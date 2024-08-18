Сегодня 19:45 Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца Делона всю жизнь окружали женщины, но он так и остался одиноким 0 0 0 Фото: Luc Nobout / Global Look Press Знаменитости

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Умер Ален Делон

Никто не умирал в кино так часто и убедительно, как Ален Делон. Но из жизни легенда французского кино ушла в возрасте 88 лет в своем доме в коммуне Души: желание актера прибегнуть к эвтаназии после перенесенного инсульта так и не исполнилось. Случайно попавший в кино и не сумевший построить карьеру в Голливуде, Делон оставил после себя великое культурное наследие, а также череду скандалов, которые не закончатся после его смерти. О жизни артиста, до последних дней жаловавшегося на одиночество, — в материале 360.ru

Мирная смерть в доме в Души Объявление о смерти Алена Делона сделали его дети. Ален Фабьен, Анушка и Энтони выпустили совместное заявление, в котором «с огромным огорчением» объявили об уходе своего отца из жизни. «Он мирно скончался в своем доме в Души в окружении своей семьи. Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент», — указала семья в заявлении. Объединенные общим горем дети Алена Делона, казалось бы, забыли про свои споры и скандалы, которые возникли вокруг дележки наследства еще при жизни отца.

Фото: JB Autissier via www.imago-image / www.imago-images.de / Global Look Press

Окруженный женщинами одиночка В 2019 году во время получения первой за свою долгую карьеру Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф Ален Делон назвал награду «посмертной данью уважения при жизни».

«Я собираюсь уйти, но я не уйду, не поблагодарив вас», — заявил он с болью в голосе.

Последние 10 лет Делон жаловался на постоянное чувство одиночества, хотя всю жизнь его окружали самые красивые женщины. Родившаяся в 1935-м будущая звезда французского кино в четыре года попала в приемную семью после развода родителей.

В интервью Ален Делон часто рассказывал о детстве, проведенном в тюрьме Френ, где его приемный отец служил надзирателем.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Обиду на бросившую его мать Делон пронес через всю жизнь — даже после того, как она забрала его к себе, когда снова вышла замуж. В 17 лет будущий актер поступил во флот, где его поймали на воровстве. Наблюдения за заключенными в детстве не прошли даром. Между тюрьмой и войной он выбрал второе и отправился в Сайгон, где находился до конца Индокитайской войны. «Мир, в котором я был по-настоящему счастлив, — это когда служил в армии. Я узнал там все», — заявлял Ален Делон в биографическом фильме режиссеру Леа Саламе.

В 20 лет он вернулся в Париж. Работая официантом, портье и продавцом, Делон завел друзей среди богемы. Актер Жан-Клод Бриали, впечатленный красотой разнорабочего, взял юношу с собой на Каннский фестиваль, где режиссер Ив Аллегре предложил ему роль в фильме «Когда вмешивается женщина».

Фото: KEYSTONE Pictures / Global Look Press

«Стать актером — это случайность. Это профессия, которой можно научиться», — подчеркивал Делон. Показавший талант красивый молодой артист стал находкой для европейских режиссеров. Последовали съемки у Рене Клемана в «Полном Солнце», у Лукино Висконти в «Рокко и его братьях», у Микеланджело Антониони в «Затмении», у Анри Вернея в «Мелодии в подвале». Одна успешная картина за другой, которые сегодня считаются классикой кинематографа.

В 1958 году на съемках фильма «Кристина» актер встретил актрису Роми Шнайдер. По настоянию родителей 19-летней девушки пара обручилась, но до свадьбы дело так и не дошло.

Фото: DPA / Global Look Press

Самая красивая кинопара рассталась в 1963 году. Делон бросил Шнайдер из-за увлечения фотографом Натали, которая стала его единственной официальной женой и матерью старшего сына Энтони. Расставание не сказалось на отношениях с бывшей невестой. Делон и Шнайдер вместе сыграли в фильмах на «Ярком солнце» и «Бассейн». После просмотра последней картины никто не поверил, что между актерами больше нет страсти. «Если спросите, по кому я скучаю больше всего, я скажу, что по Роми Шнайдер. Она была невероятной. Сегодня я больше не могу смотреть наш „Бассейн“», — говорил Делон в 2019 году. Он признавался, что завидует ушедшей в 1982 году из жизни подруге и навсегда сохранит воспоминания о ней.

«Иногда мне кажется, что, как и Роми, я умру от сердечного приступа. Все мои другие женщины были или комедиантками, или хищницами», — признавался актер.

Фото: KEYSTONE Pictures/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Между тем брак Делона и Натали быстро дал трещину. Пара развелась, когда сыну Энтони исполнилось пять лет. Актер практически скопировал расставание своих родителей.

Путь самурая Встреча с режиссером Жан-Пьером Мельвилем стала поворотной в карьере Делона. После неудачных попыток пробиться в Голливуде он вернулся во Францию. Актеру уже стукнуло 32 года, и юношеская красота звезды фильма «Черный тюльпан» не так бросалась в глаза. На смену ему пришел мужчина с холодным взглядом. Вспоминая о первой встрече со своим главным соратником, Делон рассказывал, что Мелвиль принес ему готовый сценарий фильма «Самурай».

«Он начал читать, а я его остановил и сказал, что согласен. Прошло шесть или семь минут, но мой персонаж не произнес ни слова. Но я понял, что это я», — отмечал Делон.

