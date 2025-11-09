Сегодня 13:58 Счастье с четвертой попытки. Как Владимир Симонов женился на экранной дочери Глава Театра имени Вахтангова Крок: младшая дочь Симонова не знает о его смерти 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey / www.globallookpress.com Эксклюзив

Отечественный кинематограф понес очередную утрату — в 68 лет скончался выдающийся артист Театра имени Вахтангова, народный артист России Владимир Симонов. Его жизнь, полная творческих ролей и любовных метаний, оборвалась вечером 8 ноября. Подробности — в материале 360.ru.

Как умер Владимир Симонов О смерти знаменитости сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова. Коллеги Владимира Симонова были шокированы случившимся. «Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова», — указали в заявлении театра. Оказалось, что Симонов давно страдал от проблем с сердцем, которые обострились в последнее время. По информации Telegram-канала Mash, у Владимира Александровича было хронический недуг, развившийся на фоне артериальной гипертензии. Еще в конце 2024 года у него диагностировали гипертоническую болезнь, которая несла высокие риски инфаркта и внезапной остановки сердца.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на свое состояние, артист до последнего оставался верен призванию. Он продолжал активно готовиться к спектаклям и всего через несколько дней, 12 ноября, должен был выйти на сцену, чтобы сыграть одну из ключевых своих ролей — князя Курагина в постановке «Война и мир». Но судьба распорядилась иначе. Детали смерти Симонова раскрыл в беседе с 360.ru директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, Владимир Александрович находился в больнице последние две недели. Причиной летального исхода стала сердечная недостаточность. «Я выразил слова соболезнования его вдове, сыновьям и совсем маленькой дочке, которая, как я понял, даже не знает, что папа умер, а также всем его поклонникам», — сказал Крок.

Фото: РИА «Новости»

Путь к успеху

Выросший в Самарской области, Симонов довольно быстро определился с профессией. После школы он переехал в Москву и попытался поступить в Театральной училище имени Щукина. Это удалось со второй попытки, в 1976 году.

После окончания учебы талантливого артиста приняли в труппу Театра имени Вахтангова, с которым он, несмотря на кратковременный переход во МХАТ в 80-е, был связан всю свою жизнь. Кинодебют Владимира Александровича состоялся в 1981 году в фильме «Сашка», а в дальнейшую фильмографию вошли десятки ярких работ. Зрители запомнили его по таким проектам, как «Граница. Таежный роман», «Каменская», «Дети Арбата», «Чернобыль», «Духless 2» и многим другим.

Четыре брака и позднее счастье

Личная жизнь артиста такая же насыщенная и многогранная, как и творческая биография. Он был женат четыре раза. Первой супругой стала Ольга Симонова, внучка режиссера Рубена Симонова, подарившая ему дочь Асю. Затем актер сошелся с коллегой по цеху Екатериной Беликовой. В этом союзе родился сын Василий.

Брак продержался 10 лет, но в 44 года Симонов встретил новую любовь — студентку Надежду, которая была младше его больше чем на 20 лет. Ради нее он ушел из семьи. Новая избранница родила артисту сына Владимира.

Фото: РИА «Новости»

Однако последней и, судя по всему, самой главной любовью актера стала актриса Театра имени Вахтангова Яна Соболевская, младше его на 23 года.

Супруги познакомились на съемках фильма «Под прицелом любви», где Яна играла дочь Владимира Александровича. Артистка подарила мужу дочь и сына. Именно с Яной и их маленькими детьми Симонов провел последние годы жизни.