Сегодня 01:20 Инопланетяне или Пи Дидди? Американцы ринулись искать виновных в пожарах в Лос-Анджелесе 0 0 0 Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Теории заговора

Охватившие Лос-Анджелес пожары привели к гибели 24 человек и уничтожению более 12 тысяч объектов недвижимости, включая жилые дома. Из-за продолжающегося распространения огня в соцсетях появились различные теории заговора. Пользователи не исключили, что пожары возникли из-за испытаний нового оружия, расчистки земли для новой скоростной железнодорожной магистрали и даже попытки арестованного рэпера Пи Дидди уничтожить улики по делу о «белых» вечеринках. 360.ru собрал основные безумные идеи, которые разлетелись по Сети.

Пи Дидди сжег улики

Проходящий по уголовному делу с более чем 100 пострадавшими от сексуального насилия рэпер Пи Дидди с помощью охватившего Лос-Анджелес пожара пытался уничтожить улики и вывести из-под удара своих знаменитых друзей, посещавших его «белые» вечеринки. Такая теория распространилась среди пользователей Reddit. Дополнительные подтверждения добавила бывшая чиновница Кэтрин Остин Фиттс, которая в своем подкасте заявила, что видит странное совпадение в том, что в бушующих пожарах сгорели дома близких к Пи Дидди артистов и звезд Голливуда.

«Я всегда изучаю закономерности и сейчас смотрю на самые пострадавшие районы. Сколько владельцев сгоревших домов находились в списке Пи Дидди?» — поинтересовалась она.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

По одной из версий, рэпер вел реестр знаменитостей, которые посещали его «белые» вечеринки. Пока эта теория не подтвердилась, но ее сторонники считают, что вместе с домами звезд пламя уничтожило все улики, которые позволили бы привлечь их к ответственности. Также появилась теория, что источником распространения огня стали подземные тоннели, соединяющие дом Пи Дидди с особняком владельца журнала Playboy Хью Хеффнера и домом Майкла Джексона.

Фото: XinHua / Global Look Press

Якобы рэпер хранил в подземельях видеозаписи «белых» вечеринок, чтобы шантажировать гостей, но, чтобы никого не подставлять и не добавлять следствию улик против себя, он приказал все сжечь, а пламя вырвалось наружу.

Но, несмотря на всю силу пожаров, особняк рэпера огонь пока не затронул, а значит, подземные ходы, если они существуют, сохранили все улики.

Оружие направленной энергии

Распространившееся по социальным сетям видео со сгоревшими домами, но уцелевшими деревьями привело к возникновению идеи об «оружии направленной энергии», которое якобы сжигает все, кроме растений. Сторонники этой теории в качестве аргументов показали фотографии уцелевших во время пожаров пальм.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Ученые объяснили, что пальмы устроены не совсем так, как другие деревья. Они накапливают влагу в стволах на случай засухи, что делает их более устойчивыми перед огнем. Но с сильными пожарами большинство пальм не справилось, поэтому в Лос-Анджелесе сейчас находят гектары выжженной земли. Кроме того, пламя до некоторых деревьев не дошло. Из-за плотной застройки огонь переходил от дома к дому, не затрагивая пальмы, растущие вдоль дорог.

Лос-Анджелес подожгли инопланетяне

Опубликованное на Reddit видео с быстро пролетевшим над горящим Лос-Анджелесом неизвестным объектом заставило пользователей предположить, что к пожарам причастны инопланетяне.

За пять дней ролик собрал большое количество комментариев, в которых пользователи исключили, что над городом пролетел беспилотник или самолет.

«Это точно не гражданский дрон, самолет, отблеск Венеры или солнечные вспышки», — написал один из пользователей. Его поддержали многие, которые написали, что рассчитывают на то, что пришельцы могут помочь людям справиться с пожаром, если захотят. Достоверность видео пока никто не подтвердил, а часть зрителей не исключила, что ролик появился с помощью нейросети, которая помогла создать картинку с горящими буквами Hollywood.

Пожары запустили «умные» счетчики

Установленные в сгоревших домах «умные» счетчики с литиевыми батареями и медными проводами привели к возникновению огня внутри помещений, откуда он распространился по обширной территории.

