Шаман рассказал о патриотизме в кожаных штанах и пообещал как следует «долбануть»

Певец Шаман (Ярослав Дронов) дал интервью журналистам перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге 7–8 марта. Он рассказал о премьере песен, патриотизме, личной жизни и реакции на критику.

В минувшие выходные Шаман выступил с 2,5-часовой программой, объединив альбом «Ты моя» и юбилейное шоу «30 лет на сцене». Зрители первыми услышали новые песни «Фантастика» и «Зачем же убивать мою любовь».

Особый отклик вызвала композиция «За тех», посвященная погибшим бойцам СВО, — зал вставал на первых аккордах. По реакции слушателей, сказал артист, песня сравнилась с его предыдущим хитом «Встанем».

«Мне удалось сделать то, что сделать практически невозможно, как правило. Потому что в одну и ту же реку два раза не войдешь, по силе воздействия вторую такую же песню вряд ли напишешь. Мне это удалось. Но еще все впереди. Будет совсем скоро музыкальный сюрприз, еще долбанем как следует», — поделился артист творческими планами.

Он также ответил на вопросы о личной жизни — признался, что на себе экономит, но близким дарит подарки от души, слушая их желания в разговорах.

Певец поделился реакцией на критику своего внешнего вида и написания псевдонима.

«Я всегда говорю и буду говорить, что я свободный человек, живу в свободной стране и веду себя так, как считаю нужным. И уже на протяжении пяти лет я на взлете, <…> я говорю о том, что можно быть патриотом и носить кожаные штаны. Можно быть патриотом и пользоваться всеми благами цивилизации. Можно быть патриотом и хорошо зарабатывать. Можно быть патриотом и носить дреды. Ну и, наконец, можно быть патриотом и Шаманом. Потому что патриотизм — это свобода», — заявил артист.

Певец также сказал, что в слухи о проклятии шаманов не верит, так как является православным человеком.