«Мирно умер в своем доме». Дети Алена Делона рассказали о смерти отца

Дети Алена Делона сделали заявление после смерти отца

Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress
Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress/Global Look Press

В возрасте 88 лет ушел из жизни Ален Делон. Дети легендарного французского актера заявили, что он мирно умер в своем доме. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

«С огромной печалью сообщаем об уходе из жизни нашего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души в окружении своей семьи. Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент», — говорится в заявлении.

Причина смерти Делона не раскрывается. В последние годы он страдал от рака и болезни Альцгеймера. В 2019 году, после перенесенного инсульта, актер заявил, что не против сделать эвтаназию, а в марте 2022 года его сын Энтони сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.

Актер, прославившийся благодаря таким фильмам, как «Рокко и его братья», «Борсалино», «Бассейн», «Красное солнце» и многим другим, завершил карьеру в 2017 году.

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