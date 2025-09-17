17 сентября 2025 01:32 С правдой «на Вы». Зарубина обвинила Пугачеву в лукавстве и пренебрежении к людям Певица Зарубина: Пугачева лукавила об отношениях с телевизионным руководством 0 0 0 Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Певица Ольга Зарубина прокомментировала недавнее большое интервью Аллы Пугачевой. В нем сбежавшая артистка возмутилась обвинениями в ее сторону, что она кому-то перекрывала дорогу на эстраду. В беседе с МК.ru Зарубина рассказала правду: о том, как Примадонна, опасаясь конкуренции, вставляла палки в колеса молодым исполнителям.

«Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях. Эта пренебрежительность проскальзывает во всем ее разговоре. А уж о правдивости сказанного говорить не приходится», — заявила Зарубина. Пугачева в интервью заявила, что даже не знает, какие песни поет Зарубина. Певицу потрясли слова уехавшей за рубеж звезды. Она напомнила историю с песней «Так не должно быть», которую она записала на «Голубом огоньке» вместе с Михаилом Боярским на заре своей карьеры. После эфира композиция исчезла даже из архивов, в «Песне года» записи уже не было.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Такого быть не могло в принципе, потому что эта была песня самого Тухманова — одного из главных композиторов страны. Но нам сказали, что в „Песне года“ нас не покажут, потому что в этом выпуске звучит песня Пугачевой „Ах, лето“. Мол, два хита в одной программе — нельзя», — рассказала Зарубина. Певица отметила, что в интервью Пугачева не раз лукавила, в том числе и про свои отношения с телевизионным руководством. «Алла сказала, что боялась заходить на телевидение. Это смешно просто. Причем, не только мне. Все разумные люди понимают, что это — ложь. Для нее как раз все двери были открыты», — подчеркнула собеседница издания.

Фото: РИА «Новости»

Она напомнила о режиссере музыкальной редакции, который «подбухивал», и именно он по указанию Пугачевой поставил крест на ее песнях. С Зарубиной все боялись работать. Также певица заявила, что слова Пугачевой, что она якобы не знает ее песни — еще одно лукавство. Про новую звезду Ольгу Зарубину начали говорить после «голубого огонька» и песни с Боярским. Ольга Зарубина вспомнила, что пела песню «Айсберг», от которой отказалась Пугачева. Но потом Примадонна узнала, что «Айсберг» имел успех, и забрала ее себе, исполнив на телевидении. «Конечно, люди, которые могут „убирать таланты“, „расчищать себе дорогу“, не обладают огромной совестью и они с правдой „на Вы“. Тут ничего удивительного нет. Алла всех знала. Но не учла одного: таланты пробьются все равно, как бы им не мешали», — резюмировала Зарубина.