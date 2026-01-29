Назван покровитель сбежавших из России Пугачевой и Макаревича

Матус заявил, что Пугачева и Галкин в Израиле живут на средства Невзлина

Бывший акционер ЮКОСа, миллиардер Леонид Невзлин* оказывает финансовую поддержку Алле Пугачевой и Максиму Галкину* после их отъезда в Израиль. Об этом рассказал предприниматель Андрей Матус в интервью RT .

По словам Матуса, речь идет и о других артистах, покинувших Россию. В разговоре с журналистами предприниматель высказал мнение, что интерес российской аудитории к творчеству этих артистов снижается. Если они окончательно потеряют слушателей, то финансирование может прекратиться.

«Как только они потеряют [аудиторию] окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», — сказал Матус.

По его словам, в числе тех, кого поддерживает Невзлин*, также находятся Андрей Макаревич* и Семен Слепаков*.

Ранее гастрольный спектакль с участием покинувших Россию Чулпан Хаматовой и Марии Машковой в Кишиневе и Таллине закончился скандалом и массовым уходом зрителей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.