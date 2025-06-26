Сегодня 18:45 Россияне пострадали из-за аферы с виллами на Бали. Пострадавших привлекли рекламой с Гузеевой 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Жительница Москвы хотела виллу на Бали, но лишилась денег. Застройщик, к которому она обратилась, исчез, дома мечты нет и в помине. После безуспешных попыток вернуть средства, девушка обратилась в полицию. И оказалось, что она — не единственная пострадавшая, а на исчезнувшего бизнесмена другие люди, как и она, выходили, впечатлившись рекламой с Ларисой Гузеевой.

Ни виллы, ни денег По словам адвоката Александра Зорина, представляющего интересы, одной из пострадавших, его клиентка купила недвижимость в Индонезии из-за рекламы со знаменитой актрисой и телеведущей — в ролике она рекомендовала обратиться к застройщику Сергею Домогацкому. По итогу девушка осталась у разбитого корыта: приобретенную виллу до сих пор не сдали, а бизнесмен пропал с деньгами. Зорин подчеркивает, что таких пострадавших — множество, 27 человек подготовили документы, подтверждающие факт приобретения объектов недвижимости, а шестеро из них уже подали заявления в полицию.

Фото: РИА «Новости»

В общей сложности у Домогацкого в России было пять компаний, добавил юрист. Одна из них находится в процессе оформления банкротства, с другими идут суды. Телеведущую, по его словам, можно было увидеть в рекламных роликах этого бизнесмена, начиная с 2022 года — сначала дома, затем — на Бали. «Там идея какая была: виллу строишь и потом ее сдаешь за дорогие деньги. Вот Гузеева как раз рассказывала, что проблем нет, „смотрите, какие плохие здесь виллы, а вот его виллы — хорошие, они будут хорошо сдаваться“», —пояснил адвокат в беседе с 360.ru. Однако в конечном итоге покупатели ничего не получили, подчеркнул он. Более того, некоторые получали угрозы от застройщика.

Ни квартиры, ни виллы, ни денег, ни документов ни на землю, ни на виллу. Ничего нет. Одни обещания. А после обещаний посыпались и угрозы: «Пойдете в суд — вообще ничего не заплачу или поставлю в конец очереди». Александр Зорин адвокат

Пострадавшие пытались самостоятельно достучаться до Гузеевой, писали ей в соцсетях, но никакого ответа не последовало. «Почему она не отвечает ни журналистам на комментарии, ни потерпевшим? Они просят объясниться», — добавил адвокат.

Фото: www.globallookpress.com

В роликах с демонстрацией вилл Гузеева участвовала не как актриса, отметил Зорин, а показывала якобы личный опыт. «Нельзя же так использовать медийное лицо для обмана этих людей. Сейчас все ставят плашку „реклама“, а тут никакой плашки не стоит, что это реклама», — добавил юрист. Отдельно он обратил внимание, что доходы застройщика по криптокошелькам превысили восемь миллионов долларов, но львиную долю Домогацкий получил в Москве наличными. Как деньги перевезли за границу — непонятно. Не исключено, что имеет место нарушение налогового законодательства, подчеркнул Зорин. 360.ru пытался получить устный или письменный комментарий актрисы и телеведущей, но на момент публикации материала получить их не удалось. Что будет дальше? Юрист, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский в беседе с 360.ru усомнился, что Гузееву могут привлечь к ответственности, так как оснований для этого нет.

Фото: www.globallookpress.com

«Здесь навряд ли есть участие, соучастие, пособничество в преступлении. <…> Как правило, медийных лиц просто привлекают к каким-то проектам, особенно для людей состоятельных», — добавил Семеновский. При этом юрист не исключил проверку Гузеевой. «Привлекать ее в качестве соучастника — навряд ли, если прямого умысла нет. Но возможно какая-то проверка будет, профилактическая беседа или опрос», — заключил специалист.