Такая теория разошлась среди пользователей социальной сети X (бывший Twitter).

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Авторы сообщений сослались на неназванного ученого-физика, который, по их словам, заявил, что литиевые батареи раскаляют медные провода до температуры более 500 градусов, что привело к возникновению огня внутри домов. Поэтому стоящие вдоль дорог деревья уцелели. Настоящие физики рекомендовали авторам пойти в школу, чтобы заново посетить пропущенные уроки.

Спланированные пожары для постройки скоростной магистрали

Распространение огня связано в расчисткой земли для строительства высокоскоростной железной дороги между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Такая теория разошлась среди пользователей Reddit с подачи отрицавшего существование коронавируса журналиста Скотта Бидла.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В своем блоге он написал, что масштабные пожары власти запланировали еще несколько десятков лет назад, когда готовили проект высокоскоростной магистрали.

«На пути этой новой железнодорожной системы находится много домов и личного имущества. Теперь понятно, почему число пожаров так резко выросло. Строительство хотят завершить как можно скорее», — отметил он. У этой теории появилась масса сторонников, которые начали сравнивать карты распространения пожаров и будущей магистрали. Но, судя по открытым данным, маршрут не касался пострадавших от огня районов.

Расчистка земли для новой застройки

Голливудский актер Мел Гибсон не исключил, что пожары стали делом рук девелоперов, заинтересованных в строительстве жилых небоскребов.

В эфире телеканала Fox News он заявил, что на это указывает слишком много обстоятельств.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Я могу придумать всякие ужасные теории заговора, но кажется удобным, что не было воды, а из-за ветра пламя распространилось очень быстро. Кроме того, если люди, которые готовы и могли устроить поджоги», — сказал Гибсон. Актер подчеркнул, что земля в Лос-Анджелесе очень дорогая, поэтому многие строительные компании готовы на все, чтобы ее получить.

Пожарные Лос-Анджелеса носили воду в «женских сумках»

Ранее опозорившийся распространением слухов о стрельбе в начальной школе Алекс Джонс назвал «женскими сумками» специальные мешки, в которых задействованные в тушении огня пожарные носили воду. Автор теории утверждал, что спасатели перешли на новую тару из-за отправки своей техники на Украину.

Фото: XinHua / Global Look Press

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Эрик Скотт в беседе с журналистами объяснил, что речь в данном случае идет о канвасных мешках, которые спасатели используют для тушения небольшого пламени, потому что они эффективнее, чем пролив из шлангов. Представитель спасательной службы добавил, что устал опровергать различные глупости, которые распространяются по социальным сетям, что отвлекает от основной работы, которая заключается в спасении жизней людей в самой разрушительной катастрофе за все время существования Лос-Анджелеса.

Особняк Шварценеггера взяли под охрану пожарные бригады и бойцы Нацгвардии

Ряд российских Telegram-каналов сообщил, что бывший губернатор штата Калифорния, голливудский актер Арнольд Шварценеггер привлек для охраны своего дома от огня частные пожарные бригады, а также бойцов Национальной гвардии.

Фото: XinHua / Global Look Press

Но авторы все перепутали. Охватившие Лос-Анджелес пожары перекинулись на престижный район Брентвуд, где действительно живет Шварценеггер, а также другие знаменитости.

Солдаты Национальной гвардии США вышли на патрулирование не только в этом районе, но и в других частях Лос-Анджелеса, пострадавших от пожара. Они следят за тем, чтобы в оставшиеся без хозяев дома не проникали мародеры, а отказавшиеся от отъезда жители соблюдали комендантский час с 06:00 до 18:00.

По последним данным, общее число эвакуированных уже приблизилось к 200 тысячам человек.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Первым, кто привлек к защите своего имущества частные пожарные бригады, стал владелец крупного торгового центра Palisades Village Рик Карузо. Он пригласил специалистов из Аризоны, оплатив их работу из своего кармана, чтобы не допустить уничтожения своей торговой площадки. Вслед за ним по такому же пути пошли другие обеспеченные жители Лос-Анджелеса, привлекая специалистов из других штатов. Так они постарались спасти свои дома и сняли часть работы с городских пожарных, которые сконцентрировались на других участках распространения огня.