван Васильевич меняет профессию».