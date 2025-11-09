Названа причина смерти Владимира Симонова

Народный артист России Владимир Симонов умер от последствий хронического заболевания, образовавшегося на фоне артериальной гипертензии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В 2024 году врачи направили актера на обследование в связи с жалобами на участившийся кашель. В итоге у него диагностировали повышенное артериальное давление и сужение сосудов.

Сердце Симонова испытывало чрезмерную нагрузку из-за высокого давления, что привело к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Также его предупреждали о высоком риске инсульта.

Несмотря на серьезное заболевание, артист продолжал активно работать в театре. В понедельник, 10 ноября, у него был запланирован выход в спектакле «Мадемуазель Нитуш».

О смерти Владимира Симонова стало известно 8 ноября. Ему было 68 лет. Зрителям актер запомнился по ролям в кинолентах «Сибириада», «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Ермоловы» и других.