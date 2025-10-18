Самойлова разводится с Джиганом. Что произошло с «самой уставшей семьей России»

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова раз за разом прощала измены мужа, рэпера Джигана, но все-таки подала на развод. Пара прожила вместе 17 лет. За эти годы они пережили тысячи счастливых моментов и громких скандалов, расставались минимум три раза и стали родителями четверых детей.

До последнего момента поклонники верили, что пара не расстанется и помирится в самый последний момент. Однако Оксана оказалась непреклонна. На девичнике Ольги Бузовой она впервые открыто рассказала о разрыве с мужем. «Во-первых, из официальных комментариев: это правда. Мы никак это раньше не подтверждали», — заявила Самойлова Woman.ru. Самойлова призналась, что тяжело переживает развод с мужем.

Бывают дни, когда получше, бывают дни, когда похуже. Семнадцать лет — это не один день и не один год. Оксана Самойлова

Несколько лет назад пара находилась на грани развода. Оксана в последний момент отозвала заявление и дала мужу шанс. Как она признавалась позже, причина была проста — дети. Дочки супругов тяжело переживали возможный разрыв родителей, и сердце Оксаны дрогнуло. Она решила остаться ради них. Поэтому многие до сих пор не верят, что развод состоится. Есть и те, кто считает, что это всего лишь пиар-ход для привлечения внимания к реалити-шоу. «Реалити-шоу мы правда снимаем, но там пиар не будет нужен. Дети отреагировали по-разному», — заявила Оксана, стараясь не раскрывать подробностей о реакции детей на изменения в семье. Джиган сейчас занят творчеством: выпустил новый трек, снял клип и отправился в Тель-Авив залечивать разбитое сердце. Рэпер снимает мрачные видео. Он одет в черное, едет в черном джипе по темным улицам. На фоне звучит грустная музыка. Поклонники переживают за музыканта. Ему тяжело из-за мыслей о разводе.

Фото: РИА «Новости»

Как Самойлова с Джиганом будут делить имущество СМИ сообщают, что звездная чета владеет имуществом на 298 миллионов рублей. Если они решат развестись, музыканту и инфлюенсеру предстоит разделить элитную недвижимость, люксовые автомобили и бизнес. Сейчас семья Джигана живет в съемном жилье, но у нее есть роскошный особняк в поселке Шато-Соверен. Трехэтажный дом площадью 750 квадратных метров все еще в ипотеке. В коттедже есть гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал с хаммамом, несколько спален с гардеробными и санузлами, а также бассейн. Кроме того, Джиган владеет тремя квартирами в Москве. Их площади — 63, 34,9 и 36,9 квадратного метра, а цены — 23, 13 и 12 миллионов рублей соответственно. Также у семьи есть квартира в Дубае площадью 121 квадратный метр, купленная за 36 миллионов рублей. Блогерша приобрела там еще одни апартаменты за 13 миллионов рублей как инвестицию. Также она купила заброшенный советский пансионат за 45 миллионов и планирует устроить там ферму. Звездные супруги могут похвастаться и внушительным автопарком. У них есть семейный Volkswagen Multivan стоимостью 4,4 миллиона рублей и Mercedes-Benz S63 за семь миллионов. Блогерша также владеет роскошным Rolls-Royce Ghost розового цвета, который обошелся ей в 32 миллиона, Cadillac Escalade за 3,8 миллиона и Tesla, подаренной мужем, стоимостью 16 миллионов. Адвокат Александр Бенхин сообщил РИАМО, что раздел имущества между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом может пройти гладко, если у них был брачный контракт.

Когда они сочетались браком, у них ничего не было, поэтому и контракта, скорее всего, не было. Джиган тогда только приехал в Москву из Одессы. Даже квартиры, я думаю, у него не было, когда он сочетался браком. Поэтому нечего было подписывать. Возможно, уже позже — в преддверии развода — супруги заключили новый брачный договор. В этом случае они смогут добровольно договориться о разделе имущества, а суд лишь утвердит их соглашение, фактически закрепив условия, прописанные в контракте. Александр Бенхин Адвокат

Бизнес Самойловой и Джигана Джиган известен прежде всего как музыкант. А вот Оксана Самойлова, когда-то называвшаяся «женой рэпера», стала успешным предпринимателем, сообщила Lenta.ru. У нее многомиллионный блог, и она реализовала множество проектов. Среди них — бренд женской одежды MiraSezar и детская марка IAmSpecial, в рекламе которой снялись ее дочери.

Фото: РИА «Новости»

Блогер запустила мобильное приложение для фитнеса Fit For You с платной подпиской. Также она создала агентство по подбору персонала Family 1, которое специализируется на нянях и помощниках по хозяйству. Еще у нее есть косметологическая клиника El’Cosmo. Кроме того, Самойлова разработала авторский курс личностного роста «Стратегия на миллион». Самым успешным проектом модели стал косметический бренд Sammy Beauty, основанный в 2020 году. Несмотря на длительные скандалы, которые сопровождали марку, ее выручка за 2021 год достигла около миллиарда рублей. После вычета всех расходов предпринимательница заработала 235 миллионов рублей чистой прибыли. Даже несмотря на жалобы в Роспотребнадзор о вредном составе, уходовые средства быстро раскупались в магазинах. Сейчас Sammy Beauty в процессе ликвидации. По данным Rusprofile, в 2024 году Самойлова заработала 335 тысяч рублей благодаря оставшимся бизнесам.

Фото: РИА «Новости»

Почему Самойлова подала на развод? В 2012 году Самойлова и Джиган поженились и вскоре стали родителями. У них четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид. Популярность Самойловой в соцсетях во многом обусловлена как раз ее детьми. Забавные ролики с их участием и регулярные фотоотчеты о роскошных путешествиях собирают миллионы просмотров. Поклонники назвали их «самой уставшей семьей России». Почти каждые три месяца они отправляются на элитные курорты: Мексика, Африка, Багамы, Майами, Мальдивы, Дубай. Каждый раз — лучшие отели, виллы, сафари в дикой природе, плавание в открытом океане и множество других развлечений. На Самойлову подписаны почти 17 миллионов человек. У Джигана всего пять миллионов подписчиков. В 2020 году жизнь Джигана кардинально изменилась. Из заботливого отца и мужа он превратился в изменника и человека, страдающего от алкоголизма. Рэпер часто выходил в прямые эфиры в нетрезвом состоянии, курил и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес детей, что видели сотни тысяч зрителей. Оксана Самойлова объявила о своем желании развестись, а Джиган отправился на реабилитацию. До суда дело не дошло: Самойлова организовала собственное реалити о спасении семьи. Музыкант засыпал жену цветами и отказался от соцсетей ради нее. В итоге они снова были вместе, а в 2022 году отметили 10-летие свадьбы с размахом, потратив на праздник 25 миллионов рублей.