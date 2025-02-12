«Жизнь»: после «Сорок первого» Стриженова назвали «пионером советской эротики»

Актер Олег Стриженов, известный своим избирательным отношением к ролям, оставил яркий след в истории советского кино. Один из значимых проектов в его карьере — фильм Григория Чухрая «Сорок первый», сообщила «Жизнь».
Эта необычная для своего времени история любви между белым офицером и девушкой-красногвардейцем получила популярность как в Советском союзе, так и за границей. Дуэт Стриженова и Изольды Извицкой оказался настолько убедительным, что многие поверили в настоящий роман актеров.
Как вспоминал сам артист, Запад с удивлением отреагировал на картину. Тогда Стриженова и его напарницу назвали «пионерами советской эротики».
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