Фото: 19980000_gaf_u52_113 / Global Look Press

Актер добавил, что после этого пригласил Мелвиля в свою комнату, где над кроватью висел японский меч. После «Самурая» тандем снял фильмы «Красный круг» и «Полицейский». Все они считаются лучшими в карьере Алена Делона. Криминальные триллеры подарили актеру новый образ. Он продолжил работу с Анри Вернеем, который поставил Делона в кадр с Жаном Габеном в «Мелодии из подвала» и Лино Вентурой в «Клане сицилийцев». Тогда же на экраны вышли уже упомянутый «Бассейн» и получивший множество положительных отзывов в Европе «Борсалино», где вместе со своим другом Жан-Полем Бельмондо актер сыграл гангстера.

Фото: LaPresse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Образ лихого парня все быстро забыли после фильма «Месье Кляйн», где Делон предстал скупщиком предметов искусств у евреев в оккупированном фашистскими войсками в Париже.

Популярность Алена Делона захватила не только страны Европы. В Советском Союзе об актере узнали после проката фильмов «Черный тюльпан» и «Зорро» в 1970-х годах. Он быстро стал главной звездой иностранного кино. Огромный ажиотаж вызвало появление Делона в ленте «Тегеран-43», снятом «Мосфильмом» при поддержке французских и швейцарских кинематографистов.

Фото: Â�Beitia Archives / Global Look Press

Закат карьеры Алена Делона

После бурных двадцати лет успеха Ален Делон все еще носил статус звезды французского кино, но пятидесятилетнего актера все реже приглашали сниматься. Роль алкоголика в фильме Бертрана Блие «Наша история» принесла ему премию «Сезар», но публика картину возненавидела.

Всем снова хотелось видеть на экране того самого героя-одиночку. Попытки актера показать, что он еще на что-то способен, заканчивались не особо удачно.

Фото: Daziram / Global Look Press

В 1987 году он познакомился с моделью из Нидерландов Розали ван Бримен, которая родила ему дочь Анушку и сына Алена-Фабьена. Пара рассталась в 2001 году. Только к началу девяностых Делон снова вернулся на киноэкраны в фильмах «Танцевальная машина» Жиля Беа и «Новая волна» Жан-Люка Годара. В новый век актер вошел как участник коммерческого кино, герой сериалов и звезда, окруженная большими скандалами. Про него распускали слухи бывшие возлюбленные, старший сын рассказывал журналистам, как отец бросил его в детстве. Но самый пик пришелся на последние годы жизни актера.

Фото: Daziram / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Жизнь в Души

Еще с 90-х годов постоянной спутницей Алена Делона стала Хироми Роллен. Они познакомились на съемках «Танцевальной машины», где та работала помощником режиссера. По словам свидетелей, актер закрутил очередной роман, который длился почти до конца его жизни. Чтобы обеспечить себе постоянный доход, звезда французского кино открыл компанию Alain Delon Diffusion SA. Под брендом Delon фирма торговала парфюмерией, одеждой, обувью, багажом, часами и многими другими товарами, которые пользовались спросом. Первые проблемы со здоровьем у Делона начались еще в 2012 году, когда ему сделали первую операцию на сердце, через год понадобилось еще одно вмешательство.

Роллен все это время была рядом. Пара поселилась в доме в коммуне Души, где хранилась коллекция искусства, купленная актером на протяжении всей жизни, и жили многочисленные собаки. Часть из картин он выставлял на аукционах.

Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

В 2019 году Делон перенес два инсульта. Роллен все время оставалась рядом и продолжала за ним ухаживать. Обеспокоенные состоянием отца и своим будущим наследством дети через суд выставили Роллен из дома. После почти 30 лет совместной жизни Делон снова остался в одиночестве Управление фирмой взяла на себя дочь — любимица отца, которую он с детства называл новой Роми Шнайдер. Тогда же сыновья узнали, что в завещании Делон отписал половину наследства Анушке. Семейные дрязги быстро стали достоянием журналистов. Братья обвинили сестру в попытке вывезти отца умирать в Швейцарию, где налога на наследство нет.

Кроме того, младший Алан-Фабиан опубликовал в социальных сетях запись рождественского разговора отца и дочери, где Анушка, не стесняясь в выражениях, кричала на ничего не понимающего из-за болезни Альцгеймера актера. После развернувшегося скандала в дело вмешалась прокуратура.

Фото: Panoramic / Global Look Press

Между тем Делону становилось все хуже. Об эвтаназии он задумался после просмотра фильма «Все прошло хорошо», в котором рассказывалось о дочери, которая помогала отцу добровольно уйти из жизни. Загоревшийся идеей актер объявил, что готов поступить также. Его поддержал только старший сын Энтони, который пообещал доставить отца в Швейцарию. «Я уже дал ему обещание, что буду находиться рядом», — сказал он. Тут вмешались младшие дети, которые через суд добились признания актера частично недееспособным. Ему назначили независимого опекуна, который должен был контролировать все возможные коммерческие сделки Делона. Судебное решение сыграло с актером злую шутку. Полиция забрала из его дома коллекцию оружия, которую Делон собирал много лет. Несмотря на все необходимые разрешения, ограниченная недееспособность лишила его права на владение. После смерти звезды французского кино скандал вокруг его наследства, вероятно, развернется еще сильнее. Дети снимут траур и начнут выяснять отношения, кто любил отца больше. Ален Делон этого уже не увидит.