Россия наградила, Латвия запретила. Карьера и личная жизнь Марии Ситтель

Москва с первой попытки покорилась Марии Ситтель. Телеведущая приехала из Пензы и стала звездой телеканала «Россия». Личная жизнь тоже удалась: брак с бизнесменом сделал ее матерью пятерых детей. Чем известна телеведущая и за что Латвия внесла ее в санкционный список — в материале 360.ru.

Кто такая Мария Ситтель Ситтель родилась в Пензе 9 ноября 1975 года, могла бы стать врачом или финансистом — именно эти направления она выбрала в Пензенском педагогическом институте имени Белинского и Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Особенно девушке нравилась профессия хирурга-ортопеда, она даже полтора года проработала в ортопедическом отделении. Друзья подкидывали интересные идеи, которые все изменили.

Фото: РИА «Новости»

Однажды она отправила фотографии в Дом моды Вячеслава Зайцева, но, получив приглашение, не пошла. В 1997 году вместе с одногруппниками попала на телестудию и, хотя и относилась скептически к работе лицом, устроилась в программу «Музыкальный сувенир», по формату похожей на «Утреннюю почту». «Когда увидел Марию Ситтель — там одни ее глаза чего стоили: в них сразу считывался высокий интеллект, несмотря на юные годы», — вспомнил первый главред «11 канала» Федор Самарин. Тему тестового задания 19-летняя Ситтель выбрала сама — рассуждения о сборнике афористических мыслей «К самому себе» римского императора Марка Аврелия. Это сразило Самарина, и он взял девушку в команду.

Фото: РИА «Новости»

Затем Ситтель начала вести новости на телеканале «Экспресс» и в 1999 году устроилась в ГТРК «Пенза». Опыт на региональном ТВ пригодился у федералов, когда ее позвали в Москву. Собеседование вел сам гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. На телеканал «Россия» Ситтель пришла в 2001 году как ведущая дневных выпусков «Вестей», с 2003 года вела также вечерние вместо Сергея Брилева. В течение 10 лет открывала большие вечерние выпуски — сначала в паре с Дмитрием Киселевым, а затем с Андреем Кондрашовым. В 2009–2011 годах — ведущая программы «Специальный корреспондент». В 2016-м на два года ушла из «Вестей», затем вернулась и работает там по сей день. Похороны Ельцина Будучи телеведущей, Ситтель стала свидетелем многих исторических событий. Вместе с Николаем Сванидзе 25 апреля 2007 года она комментировала на Первом канале и «России» церемонию прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Работать пришлось в прямом эфире.

Фото: РИА «Новости»

«Для меня это был уход крупного, масштабного, уважаемого мной государственного деятеля и человека, я очень эмоционально это переживал», — вспоминал Сванидзе. Эфир длился около четырех часов, его рейтинг поставил рекорд. Совокупная доля аудитории во время прямого эфира траурной церемонии на всех четырех каналах стала максимальной за последние пять лет среди всех других многочасовых трансляций, имеющих официальный статус. Прощание с Борисом Ельциным, включая отпевание в храме Христа Спасителя, посмотрели 59,7% телезрителей-москвичей, погребение на Новодевичьем — около 64%. Более высокие показатели имела лишь первая прямая линия Владимира Путина в 2001 году, и то аналитики связывали это скорее с новизной формата. Ситтель стала победителем ТЭФИ-2023 в номинации «Ведущий дневной информационной программы». Она также удостоена ордена Дружбы за вклад в развитие отечественного телевидения и дважды получила благодарность от правительства.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

В 2019 году вместе с Андреем Малаховым Ситтель вела телемост «Надо поговорить» между россиянами и украинцами, в марте 2022 года — митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма в «Лужниках» со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Латвия и Канада ввели против нее санкции, запретив въезд в страну. Пятеро детей и муж-бизнесмен Помимо новостей, Ситтель появлялась в новогодних «Голубых огоньках», шоу «Форт Боярд» и «Танцы со звездами». На последнем ее заподозрили в романе с партнером Владиславом Бородиновым, но настоящим избранником телеведущей стал совсем другой человек. Первого мужа Ситтель встретила в родной Пензе и родила от него дочь. Брак распался, когда ее карьера пошла в гору. Супруг не захотел ехать в Москву и невзлюбил бывшую настолько, что после развода отказался видеться не только с ней, но и с общим ребенком. В течение первых восьми лет Ситтель работала вахтовым методом: неделю жила в Москве, неделю — дома. Все это время дочь находилась с бабушкой и дедушкой.

Фото: Artem Manuilov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Мы с Дашенькой созванивались по несколько раз в день, сверялись по урокам и даже стихи учили по телефону», — рассказала Ситтель. Второй брак оказался намного удачнее. Ситтель познакомилась с бизнесменом Александром Терещенко во время отпуска на Кипре в 2006 году. Через два года он сделал предложение, еще год она думала. В 2010-м у пары родился первый совместный сын. Затем появились трое детей — два мальчика и одна девочка.

С одним намного сложнее, с четырьмя легче. Вот такой парадокс. В любом случае сколько бы детей ни было, став мамой, ты уже не сможешь весь вечер посидеть с книгой или телевизор посмотреть. С рождением ребенка меняется вся твоя жизнь, и нужно быть к этому готовой. Мария Ситтель

Терещенко активно включился в родительство. Ситтель выходила из декрета рано, поэтому бывали случаи, когда во время эфира он нахаживал круги с коляской вокруг ее работы. Хотя чаще приходится работать от заката до рассвета. В 2004 году муж Ситтель стал финансовым директором «Череповецкого азота» в Вологодской области, через год занял пост вице-президента АО «Красноярсккрайуголь», затем — президента. Работал на этом предприятии вплоть до 2010 года. Теперь у него строительный бизнес.