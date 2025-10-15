Стало известно, какое имущество будут делить Самойлова и Джиган при разводе

Рэпер Джиган и бизнесвумен Оксана Самойлова, по данным Readovka , разводятся в третий раз. Иск о расторжении брака уже принят судом. Общая стоимость имущества пары, нажитого за 15 лет, оценивается в 298,2 миллиона рублей.

В случае развода супругам предстоит разделить недвижимость, автомобили и бизнес-активы. В собственности Джигана — дом площадью 850 квадратных метров с бассейном и кинотеатром стоимостью около 38 миллионов, а также три квартиры в Москве. Самойлова владеет апартаментами в ОАЭ на 49 миллионов и недавно приобрела ферму примерно за 100 миллионов.

Автопарк семьи включает пять люксовых машин: у Джигана — Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz S63, у Самойловой — Rolls-Royce Ghost, Cadillac Escalade и подаренная мужем Tesla. Кроме того, супруги владеют ИП и товарными знаками: у Джигана — в сфере музыки, у Самойловой — в индустрии моды и косметики.

Как отмечает издание, не исключено, что споры коснутся и вопроса опеки над четырьмя детьми.

Самойлова ранее в соцсетях не исключила, что прокомментирует развод с Джиганом, однако сделает это позже.