«Сделанный своим ртом». Как облизавший Байкал Шаман вляпался в новый скандал

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) дал концерт в Петербурге в честь 8 Марта. Перед выступлением артист пообщался с корреспондентами «КП-Петербург» и успел поскандалить. Поводом стало поздравление в адрес женщин.

Артист заявил, что самый ценный подарок для дамы — это «сделанный своим ртом». Фразу произнес с невозмутимым видом, однако реакцию получил совсем не ту, на которую рассчитывал. Справедливости ради, часть фанатов, как ни странно, сочла ее трогательной и душевной, но многие заявили, что говорить такое — пошло и неприлично. «Звенящая пошлость», — написала одна из комментаторов. Другая пользовательница предположила, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая встречается с Шаманом, не дает ему в отношениях тепла и ласки. Мол, певец старается для нее, а благоверная только «листает рилсы». «Сам пошутил, сам посмеялся, сам восторгнулся от своего остроумия», — констатировал другой участник обсуждения.

Фото: РИА «Новости»

Некоторые фанаты предположили, что у знаменитости может быть какое-то психическое расстройство, потому что ментально здоровый человек не выразился бы так. Еще один поклонник выразил уверенность, что Дронов сейчас слишком много себе позволяет на публику и это уже не первое его странное выступление. «Почему-то все эти телепузики в России, когда воюют против сатанизма, обходят стороной этого Шамана, забывая о том, что шаманизм тоже противоречит христианству», — задалась вопросом другая пользовательница. Впрочем, были и те, кто встал на сторону исполнителя.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Шаман умеет шутить, и мы его понимаем, он никого и никогда не оскорбил, как здесь его оскорбляют те, которые пишут грязные и непотребные комменты в адрес его жены и ему самому», — защитила артиста поклонница. По ее словам, все хейтерские комментарии оставили люди, которые на самом деле завидуют певцу. Ранее Шаман уже оказывался в центре скандала: активисты требовали от него заменить псевдоним на русскоязычный, утверждая, что латиница неуместна в патриотическом творчестве. Сам исполнитель на это ответил, что живет в свободной стране и ведет себя так, как считает нужным.